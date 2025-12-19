AUDI E5 Sportback удивил россиян необычным дизайном и мощностью — что еще скрывает новинка

19 декабря 2025, 19:27
В России стартовали продажи нового электрокара AUDI E5 Sportback без фирменных колец
В Россию привезли необычный электромобиль AUDI E5 Sportback. Модель выделяется отсутствием привычной эмблемы. В салоне множество современных опций и инноваций. Цена и характеристики удивят даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.
На российском рынке появился необычный электромобиль - AUDI E5 Sportback, который сразу привлек внимание автолюбителей. По информации Autonews, дилер Peleton выставил новинку на продажу по цене 9,5 миллиона рублей. Модель представлена в топовой комплектации Flagship, оснащенной полным приводом и внушительной суммарной мощностью 787 лошадиных сил.
Главная особенность этого автомобиля - отсутствие привычных четырех колец на эмблеме. Теперь название бренда пишется только заглавными буквами, что подчеркивает новый этап в истории марки. Производство E5 Sportback организовано на совместном предприятии немецкой Audi и китайской SAIC, а в Россию электрокар поступил по схеме параллельного импорта.
Впервые этот электромобиль был представлен на автосалоне в Шанхае в 2025 году. Внешний вид E5 Sportback сразу выделяется среди конкурентов: графическая подсветка спереди и сзади, массивный козырек на корме и дверные ручки, которые аккуратно скрываются в кузове. Все эти детали создают ощущение футуристичности и свежести.
Салон автомобиля не менее впечатляющий. Центральное место занимает изогнутый панорамный дисплей диагональю 59 дюймов, который объединяет приборную панель и мультимедийную систему. В отделке использована алькантара, а атмосферная подсветка способна менять цвет в зависимости от настроения водителя или выбранного режима движения. Управлять многими функциями можно с помощью голосовых команд - для этого в AUDI E5 Sportback интегрирован интеллектуальный ассистент на базе искусственного интеллекта.
В списке оснащения - адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, камеры вместо традиционных зеркал заднего вида, а также целый комплекс электронных помощников для водителя. Безопасность и комфорт в этой модели выведены на новый уровень: предусмотрено множество опций, которые делают каждую поездку максимально приятной и безопасной.
После старта продаж в Китае интерес к новинке оказался огромным - за полчаса было оформлено более 10 тысяч заказов. Теперь и российские покупатели получили возможность оценить все преимущества этого электрокара. AUDI E5 Sportback - это не просто очередная новинка, а символ перемен в автомобильной индустрии, где привычные детали уступают место инновациям и смелым решениям.
