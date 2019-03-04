4 марта 2019, 00:21

В России стартовали продажи Lexus UX

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Российские дилеры Lexus открыли официальные продажи нового компактного кроссовера Lexus UX. Предварительные заказы начали принимать еще с середины января, поэтому цены новинки - давно не секрет: от 2 316 000 до 3 736 000 рублей.
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В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
В России стартовали продажи Lexus UX
Lexus UX #enjoy 2.0h CVT 4x4
2 л, 178 л.с
вариатор
0-100 - 8.7 с, 177 км/ч
4495 x 1840 x 1520 мм
полный
АИ-95, 4.8 л на 100 км
2 848 000 руб
Все характеристики
Российским покупателям Lexus UX предложили в двух версиях. Базовая UX 200 оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем. Для России агрегат дефорсировали до «налоговыгодных» 150 сил, хотя в других странах из него «выжимают» 170 л.с. Мотор сочетается с вариатором и передним приводом. С места до «сотни» такой кроссовер ускоряется за 9,2 секунды. Начальная комплектация #Live включает в себя 8 подушек безопасности, 2-зонный «климат», 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, круиз-контроль, светодиодную оптику и 17-дюймовые колесные диски. Цены стартуют от 2 316 000 рублей.

Вторая модификация Lexus UX – гибридная с индексом 250h. Кроссовер оснащен 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 146 л.с., электромотором мощностью 80 л.с. и вариатором. Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 178 сил. Привод – полный. Кроссовер UX 250h доступен, начиная со второй по счету комплектации - #Enjoy стоимостью от 2 848 000 рублей. На этом уровне дополнительно появляются «противотуманки», камера заднего вида и парктроники, рейлинги, обогрев руля и 18-дюймовые «колеса».

Топовый полноприводный кроссовер в комплектации #Feel (от 3 736 000 рублей) может похвастаться адаптивной подвеской, камерами кругового обзора, 10,3-дюймовым тачскрином медиасистемы со встроенной навигацией и комплексом электронных ассистентов Lexus Safety System 2. Есть у нового Lexus UX и «спортивная» комплектация #FSport (от 2 669 000 рублей), которая отличается агрессивным обвесом и особой отделкой салона. Первые клиенты в России уже начали получать свои автомобили.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
Andrey
Lexus подберет идеальный автомобиль по ДНК
Отличная шутка! Особенно про "лизнуть руль" понравилось - идеальная противоугонка!!! Не слишком гигиенично, но потрясающе практично и иммобилайзеры никакие не нужны) ) ) Давно пора до такого додуматься) ) ) )
Сергей
Форум Lexus NX
Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
Владимир
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В России стартовали продажи Lexus UX
{{params_58757}}Российским покупателям Lexus UX предложили в двух версиях. Базовая UX 200 оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем. Для России агрегат дефорсировали до «налоговыгодных» 150 сил, хотя в других странах из него «выжимают» 170 л.с. Мотор сочетается с вариатором и передним приводом. С места до «сотни» такой кроссовер ускоряется за 9,2 секунды. Начальная комплектация #Live включает в себя 8 подушек безопасности, 2-зонный «климат», 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, круиз-контроль, светодиодную оптику и 17-дюймовые колесные диски. Цены стартуют от 2 316 000 рублей.Вторая модификация Lexus UX – гибридная с индексом 250h. Кроссовер оснащен 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 146 л.с., электромотором мощностью 80 л.с. и вариатором. Суммарная отдача гибридной силовой установки составляет 178 сил. Привод – полный. Кроссовер UX 250h доступен, начиная со второй по счету комплектации - #Enjoy стоимостью от 2 848 000 рублей. На этом уровне дополнительно появляются «противотуманки», камера заднего вида и парктроники, рейлинги, обогрев руля и 18-дюймовые «колеса».Топовый полноприводный кроссовер в комплектации #Feel (от 3 736 000 рублей) может похвастаться адаптивной подвеской, камерами кругового обзора, 10,3-дюймовым тачскрином медиасистемы со встроенной навигацией и комплексом электронных ассистентов Lexus Safety System 2. Есть у нового Lexus UX и «спортивная» комплектация #FSport (от 2 669 000 рублей), которая отличается агрессивным обвесом и особой отделкой салона. Первые клиенты в России уже начали получать свои автомобили.
2019-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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