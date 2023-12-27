В России стартовали продажи нового яркого кроссовера Changan: 1000 километров без дозаправки
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Кроссовер может разогнаться максимум до 200 км/ч и проехать без дозаправки до 1000 километров. Запас хода на чистом электричестве – 135 километров. Расход топлива в обычном режиме – 5,5 литра на 100 километров. Подзарядить батарею с 20 до 80% можно за полчаса от мощной станции. От бытовой розетки полная зарядка занимает около 4 часов. Цены официально не назвали, но гибридный Changan UNI-K явно будет стоить дороже топовой бензиновой версии за 4,2 млн рублей.
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Эксперты подсчитали, во сколько обходится владение электрокаром в Москве: результат удивил
Специалисты маркетингового агентства НАПИ выяснили, насколько отличается стоимость владения электрокарами и машинами с классическими ДВС. Для чистоты эксперимента расчет проводили по нескольким маркам и моделям, относящимся к различным сегментам рынка. Результат многим может показаться неожиданным.Читать далее
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04.12.2022, 21:01
Самые мощные китайские вседорожники на российском рынке
Мощность двигателя для большого кроссовера или внедорожника многие автомобилисты считают одним из наиболее важных параметров. Сейчас в России предлагают широкий выбор китайских моделей, мощность некоторых из них уверено превышает две сотни «лошадей».Читать далее
-
24.08.2022, 11:47
Какие автомобили «серые» дилеры везут из Китая (а какие заказывать не советуют)
С прекращением официальных поставок автомобилей европейских брендов, активизировались «серые» дилеры, которые готовы привезти под заказ любой автомобиль из Китая.Читать далее
-
01.08.2022, 04:53
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