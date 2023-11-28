В России стартовали продажи кроссоверов X7 калининградской сборки за 3,1 млн рублей: не BMW

Ранее мы писали В России стартуют продажи нового китайского кроссовера Китайская марка Kaiyi анонсировала скорое начало продаж нового среднеразмерного кроссовера X7 Kunlun. Автомобиль ... Читать далее

Новинка относится к сегменту среднеразмерных кроссоверов и несмотря на внушительный цифровой индекс «7» по габаритам сопоставима с BMW X3 или Skoda Kodiaq. Из доступных сейчас на российском рынке китайских моделей автомобиль похож по размеру на Chery Tiggo 8 Pro. Габаритная длина BAIC X7 составляет 4 710 мм, ширина – 1 892 мм, высота – 1 715 мм, колесная база – 2 800 мм, дорожный просвет – 200 мм. Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. (270 Нм) в сочетании с роботизированной коробкой передач 7DCT. Привод только передний.

На первом этапе новинка представлена в единственной комплектации по цене от 3,1 млн рублей. В списке оснащения значится полностью светодиодная оптика, панорамная крыша, цифровая «приборка» и 12,0-дюймовый экран медиасистемы, электрорегулировки передних сидений, двухзонный климат-контроль, задние датчики парковки и система кругового обзора, подогрев руля и боковых зеркал, набор систем активной безопасности и другие приятные опции.

Упомянутые модели: BAIC X7

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