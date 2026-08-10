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Автор: Дарья Климова

10 августа 2026, 05:55

В России стартовали продажи нового Kia Carens с семью местами

В России стартовали продажи нового Kia Carens с семью местами

Семейный компактвэн Kia Carens удивил ценой ниже китайских конкурентов

В России стартовали продажи нового Kia Carens с семью местами

В России появился новый компактвэн для семьи. Модель доступна с тремя рядами сидений. Цена оказалась ниже аналогов. Подробности комплектаций и стоимости - в материале.

В России появился новый компактвэн для семьи. Модель доступна с тремя рядами сидений. Цена оказалась ниже аналогов. Подробности комплектаций и стоимости - в материале.

На российском рынке появились в продаже свежие версии Kia Carens, рассчитанные на семь пассажиров. Эта модель уже доступна для заказа на популярных онлайн-площадках. В России в основном представлены семиместные варианты, хотя в других странах встречаются и шестиместные модификации.

Стоимость Kia Carens в ОАЭ стартует от 1,88 миллиона рублей без учета доставки. Однако на российском рынке минимальная цена составляет 2,36 миллиона рублей. За эти деньги компания из Липецка предлагает доставку автомобиля «под ключ», включая все необходимые расходы: утилизационный сбор, оформление ПТС, таможенные платежи и транспортировку до Астрахани.

Комплектация начального уровня официально не раскрывается, но по фотографиям можно увидеть тканевую отделку салона, климат-контроль, систему бесключевого доступа с кнопкой запуска, люк в крыше, выдвижную камеру заднего вида с омывателем, цифровую приборную панель, а также розетку на 12 Вольт и два USB-порта для пассажиров.

Для тех, кто предпочитает более богатое оснащение, во Владивостоке доступен вариант с комбинированной отделкой сидений из ткани и эко-кожи за 2,6 миллиона рублей. В эту цену также включены все расходы, связанные с оформлением и доставкой.

Интересно, что за 3,07 миллиона рублей появился еще один вариант Kia Carens, но с более скромным оснащением. В этой версии отсутствуют климат-контроль, люк и некоторые другие опции, выдвижная система выполнена в упрощенном виде, а руль имеет пластиковый обод.

Под капотом у всех вариантов установлен проверенный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л. с., работающий в паре с вариатором. Привод исключительно передний, независимо от комплектации. Этот мотор хорошо знаком по моделям Kia Seltos и Hyundai Creta.

На фоне официально продаваемых в России трехрядных китайских автомобилей Kia Carens выглядит заметно дороже. Например, Geely Okavango после недавнего повышения цены стоит минимум 3,78 миллиона рублей, Jetour X90 Plus — от 4,2 миллиона, а даже более доступный Tenet T8 обойдется не дешевле 3,1 миллиона рублей.

Ранее на российском рынке появился компактвэн Toyota Roomy, который привозят напрямую из Японии. Там его цена начинается с 1 миллиона рублей, но в России стоимость увеличивается минимум на полмиллиона.

Таким образом, Kia Carens становится одним из наиболее доступных семиместных автомобилей на российском рынке, учитывая возможность выбора цены и оснащения для семейных покупателей.

Упомянутые модели: KIA Carens, Jetour X70, TENET T7
Упомянутые марки: KIA, Geely, Jetour, Toyota, TENET
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