В России стартовали продажи нового кроссовера за 2,5 млн рублей

По габаритам китайская новинка близка к Volkswagen Tiguan. Его длина составляет 4 535 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 725 мм, а колесная база – 2 683 мм. В списке базового оснащения начальной версии Luxury с 1,5-литровым турбомотором на 147 сил значится: климат-контроль, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, плавно переходящая в тачскрин медиасистемы той же диагонали, дополнительный 4,2-дюймовый экран для переднего пассажира, камера заднего вида с системой динамической разметки, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, обогрев боковых зеркал и передних кресел, люк с электроприводом, полностью светодиодная оптика и легкосплавные 18-дюймовые колеса.

Также здесь есть две подушки безопасности, базовые системы ABS+ESC, EBD и HBA, плюс система помощи при старте на подъеме (HAC) и при движении под уклон (HDC). Стоит такой автомобиль 2 629 900 рублей, но с учетом скидок и спецпредложений цифру можно снизить до 2 479 900 рублей.

Фото: Livan

На следующем уровне Premium дополнительно появляются электрорегулировки водительского кресла, зеркала с электроприводом, панорамный люк и аудиосистема с 6 динамиками, а также боковые подушки спереди и шторки безопасности. Цена – 2 739 900 рублей (с максимальной скидкой – 2 589 900 рублей). Топовая комплектация Flagship предлагается с более мощным 174-сильным турбомотором и стоит 2 829 900 рублей (со скидками – 2 679 000 рублей). Двигатель адаптирован под АИ-92.

Упомянутые модели: Livan X6 Pro

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