В России стартовали продажи кроссоверов X7 калининградской сборки за 3,1 млн рублей: не BMW
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Фото: BAIC
Фото: BAIC
На первом этапе новинка представлена в единственной комплектации по цене от 3,1 млн рублей. В списке оснащения значится полностью светодиодная оптика, панорамная крыша, цифровая «приборка» и 12,0-дюймовый экран медиасистемы, электрорегулировки передних сидений, двухзонный климат-контроль, задние датчики парковки и система кругового обзора, подогрев руля и боковых зеркал, набор систем активной безопасности и другие приятные опции.
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28.11.2023, 06:44
Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря
Затрагивающие водителей новые законы появляются с завидной регулярностью. С 1 сентября вступил в силу утвержденный правительством РФ перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля. Штрафовать по одному из пунктов начнут с 1 декабря.Читать далее
-
28.11.2023, 13:48
Петербург замело снегом: на улицах – ни одной лопаты, в Смольном – совещание
Днем в понедельник, 27 ноября, до Петербурга добрался циклон, заваливший накануне снегом Москву. По многолетней традиции, снегопад застал городские власти врасплох. С утра пешеходы протаптывают тропинки к метро, автобусы высаживают пассажиров в сугробы, а автомобилисты буксуют на заснеженных улицах.Читать далее
-
28.11.2023, 11:19
ОСАГО не потребуется для регистрации: как это скажется на цене полиса?
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в правила регистрации транспортных средств. Полис ОСАГО больше не нужно будет предъявлять в ГИБДД при регистрации автомобиля. Несмотря на протесты страховщиков новый порядок, несомненно, будет утвержден.Читать далее
-
28.11.2023, 08:46
«Мы больше не конкурентоспособны»: босс Volkswagen предупредил о массовых увольнениях
Глава бренда Volkswagen Томас Шефер на совещании сотрудников в штаб-квартире в Вольфсбурге рассказал о проблемах, имеющихся у компании. Решить их предлагается сокращением издержек и рабочих мест.Читать далее
-
28.11.2023, 08:20
Полиция с помощью 3D-сканеров реконструировала эпичный полет Bentley на границе США и Канады
Неделю назад, 22 ноября, на границе США и Канады произошла огненная авария, в которой погибли водитель и пассажирка Bentley Flying Spur. Автомобиль разогнался почти до максимальной скорости, взлетел в воздух и взорвался на контрольно-пропускном пункте. В первые часы власти даже подозревали теракт.Читать далее
-
28.11.2023, 07:18
ДТП с потерявшей кабину фурой на МКАД попало на видео
В ночь на вторник, 28 ноября, на 40-м километре внешней стороны МКАД произошла серьезная авария с участием грузового автомобиля, которая на пару часов практически полностью парализовала движение по магистрали.Читать далее
-
28.11.2023, 06:44
Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря
Затрагивающие водителей новые законы появляются с завидной регулярностью. С 1 сентября вступил в силу утвержденный правительством РФ перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля. Штрафовать по одному из пунктов начнут с 1 декабря.Читать далее
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