В России стартовали продажи нового яркого китайского кроссовера: 180 сил за 2,6 млн рублей

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По размерам новинка близка к Hyundai Tucson и Haval F7. Габаритная длина JAC JS6 достигает 4 605 мм, а колёсная база – 2 720 мм. Дорожный просвет сравнительно небольшой для кроссовера – всего 160 мм. Минимальный объём багажника — 490 литров. Под капотом трудится 1,5-литровая «турбочетверка» мощностью 180 сил с пиковым крутящим моментом равным 280 Нм. Агрегат сочетается с 6-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Базовая комплектация Comfort стоит от 2 599 000 рублей. В списке оснащения значатся 18-дюймовые колёса, «кожаный» салон, медиасистема с двумя 12,3-дюймовыми экранами, камера заднего вида и аудиосистема с 6 динамиками, подогрев передних кресел, кондиционер и галогеновые фары.

Фото: JAC

В более богатом исполнении Luxury (от 2 799 000 рублей) появляется светодиодная оптика, панорамная крыша, 8 динамиков аудиосистемы вместо шести, электропривод двери багажника и электрорегулировки передних кресел, климат-контроль, беспроводная зарядка и камеры кругового обзора. Позже обещают предложить версию с механической коробкой передач по более доступной цене.

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