Городской автобус Citymax 12: дизель, 117 пассажиров и запас хода 600 км. А что дальше?

19 ноября 2025, 12:57
В России стартовали продажи нового автобуса Citymax 12 от ЛиАЗ
На рынке появился свежий городской автобус. Производитель обещает множество версий. Впереди новые модификации и интересные детали. Не спешите делать выводы — подробности внутри.
На российском рынке появился новый крупногабаритный городской автобус Citymax 12, который теперь доступен для заказа. Производитель, компания «Современные транспортные технологии», официально объявила о начале продаж этой модели, собранной на Ликинском автобусном заводе. Как сообщает Комтранс, новинка уже прошла сертификацию более чем в 70 различных вариантах планировки салона.
Citymax 12 выделяется внушительными размерами: длина кузова составляет 12 метров, а площадь низкопольной части - 13,6 квадратных метра. В зависимости от выбранной конфигурации, автобус способен перевозить от 95 до 117 пассажиров, при этом число сидячих мест варьируется от 20 до 35. Такой диапазон позволяет адаптировать транспорт под разные задачи и маршруты.
В движение автобус приводит современный дизельный мотор ЯМЗ-53703 объемом 7,7 литра, развивающий 360 лошадиных сил и 1500 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, что должно обеспечить плавность хода и надежность в городских условиях. Топливные баки рассчитаны на 310 литров, а заявленный запас хода достигает 600 километров - показатель, который явно оценят перевозчики на длинных маршрутах.
На данный момент на заводе выпускается только дизельная версия Citymax 12, однако производитель уже строит планы по расширению линейки. В будущем ожидаются модификации на газовом топливе и полностью электрические варианты, что позволит сделать модель более универсальной и экологичной. Такой подход может стать ответом на растущий спрос на альтернативные виды транспорта в городах.
Появление Citymax 12 на рынке - это не просто очередная новинка, а заметный шаг в развитии отечественного автобусостроения. Многообразие планировок, современная техника и амбициозные планы по развитию линейки делают эту модель интересной как для перевозчиков, так и для пассажиров. Остается только следить за тем, как новинка проявит себя в реальных условиях эксплуатации и какие еще сюрпризы приготовит производитель.
Похожие материалы LIAZ
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:08
Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз
В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 12:05
Импорт новых легковых авто в Россию рухнул: минус 64% за год
Ввоз новых авто в Россию резко упал. Китай теряет позиции, а Беларусь и Корея неожиданно растут. Почему импорт так просел и кто теперь главный поставщик?Читать далее
