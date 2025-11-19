Городской автобус Citymax 12: дизель, 117 пассажиров и запас хода 600 км. А что дальше?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

19 ноября 2025, 12:57

В России стартовали продажи нового автобуса Citymax 12 от ЛиАЗ

В России стартовали продажи нового автобуса Citymax 12 от ЛиАЗ

Городской автобус Citymax 12: дизель, 117 пассажиров и запас хода 600 км. А что дальше?

В России стартовали продажи нового автобуса Citymax 12 от ЛиАЗ

На рынке появился свежий городской автобус. Производитель обещает множество версий. Впереди новые модификации и интересные детали. Не спешите делать выводы — подробности внутри.

На рынке появился свежий городской автобус. Производитель обещает множество версий. Впереди новые модификации и интересные детали. Не спешите делать выводы — подробности внутри.

На российском рынке появился новый крупногабаритный городской автобус Citymax 12, который теперь доступен для заказа. Производитель, компания «Современные транспортные технологии», официально объявила о начале продаж этой модели, собранной на Ликинском автобусном заводе. Как сообщает Комтранс, новинка уже прошла сертификацию более чем в 70 различных вариантах планировки салона.

Citymax 12 выделяется внушительными размерами: длина кузова составляет 12 метров, а площадь низкопольной части - 13,6 квадратных метра. В зависимости от выбранной конфигурации, автобус способен перевозить от 95 до 117 пассажиров, при этом число сидячих мест варьируется от 20 до 35. Такой диапазон позволяет адаптировать транспорт под разные задачи и маршруты.

В движение автобус приводит современный дизельный мотор ЯМЗ-53703 объемом 7,7 литра, развивающий 360 лошадиных сил и 1500 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, что должно обеспечить плавность хода и надежность в городских условиях. Топливные баки рассчитаны на 310 литров, а заявленный запас хода достигает 600 километров - показатель, который явно оценят перевозчики на длинных маршрутах.

Фото: СТТ

На данный момент на заводе выпускается только дизельная версия Citymax 12, однако производитель уже строит планы по расширению линейки. В будущем ожидаются модификации на газовом топливе и полностью электрические варианты, что позволит сделать модель более универсальной и экологичной. Такой подход может стать ответом на растущий спрос на альтернативные виды транспорта в городах.

Появление Citymax 12 на рынке - это не просто очередная новинка, а заметный шаг в развитии отечественного автобусостроения. Многообразие планировок, современная техника и амбициозные планы по развитию линейки делают эту модель интересной как для перевозчиков, так и для пассажиров. Остается только следить за тем, как новинка проявит себя в реальных условиях эксплуатации и какие еще сюрпризы приготовит производитель.

Упомянутые марки: ЛИАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы LIAZ

Похожие материалы LIAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Тюмень Хабаровск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться