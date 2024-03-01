В России стартовали продажи нового 7-местного кроссовера Geely. Он на 1 млн рублей дешевле Monjaro

Ранее мы писали Чем новый китайский кроссовер лучше проверенного корейца. Главные преимущества С уходом из России большинства ведущих мировых производителей выбор кроссоверов корейских, немецких и японских ... Читать далее

В российской модельной линейке Geely новый кроссовер расположился между стильным Tugella и флагманским Monjaro. Габаритные размеры Okavango составляют 4 835 мм x 1 900 мм x 1 780 мм, а расстояние между осями – 2 815 мм. По умолчанию салон 7-местный по формуле 2+3+2. В движение его приводит 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 200 л.с. (325 Нм), который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением «мокрого» типа. Привод – исключительно передний.

Покупатели смогут выбирать из двух комплектаций. «Младшая» Luxury может похвастаться полным зимним пакетом с обогревом руля, сидений первых двух рядов, боковых зеркал, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла в зоне покоя «дворников». Также в базе есть полностью светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, 10,25-дюймовая «приборка», 12,3-дюймовый тачскрин медиасистемы, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, камеры кругового обзора, круиз-контроль, а также датчики давления в шинах, парковки, дождя и освещения. Цена по прайсу – 3 449 900 рублей, но с учетом всех скидок ее можно снизить до 2 999 990 рублей.

Фото: Geely

В более «богатой» комплектации Flagship дополнительно появляется комплекс активных систем безопасности: система контроля «слепых» зон, система предупреждения об опасности при открывании дверей, ассистент при смене полосы движения и при движении задним ходом, а также функция световой сигнализации для предупреждения наезда сзади. Также есть беспроводная зарядка, панорамная крыша и сервопривод багажника с функцией открывания без рук. Водительское кресло оборудовано функцией памяти, а сиденье переднего пассажира – электрорегулировкой в четырех направлениях. Стоит такой кроссовер 3 599 990 рублей или 3 149 990 рублей с максимальной скидкой.

Упомянутые модели: Geely Okavango

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах