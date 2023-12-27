В России стартовали продажи нового яркого кроссовера Changan: 1000 километров без дозаправки

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Кроссовер Changan получил гибридную силовую установку, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 166 сил, электродвигатель на 150 сил и тяговая батарея емкостью 30,7 кВт-ч с контуром автономного терморегулирования. Трансмиссия: 6-ступенчатый «робот» и передний привод. Суммарная отдача силовой установки достигает 306 лошадиных сил и 585 Нм крутящего момента.

Кроссовер может разогнаться максимум до 200 км/ч и проехать без дозаправки до 1000 километров. Запас хода на чистом электричестве – 135 километров. Расход топлива в обычном режиме – 5,5 литра на 100 километров. Подзарядить батарею с 20 до 80% можно за полчаса от мощной станции. От бытовой розетки полная зарядка занимает около 4 часов. Цены официально не назвали, но гибридный Changan UNI-K явно будет стоить дороже топовой бензиновой версии за 4,2 млн рублей.

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