В России стартовали продажи нового Geely Atlas (раньше, чем ожидалось)

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Ожидалось, что официальный старт продажам Geely Atlas нового поколения дадут 1 февраля. Но многие дилеры получили автомобили уже на прошлой неделе, провели предпродажную подготовку и готовы передавать их клиентам. Напомним, со сменой поколения Atlas ощутимо прибавил в размерах. Габаритная длина выросла на 126 мм до 4 670 мм, а расстояние между осями – на 107 мм до 2 770 мм. В движение автомобиль приводит 2,0-литровый бензиновый турбомотор (200 л.с., 325 Нм), который работает в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением.

С сегодняшнего дня, 26 января, Geely Atlas нового поколения доступен для покупки во всех официальных дилерских центрах Geely в России в трех вариантах исполнения: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Базовый вариант получил достаточно богатое оснащение (например, полный зимний пакет, включающий среди прочего и обогрев сидений второго ряда, панорамный люк, 19-дюймовые колеса, 6 подушек безопасности и систему кругового обзора) и стоит от 3 194 990 рублей. При покупке в кредит и по схеме трейд-ин сумму можно снизить до 2 844 990 рублей.

Фото: Geely

На следующем уровне Flagship дополнительно появляются проекционный экран и продвинутая аудиосистема, синхронизированная с интерьерной подсветкой. Стоит такой Geely Atlas от 3 394 990 рублей или с учетом скидок – 3 044 990 рублей. Комплектация Flagship Sport обойдется на 100 000 рублей дороже и отличается легкими штрихами в дизайне, 20-дюймовыми колесами и светодиодной полосой ДХО по краю капота.

Упомянутые модели: Geely Atlas (от 1 029 990 Р )

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