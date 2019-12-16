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16 декабря 2019, 12:07

В России стартовали продажи нового BMW X6

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Фото: BMW
В салонах российских дилеров появились первые «живые» экземпляры купе-кроссовера BMW X6 третьего поколения (G06). Покупателям предлагают четыре модификации по цене от 5 530 000 рублей.
В России стартовали продажи нового BMW X6

Фото: BMW

В России стартовали продажи нового BMW X6

Фото: BMW

В России стартовали продажи нового BMW X6

Фото: BMW

В России стартовали продажи нового BMW X6

Фото: BMW

В России стартовали продажи нового BMW X6

Фото: BMW

В России стартовали продажи нового BMW X6

Фото: BMW

В России стартовали продажи нового BMW X6

Фото: BMW

В России стартовали продажи нового BMW X6

Фото: BMW

В России стартовали продажи нового BMW X6
В России стартовали продажи нового BMW X6
В России стартовали продажи нового BMW X6
В России стартовали продажи нового BMW X6
В России стартовали продажи нового BMW X6
В России стартовали продажи нового BMW X6
В России стартовали продажи нового BMW X6
В России стартовали продажи нового BMW X6
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Публике новый BMW X6 представили в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Со сменой поколения кроссовер немного подрос. Его длина составляет 4 935 мм (+26 мм), ширина – 2 004 мм (+15 мм), высота – 1 696 мм (-6 мм), колесная база – 2 975 мм (+42 мм). При этом объем багажника не изменился и по-прежнему равен 580 литрам или 1 525 литрам со сложенными сидениями второго ряда.

Технически BMW X6 повторяет новый BMW X5 (G05). В его основе лежит платформа CLAR с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. В базовой комплектации кроссовер оснащается подвеской с пружинами и адаптивными амортизаторами. В качестве опции доступна пневмоподвеска, которая способна регулировать дорожный просвет в диапазоне 80 мм. Пневмобаллоны положены всем четырем колесам, тогда как у автомобиля второго поколения они устанавливались только на заднюю ось.

В моторную гамму BMW X6 вошли четыре агрегата. Все сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом с муфтой подключения передней оси. Для базовой версии xDrive30d предусмотрен 3,0-литровый турбодизель мощностью 265 сил. Версия xDrive40i оснащается бензиновой «турбошестеркой» того же объема и отдачей 340 сил. Следующим в линейке стоит дизельный M50d с дизелем 3.0 мощностью 400 л.с. На вершине расположилась бензиновая версия M50i с битурбо 4.4 V8, который выдает 530 сил и набирает первую «сотню» за 4,3 секунды.

На первом этапе кроссоверы BMW X6 третьего поколения будут поставлять в Россию с завода в США. В дальнейшем сборку локализуют на калининградском заводе «Автотор», где уже сейчас выпускают BMW X5 в фиксированных комплектациях, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на портал wroom.ru. Специально для российских клиентов разработаны четыре Launch-пакета с набором самых востребованных опций. Кроссовер первым среди всех автомобилей BMW получил подсветку решетки радиатора Iconic Glow, которая автоматически активируется при снятии с охраны, а также может принудительно зажигаться во время движения. Опционально клиенты смогут дозаказать колесные диски размером от 19 до 22 дюймов, лазерные фары Laserlight, панорамную стеклянную крышу со светодиодами, имитирующими звездное небо, пакет xOffroad для плохих дорог и комплекс электронных ассистентов Driving Assistant Professional.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X6
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста! В движении, набирая скорость, машина резко переключается в нейтралку и полностью останавливается. Приходится глушить мотор и заново заводить. В сервисе поломку определить точно не могут!
ирина
SOS Двига тупит
Цитата:| Оно европейское. Им в основном проф. гонщики пользуются. Но они линию для легковых разработали. Попробуй. У меня двига чистая. Подумаю, может и попробую.
Igor.schendryk
Отзыв об автосалоне
Купил BMW X6 с приятной такой скидкой, в 40 тысяч в автосалоне, расположенном по адресу Москва, ул. Большая Академическая, д.38, стр.11,АЦ «Коптево» (АвтоЦентр «Коптево») . Заявку на него заполнял на сайте , и только за это подарки на 30 тысяч мне были положены плюс к скидке. Можно все что угодно говорить ...
Samson777
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В России стартовали продажи нового BMW X6
{{material_127588}}Публике новый BMW X6 представили в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Со сменой поколения кроссовер немного подрос. Его длина составляет 4 935 мм (+26 мм), ширина – 2 004 мм (+15 мм), высота – 1 696 мм (-6 мм), колесная база – 2 975 мм (+42 мм). При этом объем багажника не изменился и по-прежнему равен 580 литрам или 1 525 литрам со сложенными сидениями второго ряда.Технически BMW X6 повторяет новый BMW X5 (G05). В его основе лежит платформа CLAR с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. В базовой комплектации кроссовер оснащается подвеской с пружинами и адаптивными амортизаторами. В качестве опции доступна пневмоподвеска, которая способна регулировать дорожный просвет в диапазоне 80 мм. Пневмобаллоны положены всем четырем колесам, тогда как у автомобиля второго поколения они устанавливались только на заднюю ось.В моторную гамму BMW X6 вошли четыре агрегата. Все сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом с муфтой подключения передней оси. Для базовой версии xDrive30d предусмотрен 3,0-литровый турбодизель мощностью 265 сил. Версия xDrive40i оснащается бензиновой «турбошестеркой» того же объема и отдачей 340 сил. Следующим в линейке стоит дизельный M50d с дизелем 3.0 мощностью 400 л.с. На вершине расположилась бензиновая версия M50i с битурбо 4.4 V8, который выдает 530 сил и набирает первую «сотню» за 4,3 секунды.На первом этапе кроссоверы BMW X6 третьего поколения будут поставлять в Россию с завода в США. В дальнейшем сборку локализуют на калининградском заводе «Автотор», где уже сейчас выпускают BMW X5 в фиксированных комплектациях, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на портал wroom.ru. Специально для российских клиентов разработаны четыре Launch-пакета с набором самых востребованных опций. Кроссовер первым среди всех автомобилей BMW получил подсветку решетки радиатора Iconic Glow, которая автоматически активируется при снятии с охраны, а также может принудительно зажигаться во время движения. Опционально клиенты смогут дозаказать колесные диски размером от 19 до 22 дюймов, лазерные фары Laserlight, панорамную стеклянную крышу со светодиодами, имитирующими звездное небо, пакет xOffroad для плохих дорог и комплекс электронных ассистентов Driving Assistant Professional.
2019-12-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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