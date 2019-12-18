18 декабря 2019, 16:39
В России стартовали продажи кроссовера Changan CS55
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Фото: Changan
Компания Changan официально представила в России компактный кроссовер Changan CS55. В модельном ряду марки он займет место между флагманским CS75 и новым CS35 Plus. Цены начинаются от 1 269 900 рублей за версию с «механикой».
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
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Цена базовой версии Comfort с МКПП, кондиционером, медиасистемой, светодиодными ходовыми огнями и 17-дюймовыми дисками начинается от 1 269 900 рублей. За «автомат» придется доплатить еще 130 000 рублей, зато список оснащения пополнится парктрониками и системой бесключевого доступа, а салон будет отделан эко-кожей.
Более продвинутая комплектация Luxury с «механикой» стоит от 1 309 900 рублей, а с автоматической коробкой – от 1 469 900 рублей. Топовый вариант отличается камерами заднего вида и бокового обзора, люком с электроприводом, двухзонным климат-контролем с функцией ионизации и воздуховодами для пассажиров второго ряда, продвинутой аудиосистемой и 18-ми «колесами».
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
До покупки Чангана уже был знаком с "китайцами". Именно Чанган мне приглянулся своей эргономичностью, внешним видом ну и конечно же ценой. Его недорого обслуживать, на расходники цены вполне себе нормальные, а за 2 года основательно чинить машу мне не приходилось. Экономно расходует топливо. На мой взгляд ...
В тестах автомобиля Changan cs35 plus полностью отсутствует обзор двигателя GDI. Все остальные преимущества автомобиля становятся второстепенными.
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
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