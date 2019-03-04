4 марта 2019, 00:21
В России стартовали продажи Lexus UX
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Российские дилеры Lexus открыли официальные продажи нового компактного кроссовера Lexus UX. Предварительные заказы начали принимать еще с середины января, поэтому цены новинки - давно не секрет: от 2 316 000 до 3 736 000 рублей.
|Lexus UX #enjoy 2.0h CVT 4x4
|2 л, 178 л.с
|вариатор
|0-100 - 8.7 с, 177 км/ч
|4495 x 1840 x 1520 мм
|полный
|АИ-95, 4.8 л на 100 км
|2 848 000 руб
|Все характеристики
Вторая модификация Lexus UX – гибридная с индексом 250h. Кроссовер оснащен 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 146 л.с., электромотором мощностью 80 л.с. и вариатором. Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 178 сил. Привод – полный. Кроссовер UX 250h доступен, начиная со второй по счету комплектации - #Enjoy стоимостью от 2 848 000 рублей. На этом уровне дополнительно появляются «противотуманки», камера заднего вида и парктроники, рейлинги, обогрев руля и 18-дюймовые «колеса».
Топовый полноприводный кроссовер в комплектации #Feel (от 3 736 000 рублей) может похвастаться адаптивной подвеской, камерами кругового обзора, 10,3-дюймовым тачскрином медиасистемы со встроенной навигацией и комплексом электронных ассистентов Lexus Safety System 2. Есть у нового Lexus UX и «спортивная» комплектация #FSport (от 2 669 000 рублей), которая отличается агрессивным обвесом и особой отделкой салона. Первые клиенты в России уже начали получать свои автомобили.
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27.02.2017, 07:40
Тест-драйв Lexus LX450d: статус зашкаливает
10.07.2016, 20:33
Тест-драйв Lexus RX 200t: под граненым панцирем
19.06.2016, 22:46
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Отзывы по теме
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
Отличная шутка! Особенно про "лизнуть руль" понравилось - идеальная противоугонка!!! Не слишком гигиенично, но потрясающе практично и иммобилайзеры никакие не нужны) ) ) Давно пора до такого додуматься) ) ) )
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
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