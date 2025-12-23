Chevrolet Trax удивил ценой и оснащением — стоит ли брать вместо китайских моделей

В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов

В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.

На российском рынке появился свежий игрок в сегменте доступных кроссоверов - Chevrolet Trax. Эта модель, поступившая по параллельному импорту, сразу привлекла внимание благодаря цене, которая ощутимо ниже, чем у популярных китайских конкурентов. Новый Trax можно купить за 2,1 миллиона рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов в своем классе.

Габариты Chevrolet Trax сопоставимы с такими моделями, как Jaecoo J7 и Chery Tiggo 7 Pro Max, однако по стоимости он выигрывает у них почти миллион рублей. Для сравнения, минимальная цена на Jaecoo J7 превышает 2,9 миллиона, а Chery Tiggo 7 Pro Max стоит не менее 2,56 миллиона рублей без учета скидок. Таким образом, Trax становится интересной альтернативой для тех, кто ищет современный кроссовер по разумной цене.

Во Владивостоке предлагают базовую версию за 2,1 миллиона рублей, а комплектация LS обойдется чуть дороже - 2,12 миллиона. В других регионах, например в Томске, цена достигает 2,38 миллиона, а топовая версия с максимальным оснащением стоит 2,49 миллиона рублей.

Оснащение даже в базовой комплектации нельзя назвать скромным. Покупатель получает мультимедийную систему с сенсорным экраном, камеру заднего вида с динамической разметкой, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, кондиционер, сетку в багажнике и другие полезные опции. В более дорогих версиях появляются литые диски, цифровая приборная панель, кожаный салон, климат-контроль и многофункциональный руль с кожаной отделкой.

Особого внимания заслуживает спортивная версия RS. Она отличается оригинальной решеткой радиатора, фирменными шильдиками и черным кожаным салоном с красными акцентами. В этой комплектации Trax оснащается адаптивным круиз-контролем, системой автоматической парковки, подогревом руля, электроприводом водительского сиденья, люком, дистанционным запуском двигателя и комплексом Chevy Safety Assist. Последний включает системы автоматического торможения, удержания в полосе и автоматического включения дальнего света.

Что касается технической части, все версии Chevrolet Trax комплектуются одним и тем же двигателем - бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра мощностью 137 лошадиных сил. В паре с ним работает классический шестиступенчатый автомат, а привод у всех модификаций исключительно передний.

Стоит отметить, что это не единственная новинка Chevrolet, появившаяся в России благодаря параллельному импорту. Ранее на рынке стал доступен бизнес-седан Malibu XL, который по длине превосходит даже Toyota Camry, но при этом стоит дешевле некоторых китайских конкурентов, таких как Geely Preface и Chery Arrizo 8.

Появление Chevrolet Trax на российском рынке может изменить расстановку сил в сегменте доступных кроссоверов. Благодаря привлекательной цене и достойному оснащению, эта модель способна заинтересовать широкий круг покупателей, которые ранее рассматривали только китайские автомобили.