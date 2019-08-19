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19 августа 2019, 12:20

В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3

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Сегодня, 19 августа, дан официальный старт продаж новинки российского рынка - китайского компактного кроссовера Brilliance V3. Автомобиль доступен в четырех комплектациях. Стоимость базового кроссовера с «механикой» составляет от 839 000 рублей.
В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3

 

В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3

 

В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3

 

В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3

 

В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3

 

В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3

 

В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3

 

В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3
В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3
В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3
В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3
В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3
В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3
В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3
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Компания Brilliance решила вывести на российский рынок новую модель – компактный кроссовер Brilliance V3. ...
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Покупателям Brilliance V3 предложат выбор из четырех комплектаций и пяти вариантов окраски кузова. В оснащение базовой версии Comfort MT с механической коробкой передач (от 839 000 рублей) входят две подушки безопасности, кожаный «мульти-руль», аудиосистема с Bluetooth, электропривод и обогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений, кондиционер, отделка салона кожзамом, светодиодные ДХО и галогеновые фары. В помощь водителю доступны системы ABS, EBD, ESC, помощи при старте на подъеме, при торможении, предотвращения опрокидывания, контроля угловой скорости и тяги, контроля давления в шинах. Аналогичная комплектация Comfort AT с «автоматом» обойдется на 60 000 рублей дороже - 899 000 рублей.

Топовая комплектация Deluxe стоит от 879 000 рублей с «механикой» и от 939 000 рублей с «автоматом». В списке оборудования появляется камера заднего вида и парковочный ассистент, круиз-контроль и медиасистема с 7-дюймовым экраном. Гарантия на Brilliance V3 составляет 5 лет или 150 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Габаритные размеры Brilliance V3 близки к габаритам «эталона» сегмента компактных кроссоверов Hyundai Creta. Длина «китайца» - 4 200 мм (-70 мм), ширина - 1 790 мм (+10 мм), высота - 1 600 мм (-30 мм), колесная база - 2 570 мм (-20 мм). Под капотом работает 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 107 л.с. Расход бензина составляет 5,9 литра на 100 километров пути.


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Отзывы по теме
Форум Brilliance M2
Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Виталий
Brilliance запускает спецпредложения на кроссовер V5
Солидная цена для китайского автомобиля. Остается только надеяться, что она будет соответствовать качеству. А то чего-то этих Бриллиансов на улицах не видать. Вроде продаются, но никто их не покупает
Сергей
Обновленный кроссовер Brilliance V5 встал на конвейер в Черкесске
Хорошо, что производитель додумался увеличить мощность двигателя, все владельцы жаловались на его малую мощность. Машинка то немаленькая, и сотня лошадок для нее маловато было.
Леонид
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В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3
{{material_127034}}Покупателям Brilliance V3 предложат выбор из четырех комплектаций и пяти вариантов окраски кузова. В оснащение базовой версии Comfort MT с механической коробкой передач (от 839 000 рублей) входят две подушки безопасности, кожаный «мульти-руль», аудиосистема с Bluetooth, электропривод и обогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений, кондиционер, отделка салона кожзамом, светодиодные ДХО и галогеновые фары. В помощь водителю доступны системы ABS, EBD, ESC, помощи при старте на подъеме, при торможении, предотвращения опрокидывания, контроля угловой скорости и тяги, контроля давления в шинах. Аналогичная комплектация Comfort AT с «автоматом» обойдется на 60 000 рублей дороже - 899 000 рублей.Топовая комплектация Deluxe стоит от 879 000 рублей с «механикой» и от 939 000 рублей с «автоматом». В списке оборудования появляется камера заднего вида и парковочный ассистент, круиз-контроль и медиасистема с 7-дюймовым экраном. Гарантия на Brilliance V3 составляет 5 лет или 150 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.Габаритные размеры Brilliance V3 близки к габаритам «эталона» сегмента компактных кроссоверов Hyundai Creta. Длина «китайца» - 4 200 мм (-70 мм), ширина - 1 790 мм (+10 мм), высота - 1 600 мм (-30 мм), колесная база - 2 570 мм (-20 мм). Под капотом работает 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 107 л.с. Расход бензина составляет 5,9 литра на 100 километров пути.
2019-08-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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