Городской автобус Citymax 12: дизель, 117 пассажиров и запас хода 600 км. А что дальше?

В России стартовали продажи нового автобуса Citymax 12 от ЛиАЗ

На рынке появился свежий городской автобус. Производитель обещает множество версий. Впереди новые модификации и интересные детали. Не спешите делать выводы — подробности внутри.

На российском рынке появился новый крупногабаритный городской автобус Citymax 12, который теперь доступен для заказа. Производитель, компания «Современные транспортные технологии», официально объявила о начале продаж этой модели, собранной на Ликинском автобусном заводе. Как сообщает Комтранс, новинка уже прошла сертификацию более чем в 70 различных вариантах планировки салона.

Citymax 12 выделяется внушительными размерами: длина кузова составляет 12 метров, а площадь низкопольной части - 13,6 квадратных метра. В зависимости от выбранной конфигурации, автобус способен перевозить от 95 до 117 пассажиров, при этом число сидячих мест варьируется от 20 до 35. Такой диапазон позволяет адаптировать транспорт под разные задачи и маршруты.

В движение автобус приводит современный дизельный мотор ЯМЗ-53703 объемом 7,7 литра, развивающий 360 лошадиных сил и 1500 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, что должно обеспечить плавность хода и надежность в городских условиях. Топливные баки рассчитаны на 310 литров, а заявленный запас хода достигает 600 километров - показатель, который явно оценят перевозчики на длинных маршрутах.

Фото: СТТ

На данный момент на заводе выпускается только дизельная версия Citymax 12, однако производитель уже строит планы по расширению линейки. В будущем ожидаются модификации на газовом топливе и полностью электрические варианты, что позволит сделать модель более универсальной и экологичной. Такой подход может стать ответом на растущий спрос на альтернативные виды транспорта в городах.

Появление Citymax 12 на рынке - это не просто очередная новинка, а заметный шаг в развитии отечественного автобусостроения. Многообразие планировок, современная техника и амбициозные планы по развитию линейки делают эту модель интересной как для перевозчиков, так и для пассажиров. Остается только следить за тем, как новинка проявит себя в реальных условиях эксплуатации и какие еще сюрпризы приготовит производитель.