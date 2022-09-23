В России стартовали продажи нового бюджетного кроссовера: все комплектации и цены
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Внешне отличить новинку от предшественника можно по иной решетке радиатора и оптике. Tiggo 4 Pro можно назвать уменьшенной копией «старшего» 7 Pro. От него же «четверке» достался и салон, пишет портал Китайские автомобили.
Покупателям предложили пять уровней оснащения Action MT, Action, Family, Travel и Style. Базовая версия с 1,5-литровым мотором мощностью 113 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 879 000 рублей. За вариатор придется добавить еще 100 000 рублей. Топовый кроссовер со 147-сильным мотором и вариатором стоит от 2 229 900 рублей. Такой автомобиль может похвастаться полностью светодиодной оптикой с датчиком света, панорамным люком, камерами кругового обзора, круиз- и климат-контролем, полным «зимним» пакетом, цифровой «приборкой» и 10,25-дюймовым экраном медиасистемы.
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10 самых недорогих китайских кроссоверов в России
Места корейских, японских и европейских моделей на российском рынке постепенно занимают китайские автомобили. Компании из Поднебесной делают ставку на самый востребованный сегмент SUV.Читать далее
-
08.09.2022, 16:13
Chery везет в Россию обновленный Tiggo 4 Pro: первые подробности
Нынешней осенью компания Chery предложит российским покупателям обновленный кроссовер Tiggo 4 Pro. Старт продаж запланирован на сентябрь-октябрь. Первые автомобили уже начали поступать к дилерам. Новинка получит пять фиксированных комплектаций.Читать далее
-
27.09.2022, 17:00
Может ли сотрудник ГИБДД вручить повестку в военкомат: мнение юриста
В соцсетях стали появляться сообщения, что сотрудники ДПС будут останавливать на дорогах мужчин-водителей и вручать им повестку в военкомат. В МВД подобные слухи опровергли, а юристы рассказали, насколько законно такое мероприятие.Читать далее
-
27.09.2022, 15:09
Чем рискуют осенью водители автомобилей без ABS и ESP
Российские автомобили Lada и УАЗ с лета 2022 года лишились двух важных электронных систем безопасности: антиблокировочной системы тормозов и системы динамической стабилизации. Эксперты рассказали об особенностях управления такими машинами с учетом наступившей осени.Читать далее
-
27.09.2022, 13:46
Взгляните на последний Lamborghini Aventador (кто купил и сколько всего собрали
С конвейера компании Lamborghini в торжественной обстановке сошел последний Aventador. Автомобиль примечателен еще и тем, что это последний Lamborghini с неэлектрифицированным V12.Читать далее
-
27.09.2022, 12:40
Из России может уйти еще один автопроизводитель
Вслед за Toyota и Mazda о прекращении производства своих автомобилей в России задумалась еще одна японская компания. Причины прежние – невозможность наладить поставки компонентов.Читать далее
-
27.09.2022, 11:20
Как вычисляют владельцев фальшивых техосмотров и причем здесь дорожные камеры
Сотрудники ГИБДД придумали, как выявлять автомобили с поддельными диагностическими картами. На помощь полицейским пришли показания с дорожных камер. В 2022 году уже аннулировали 25 тысяч техосмотров.Читать далее
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