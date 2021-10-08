В России стартовали продажи Kia К5: технические характеристики, комплектации, цены
Фото: KIA
Фото: KIA
Фото: KIA
Фото: KIA
В российских дилерских центрах компании Kia Russia стартовали продажи седанов бизнес-класса Kia K5 в спецификациях 2022-го модельного года.
Обновления К5 затронули внешний вид седана и варианты комплектаций. Уже в комплектации Style покупателям предлагают телематический сервис Kia Connect. В компании отмечают, что Kia K5 станет первой моделью Kia в России, оборудованной расширенным комплексом Kia Connect с доступом к навигационным сервисам
В комплектации Classic в версии с двигателем 2.0 MPI появилась мультимедийная система с 8-дюймовым цветным дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple Carplay. А начиная с комплектации Comfort для версии с двигателем 2.0 MPI доступен электрообогрев лобового стекла. В комплектацию Style (с двигателями как 2,0 л, так и 2,5 л) добавлен подогрев задних сидений. Также расширена комплектация Prestige, теперь в этом исполнении устанавливается навигационная система с цветным дисплеем 10.25", с поддержкой Android Auto и Apple Carplay, а также аудиосистема премиум-класса Bose с 12 динамиками. Клиентам теперь доступен новый вариант отделки салона в комплектациях со спортивным дизайн-пакетом GT Line (комплектации GT Line и GT Line+). При желании, без доплаты можно заказать автомобиль с красной комбинированной кожаной отделкой интерьера. В цветовой палитре Kia K5 появился эффектный красный цвет Runway Red, а на смену серебряному цвету Silky Silver пришел стальной серый цвет Steel Grey.
Стоимость Kia K5 2022-го модельного года составляет от 1 774 900 рублей до 2 529 900 рублей.
- 2 079 000 РKIA K5 2021 в Москве
- 1 989 000 РKIA K5 2020 в Москве
- 2 275 000 РKIA K5 2021 в Москве
- 1 850 000 РKIA K5 2020 в Москве
- 2 700 000 РKIA K5 2021 в Москве
- 2 445 000 РKIA K5 2020 в Москве
- 2 540 000 РKIA K5 2020 в Москве
- 2 433 967 РKIA K5 2021 в Москве
- 2 315 217 РKIA K5 2021 в Москве
- 2 454 184 РKIA K5 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий