В России стартовали продажи нового пикапа
Фото: Great Wall Motors
Фото: Great Wall Motors
Фото: Great Wall Motors
Фото: Great Wall Motors
Габаритная длина Great Wall Poer в версии с двухрядной кабиной составляет 5 403 мм, ширина – 1 934 мм, высота – 1 886. Он ощутимо крупнее «японцев» Toyota Hilux, Mitsubishi L200 и Isuzu D-Max. Спереди независимая двухрычажная подвеска с торсионами, сзади – неразрезной мост на рессорах. Полная масса – 2 495 кг. Под капотом трудится 2,0-литровый турбодизель (4D20M), выдающий 150 л.с. и 400 Нм максимального крутящего момента. Трансмиссия: 8-диапазонный «автомат» ZF и привод полный с подключаемой передней осью. В топовой комплектации Premium есть электронная система Torque-on-demand, которая автоматически регулирует распределение крутящего момента в соответствии с выбранным режимом, а также имеет понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.
Комплектация Comfort стоит от 2 299 000 рублей, а Premium – от 2 449 000 рублей. В «базе» есть две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, медиасистема с 9-дюймовым экраном, круиз-контроль, система бесключевого доступа и кнопка Старт/Стоп, светодиодные фары, датчики света и дождя, камера заднего вида, задний парктроник и 18-дюймовые колеса. Комплектация побогаче отличается четырьмя дополнительными подушками безопасности, на смену кондиционеру приходит климат-контроль, у передних сидений есть не только обогрев, но и электропривод. В дополнение к парктроникам идут камеры кругового обзора. Пикапы поставляют в Россию из Китая. Первые «живые» автомобили появятся у дилеров в течение недели.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 3 200 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 259 000 РВАЗ (Lada) Priora 2010 в Москве
- 1 010 000 РMazda 6 2020 в Москве
- 240 000 РRenault Fluence 2010 в Москве
- 1 800 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 550 000 РBMW 3 серия 2006 в Москве
- 12 000 000 РFord F-150 2019 в Москве
- 1 630 000 РAudi A7 2012 в Москве
- 990 000 РNissan Teana 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий