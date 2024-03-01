В России стартовали продажи нового 7-местного кроссовера Geely. Он на 1 млн рублей дешевле Monjaro
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Фото: Geely
Покупатели смогут выбирать из двух комплектаций. «Младшая» Luxury может похвастаться полным зимним пакетом с обогревом руля, сидений первых двух рядов, боковых зеркал, форсунок стеклоомывателя и лобового стекла в зоне покоя «дворников». Также в базе есть полностью светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, 10,25-дюймовая «приборка», 12,3-дюймовый тачскрин медиасистемы, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, камеры кругового обзора, круиз-контроль, а также датчики давления в шинах, парковки, дождя и освещения. Цена по прайсу – 3 449 900 рублей, но с учетом всех скидок ее можно снизить до 2 999 990 рублей.
В более «богатой» комплектации Flagship дополнительно появляется комплекс активных систем безопасности: система контроля «слепых» зон, система предупреждения об опасности при открывании дверей, ассистент при смене полосы движения и при движении задним ходом, а также функция световой сигнализации для предупреждения наезда сзади. Также есть беспроводная зарядка, панорамная крыша и сервопривод багажника с функцией открывания без рук. Водительское кресло оборудовано функцией памяти, а сиденье переднего пассажира – электрорегулировкой в четырех направлениях. Стоит такой кроссовер 3 599 990 рублей или 3 149 990 рублей с максимальной скидкой.
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23.03.2023, 12:30
Geely запатентовала в России новый большой кроссовер
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения кроссовера Geely Haoyue L, который представляет собой удлиненную версию модели Haoyue, известную на зарубежных рынках под именем Okavango.Читать далее
-
01.03.2024, 08:15
BMW меняет представление об аэрографии с электронным покрытием E Ink. И готовит революцию в покраске автомобилей
Два года назад BMW привезла в Лас-Вегас на выставку Consumer Electronics Show (CES) концепт-кар, который умеет произвольно менять цвет кузова. Тогда все подумали, что это просто яркий рекламный ход. Но выяснилось, что разработка уникальной технологии E Ink продолжается.Читать далее
-
01.03.2024, 07:42
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Приближаются выборы и в повестке дня вновь возник популярный у российских законодателей вопрос об отмене транспортного налога. Очередной законопроект предлагает полностью заменить его топливными акцизами.Читать далее
-
01.03.2024, 07:05
Байден назвал китайские автомобили опасными. В ответ на аналогичные обвинения со стороны китайцев в адрес Tesla
Президент США Джо Байден поручил провести расследование в отношении импортируемых в страну автомобилей китайского производства. Он назвал их опасными для США.Читать далее
-
01.03.2024, 00:15
Bugatti опередил Ferrari в списке быстрейших суперкаров 2000-х
За последнюю четверть века производители автомобилей сделали гигантский шаг вперед. Электрические технологии позволили создать модели со взрывной динамикой. Но еще в начале 2000-х гиперкар, разменивающий первую «сотню» за 3 – 4 секунды, представлялся чудом техники.Читать далее
-
01.03.2024, 00:07
Что изменится в России с 1 марта 2024 года: 4 важных изменения для водителей
С 1 марта 2024 года в России в силу вступают несколько важных нормативных актов, четыре из них прямо или косвенно затрагивают автомобилистов. Они касаются ОСАГО, цен на бензин, грузоперевозок и поездок с детьми за границу.Читать далее
-
29.02.2024, 16:53
Рассекречена внешность новой модели АвтоВАЗа: универсал Lada Iskra
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения перспективной модели Lada Iskra в кузове универсал. По казенным рисункам трудно представить, как машина будет выглядеть в жизни. Журналисты обратились за помощью к дизайнеру.Читать далее
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