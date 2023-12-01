В России стартовали продажи нового стильного седана
Фото: Livan
Фото: Livan
Фото: Livan
Фото: Livan
Фото: Livan
Фото: Livan
Покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения: Luxury, Premium и Flagship. В списке стандартного оснащения комплектации Luxury значится климат-контроль, цифровая приборная панель, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном, камера заднего, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, кожаная отделка салона, обогрев передних сидений и боковых зеркал, люк с электроприводом, легкосплавные 17-дюймовые диски и полностью светодиодная оптика. Также седан может похвастаться богатым набором электронных систем пассивной безопасности. Цена начинается от 2 549 900 рублей, но с учетом всех скидок ее можно снизить до 2 429 900 рублей.
На следующем уровне Premium появляются электрорегулировки водительского кресла, отдельный 4,2-дюймовый экран для переднего пассажира, система мониторинга качества воздуха и ионный очиститель, функция открытия багажника «Свободные руки», система кругового обзора и шторки безопасности. Цена – от 2 639 900 рублей (или 2 519 900 рублей со скидками). В обоих случаях седан оснащен 147-сильным мотором.
Более мощный агрегат на 174 л.с. доступен в топовой комплектации Flagship. Разгон с места до «сотни» составляет 8,4 секунды. Стоит такой автомобиль 2 749 900 рублей (со скидкой – 2 629 900 рублей). Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км пробега. Для сравнения, один из ближайших конкурентов, седан Omoda S5 GT (150 л.с.) стоит от 2 359 900 рублей (со скидкой) до 2 859 900 рублей. За чуть более крупный, но менее мощный (136 л.с.) JAC J7 просят от 2 219 000 до 2 599 000 рублей.
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01.12.2023, 11:07
«Механика» спасла дорогой Porsche от угона (видео)
Четверо дерзких преступников выследили Porsche 718 Boxster, дождались, пока владелец припаркуется, затем выкинули его из салона и попытались угнать автомобиль, но столкнулись с неожиданной проблемой.Читать далее
-
01.12.2023, 08:31
Роскошные новенькие Range Rover отзывают из-за фатальной утечки масла
Компания JLR объявила об отзыве более 1500 внедорожников Range Rover, оснащенных 4,4-литровым двигателем V8. Из-за плохо закрепленных шлангов практически все масло может быстро оказаться на дороге.Читать далее
-
01.12.2023, 07:53
Что изменится для водителей в декабре 2023 года?
В декабре вступает в силу целый ряд законов и нормативных актов, затрагивающих разные сферы жизни россиян. Некоторые из них напрямую касаются автомобилистов.Читать далее
-
01.12.2023, 06:39
В жутком лобовом ДТП в Новосибирской области мать убила двоих детей
Вечером 30 ноября в Ордынском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП с участием легковушки Renault Symbol и большегруза Freightliner. В результате двое детей погибли на месте.Читать далее
-
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