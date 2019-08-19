19 августа 2019, 12:20
В России стартовали продажи кроссовера Brilliance V3
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Сегодня, 19 августа, дан официальный старт продаж новинки российского рынка - китайского компактного кроссовера Brilliance V3. Автомобиль доступен в четырех комплектациях. Стоимость базового кроссовера с «механикой» составляет от 839 000 рублей.
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Компания Brilliance решила вывести на российский рынок новую модель – компактный кроссовер Brilliance V3. ...Читать далее
Топовая комплектация Deluxe стоит от 879 000 рублей с «механикой» и от 939 000 рублей с «автоматом». В списке оборудования появляется камера заднего вида и парковочный ассистент, круиз-контроль и медиасистема с 7-дюймовым экраном. Гарантия на Brilliance V3 составляет 5 лет или 150 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Габаритные размеры Brilliance V3 близки к габаритам «эталона» сегмента компактных кроссоверов Hyundai Creta. Длина «китайца» - 4 200 мм (-70 мм), ширина - 1 790 мм (+10 мм), высота - 1 600 мм (-30 мм), колесная база - 2 570 мм (-20 мм). Под капотом работает 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 107 л.с. Расход бензина составляет 5,9 литра на 100 километров пути.
Комментарии
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Тест Brilliance V5: баварский костюм
29.08.2014, 09:00
Комментарии пользователей
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Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Солидная цена для китайского автомобиля. Остается только надеяться, что она будет соответствовать качеству. А то чего-то этих Бриллиансов на улицах не видать. Вроде продаются, но никто их не покупает
Хорошо, что производитель додумался увеличить мощность двигателя, все владельцы жаловались на его малую мощность. Машинка то немаленькая, и сотня лошадок для нее маловато было.
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