В России стартовали продажи нового бюджетного кроссовера: все комплектации и цены

Ранее мы писали «Китайцы» захватили половину московского авторынка В среднем по России доля автомобилей китайских марок составила в августе около четверти продаж. В Москве этот ... Читать далее

Новый компактный кроссовер Chery стал уже третьей премьерой марки в России в 2022 году. В начале года компания привезла рестайлинговый Tiggo 8, а затем полноприводный Tiggo 8 Pro Max. Компактный «паркетник» Tiggo 4 Pro вполне может занять место прежнего бестселлера отечественного сегмента SUV – корейского кроссовера Hyundai Creta.

Внешне отличить новинку от предшественника можно по иной решетке радиатора и оптике. Tiggo 4 Pro можно назвать уменьшенной копией «старшего» 7 Pro. От него же «четверке» достался и салон, пишет портал Китайские автомобили.

Покупателям предложили пять уровней оснащения Action MT, Action, Family, Travel и Style. Базовая версия с 1,5-литровым мотором мощностью 113 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 879 000 рублей. За вариатор придется добавить еще 100 000 рублей. Топовый кроссовер со 147-сильным мотором и вариатором стоит от 2 229 900 рублей. Такой автомобиль может похвастаться полностью светодиодной оптикой с датчиком света, панорамным люком, камерами кругового обзора, круиз- и климат-контролем, полным «зимним» пакетом, цифровой «приборкой» и 10,25-дюймовым экраном медиасистемы.

Фото: Китайские автомобили

Упомянутые модели: Chery Tiggo 4 Pro

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