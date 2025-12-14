Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

14 декабря 2025, 20:24

В России стартовали продажи нового BYD Leopard Titanium 7 с гибридной установкой

В России стартовали продажи нового BYD Leopard Titanium 7 с гибридной установкой

Китайский внедорожник BYD Titanium 7 уже в Москве – чем удивит новинка и почему ее сравнивают с Defender

В России стартовали продажи нового BYD Leopard Titanium 7 с гибридной установкой

В России появился новый рамный внедорожник BYD Titanium 7. Его называют китайским конкурентом Defender. Цена стартует от 5,4 млн рублей. Мощность гибридной установки – 490 л.с. Салон и оснащение на уровне премиум. Подробности о комплектациях и возможностях – в нашем материале.

В России появился новый рамный внедорожник BYD Titanium 7. Его называют китайским конкурентом Defender. Цена стартует от 5,4 млн рублей. Мощность гибридной установки – 490 л.с. Салон и оснащение на уровне премиум. Подробности о комплектациях и возможностях – в нашем материале.

На российском рынке дебютировал один из самых перспективных китайских внедорожников 2025 года – BYD FangChengBao Titanium 7. Эта модель сразу привлекла внимание автолюбителей благодаря сочетанию брутального дизайна, передовых технологий и мощной гибридной силовой установки. Стоимость новинки у дилеров Москвы варьируется от 5,4 до 5,95 млн рублей, что делает ее лидирующим игроком в сегменте крупных внедорожников.

Внешний облик Titanium 7 выполнен в стиле «военного премиума»: массивные бамперы, защитный обвес, двухцветный кузов в оттенках хаки и черном, а также 20-дюймовые колеса. Габариты впечатляют: длина почти 5 метров, ширина – 1,995 метра, колесная база – 2,92 метра. По размерам автомобиль сравним с Land Rover Defender 110, но отличается характерным китайским акцентом в деталях и технологиях.

Главной технической особенностью автомобиля является гибридная силовая установка мощностью 490 л.с., сочетающая в себе двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Благодаря этому на одной лишь электротяге внедорожник может преодолеть до 180 километров, что выделяет его на фоне конкурентов. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 190 км/ч. Автомобиль оснащён полным приводом и вариатором, что обеспечивает уверенное поведение и высокую проходимость в сложных дорожных условиях и на бездорожье.

Салон BYD Titanium 7 выполнен в светлой коже и оформлен в стиле, характерном для автомобилей премиум-класса. Дизайн формируют цифровая приборная панель на 12,3 дюйма и большой центральный сенсорный дисплей на 15,6 дюймов, дополненные проекционной панелью на 26 дюймов. Для комфорта пассажиров второго ряда предусмотрены два отдельных 13-дюймовых планшета.

Автомобиль предлагает широкий спектр опций для повышения комфорта: панорамная крыша, трёхзонный климат-контроль, сиденья с функцией массажа и вентиляции, память настроек, беспроводная зарядка, встроенный термобокс объёмом 4,5 литра и премиальная аудиосистема с 20 динамиками.

Безопасность автомобиля соответствует флагманским стандартам BYD: установлен лидар, система контроля слепых зон, удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, распознавание дорожных знаков и ассистент усталости водителя. Особого внимания заслуживает инновационная подвеска, способная автоматически поджимать колесо при обнаружении падения давления в шине.

В Китае Titanium 7 стоит от 179 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,1 млн рублей. Однако в России, с учетом затрат на логистику и утильсбор, цена в 5,4 млн рублей выглядит вполне ожидаемой для автомобилей, поставляемых по параллельному импорту. Новинка уже доступна у московских дилеров и, судя по интересу, способна обеспечить конкуренцию не только китайским, но и западным внедорожникам.

Упомянутые марки: BYD, Land Rover
Похожие материалы Бид, Ленд Ровер

