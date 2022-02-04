В России стартовали продажи нового крутого универсала: подробности и цены
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
Фото: Genesis
По габаритам универсал G70 Shooting Brake полностью идентичен базовому седану G70. Размеры новинки: длина – 4 685 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 400 мм, колесная база – 2 835 мм. Однако измененная форма кузова позволила инженерам увеличить грузоподъемность на 40% по сравнению седаном. Объем багажника составляет 465 литров. Сидения второго ряда складываются в пропорции 40:20:40, в этом случае полезное пространство увеличивается до 1 535 литров.
Базовая комплектация Elegance с 2,0-литровым мотором (197 л.с.), 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом стоит от 3 454 000 рублей. Здесь восемь подушек безопасности, кожаные кресла с электроприводом и подогревом, подогрев руля, медиасистема с навигатором, камера заднего вида, парктроники, светодиодные фары и 18-дюймовые колеса.
На следующем уровне Advance (от 3 875 000 рублей) дополнительно появляется адаптивный круиз-контроль, система экстренного автоматического торможения, вентиляция передних сидений, проекционный экран, электропривод двери багажника и адаптивные фары.
Топовый 247-сильный мотор доступен только в единственной комплектации Sport по цене от 4 315 000 рублей. Такой универсал отличается 19-дюймовыми колесами, адаптивной подвеской, тормозами Brembo и спортивным декором. В салоне появляется цифровая приборная панель и аудиосистема Lexicon.
Из других премиум-универсалов класса D+ на российском рынке остался только Audi A4 Avant 2.0 TFSI: цены начинаются с 3 млн 50 тысяч рублей за 150-сильную версию с передним приводом, а полноприводный вариант — это уже 249 «лошадей» и минимум 3 млн 795 тысяч рублей. Формально есть еще приподнятый Volvo V60 Cross Country, но сейчас такие машины не доступны даже для заказа.
- 2 590 000 РGenesis G70 2019 в Москве
- 2 640 000 РGenesis G70 2018 в Москве
- 2 900 000 РGenesis G70 2018 в Москве
- 3 420 000 РGenesis G70 2020 в Москве
- 2 910 000 РGenesis G70 2019 в Москве
- 3 930 000 РGenesis G70 2021 в Москве
- 3 680 000 РGenesis G70 2020 в Москве
- 3 530 000 РGenesis G70 2019 в Москве
- 2 840 000 РGenesis G70 2019 в Москве
- 2 700 000 РGenesis G70 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий