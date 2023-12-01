В России стартовали продажи нового стильного седана

Ранее мы писали Тест-драйв лифтбека «Москвич 6»: адекватно, в самый раз! Оперативной работе АЗ «Москвич» можно только позавидовать. Без малого два года назад, прибегнув к принципу: ... Читать далее

По размеру новинка из Китая близка к Volkswagen Passat. Ее габаритная длина составляет 4 730 мм, ширина – 1 818 мм, высота – 1 480 мм, а колесная база – 2 702 мм. Объем багажника – 418 литров, а дорожный просвет – 150 мм. Под капотом трудится 1,5-литровая «турбочетверка», которая доступна в двух вариантах форсировки: 147 или 174 л.с. Обе версии сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» DCT. Седан разрешено заправлять бензином АИ-92.

Покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения: Luxury, Premium и Flagship. В списке стандартного оснащения комплектации Luxury значится климат-контроль, цифровая приборная панель, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном, камера заднего, система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, кожаная отделка салона, обогрев передних сидений и боковых зеркал, люк с электроприводом, легкосплавные 17-дюймовые диски и полностью светодиодная оптика. Также седан может похвастаться богатым набором электронных систем пассивной безопасности. Цена начинается от 2 549 900 рублей, но с учетом всех скидок ее можно снизить до 2 429 900 рублей.

Фото: Livan

На следующем уровне Premium появляются электрорегулировки водительского кресла, отдельный 4,2-дюймовый экран для переднего пассажира, система мониторинга качества воздуха и ионный очиститель, функция открытия багажника «Свободные руки», система кругового обзора и шторки безопасности. Цена – от 2 639 900 рублей (или 2 519 900 рублей со скидками). В обоих случаях седан оснащен 147-сильным мотором.

Фото: Livan

Более мощный агрегат на 174 л.с. доступен в топовой комплектации Flagship. Разгон с места до «сотни» составляет 8,4 секунды. Стоит такой автомобиль 2 749 900 рублей (со скидкой – 2 629 900 рублей). Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км пробега. Для сравнения, один из ближайших конкурентов, седан Omoda S5 GT (150 л.с.) стоит от 2 359 900 рублей (со скидкой) до 2 859 900 рублей. За чуть более крупный, но менее мощный (136 л.с.) JAC J7 просят от 2 219 000 до 2 599 000 рублей.

Упомянутые модели: Livan S6 Pro

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах