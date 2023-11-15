В России стартовали продажи нового кроссовера за 2,5 млн рублей
Фото: Livan
Фото: Livan
Фото: Livan
Фото: Livan
Фото: Livan
Фото: Livan
Фото: Livan
Фото: Livan
Также здесь есть две подушки безопасности, базовые системы ABS+ESC, EBD и HBA, плюс система помощи при старте на подъеме (HAC) и при движении под уклон (HDC). Стоит такой автомобиль 2 629 900 рублей, но с учетом скидок и спецпредложений цифру можно снизить до 2 479 900 рублей.
На следующем уровне Premium дополнительно появляются электрорегулировки водительского кресла, зеркала с электроприводом, панорамный люк и аудиосистема с 6 динамиками, а также боковые подушки спереди и шторки безопасности. Цена – 2 739 900 рублей (с максимальной скидкой – 2 589 900 рублей). Топовая комплектация Flagship предлагается с более мощным 174-сильным турбомотором и стоит 2 829 900 рублей (со скидками – 2 679 000 рублей). Двигатель адаптирован под АИ-92.
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15.11.2023, 22:15
BMW завершила производство ДВС в Германии: теперь только электрокары
На заводе BMW в Мюнхене собрали последний двигатель внутреннего сгорания. Последний экземпляр V-образной «восьмерки» выпустили еще 10 ноября. Некогда мощный завод по производству двигателей переоборудуют под сборку электрокаров.Читать далее
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15.11.2023, 13:33
Главные признаки, что пора срочно продавать автомобиль
Эксперт авторитейла рассказал, какие ключевые признаки указывают на необходимость срочной продажи автомобиля. Все они связаны с неудовлетворительным техническим состоянием автомобиля.Читать далее
-
15.11.2023, 13:08
Эксперты сравнили стоимость владения Lada Granta в разных регионах России
Специалисты маркетингового агентства НАПИ решили выяснить, в каком регионе страны владение и эксплуатация автомобиля обходится дешевле. В качестве эталонного автомобиля решили взять бюджетный седан Lada Granta в комплектации Classic.Читать далее
-
15.11.2023, 12:18
Карьерные самосвалы на Кузбассе получат новую интересную опцию
Карьерные самосвалы, работающие на угольных разрезах Кузбасса, дооснастят новой полезной опцией, которая позволит водителям в режиме реального времени следить за давлением и температурой воздуха в шинах.Читать далее
-
15.11.2023, 08:13
Стартовали продажи самого популярного электрокара в мире: он стоит чуть больше 500 тысяч рублей
В Китае стартовали продажи самого популярного в мире электрокара Wuling Hongguang Mini нового поколения. Своим успехом малыш обязан, прежде всего, доступной цене. Новинка стоит от 46 800 юаней или порядка 583 тысячи рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
15.11.2023, 07:48
Сборку автомобилей УАЗ организуют еще в двух странах
Ульяновский автозавод расширяет не только географию продаж, но и производства. В настоящее время переговоры о локализации сборки внедорожников и коммерческих автомобилей идут с двумя странами.Читать далее
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