5 марта 2019, 08:38
В России стартовали продажи новой Toyota Corolla
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Российский офис Toyota объявил о начале продаж седанов Corolla нового поколения. Первые «живые» экземпляры появились во всех дилерских центрах Toyota. Машины для тест-драйва обещают чуть позже, после 15 марта.
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Для России седаны Toyota Corolla собирают в Турции, поэтому в программах гос.поддержки они не участвуют. Цена базовой Corolla в комплектации «Стандарт» начинается от 1 173 000 рублей. Автомобиль отличается крайне скромным оснащением: простенький кондиционер, небольшой 3,5-дюймовый монохромный экранчик бортового компьютера на приборной панели, 15-ые стальные «колеса» с колпаками. Нет ни мультимедиа, ни даже аудиосистемы. Дилеры такие автомобили предпочитают не заказывать, небезосновательно полагая, что спросом они пользоваться не будут.
Следующая комплектация «Классик» (от 1 261 000 рублей) намного интереснее. Здесь появляется аудиосистема с 6 динамиками, обогрев руля и зоны «дворников», кожаный «мультируль» и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. За топовую Corolla в комплектации «Престиж Safety» просят не менее 1 700 000 рублей. Покупатели получат автомобиль с полностью светодиодной оптикой и 17-дюймовыми «колесами», бесключевым доступом в салон и кнопкой Старт/Стоп, обогревом всех сидений и парктрониками по кругу, а также с пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения.
Седаны Corolla появились в шоурумах всех дилерских центров Toyota. Можно поближе познакомиться с новым поколением легендарной модели, оценить дизайн, эргономику и качество отделки. Начиная с 15 марта, появится возможность лично опробовать ходовые характеристики Toyota Corolla, взяв автомобиль на тест-драйв в ближайшем дилерском центре.
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Цитата:| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который ...
Удивлю? Уже 5 лет и пробег 135000 км без серьезных поломок на Great Wall Hover H5. Очень доволен и зимой, и летом!!!
Всем привет! У меня похожая ситуация, вылетало в N , потом вообще N с табло исчезла, на газ нереагирует, передачи не включает, ЭБУ в рабочем состоянии, вот тоже думаю , сцепу поменять, только вопрос , поможет ли это?, может вообще ни внем дело! Может кто решил эту проблему подскажите что делать! Спа
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