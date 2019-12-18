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18 декабря 2019, 16:39

В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55

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Фото: Changan
Компания Changan официально представила в России компактный кроссовер Changan CS55. В модельном ряду марки он займет место между флагманским CS75 и новым CS35 Plus. Цены начинаются от 1 269 900 рублей за версию с «механикой».
В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55

Фото: Changan

В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55

Фото: Changan

В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55

Фото: Changan

В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55

Фото пользователя 110km.ru

В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55

Фото пользователя 110km.ru

В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55

Фото пользователя 110km.ru

В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55
В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55
В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55
В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55
В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55
В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55
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На 18 декабря 2019 года намечена российская презентация нового кроссовера Changan CS55. Это «старший брат» ...
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Новый кроссовер Changan CS55 журналисты уже окрестили «китайским Тигуаном». Габариты у автомобилей примерно одинаковые, разве что «китаец» на 14 мм длиннее. Его длина составляет 4 500 мм, ширина – 1 855 мм, высота – 1 690 мм, а колесная база – 2 675 мм. Отечественным покупателям предлагают версию с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или «автомат» того же диапазона, привод – только передний.

Цена базовой версии Comfort с МКПП, кондиционером, медиасистемой, светодиодными ходовыми огнями и 17-дюймовыми дисками начинается от 1 269 900 рублей. За «автомат» придется доплатить еще 130 000 рублей, зато список оснащения пополнится парктрониками и системой бесключевого доступа, а салон будет отделан эко-кожей. 

Более продвинутая комплектация Luxury с «механикой» стоит от 1 309 900 рублей, а с автоматической коробкой – от 1 469 900 рублей. Топовый вариант отличается камерами заднего вида и бокового обзора, люком с электроприводом, двухзонным климат-контролем с функцией ионизации и воздуховодами для пассажиров второго ряда, продвинутой аудиосистемой и 18-ми «колесами».

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
До покупки Чангана уже был знаком с "китайцами". Именно Чанган мне приглянулся своей эргономичностью, внешним видом ну и конечно же ценой. Его недорого обслуживать, на расходники цены вполне себе нормальные, а за 2 года основательно чинить машу мне не приходилось. Экономно расходует топливо. На мой взгляд ...
vanchukm
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
В тестах автомобиля Changan cs35 plus полностью отсутствует обзор двигателя GDI. Все остальные преимущества автомобиля становятся второстепенными.
Владимир
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55
{{material_128255}}Новый кроссовер Changan CS55 журналисты уже окрестили «китайским Тигуаном». Габариты у автомобилей примерно одинаковые, разве что «китаец» на 14 мм длиннее. Его длина составляет 4 500 мм, ширина – 1 855 мм, высота – 1 690 мм, а колесная база – 2 675 мм. Отечественным покупателям предлагают версию с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или «автомат» того же диапазона, привод – только передний.Цена базовой версии Comfort с МКПП, кондиционером, медиасистемой, светодиодными ходовыми огнями и 17-дюймовыми дисками начинается от 1 269 900 рублей. За «автомат» придется доплатить еще 130 000 рублей, зато список оснащения пополнится парктрониками и системой бесключевого доступа, а салон будет отделан эко-кожей. Более продвинутая комплектация Luxury с «механикой» стоит от 1 309 900 рублей, а с автоматической коробкой – от 1 469 900 рублей. Топовый вариант отличается камерами заднего вида и бокового обзора, люком с электроприводом, двухзонным климат-контролем с функцией ионизации и воздуховодами для пассажиров второго ряда, продвинутой аудиосистемой и 18-ми «колесами».
2019-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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