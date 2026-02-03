Какие автомобили поддерживают новые щетки Autorepar и чем они отличаются от аналогов на рынке

В России стартовали продажи новых каркасных щеток Autorepar для популярных авто

На российском рынке появились каркасные щетки Autorepar, подходящие для большинства популярных моделей. Почему их универсальность и состав могут изменить подход к выбору расходников - в нашем материале.

Российским автомобилистам теперь доступно решение, способное упростить подбор и замену щеток стеклоочистителя для самых разных машин. Новые каркасные щетки Autorepar, только что поступившие в продажу, ориентированы на владельцев как отечественных, так и зарубежных автомобилей, включая востребованные модели Kia, Hyundai, Renault, Lada, Volkswagen, Skoda, а также популярных китайских производителей.

По информации пресс-службы компании, ключевая особенность новинки - универсальный комплект адаптеров. Благодаря этому щетки подходят для большинства распространенных креплений, что особенно актуально в условиях постоянно обновляющегося автопарка России. Владельцы Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Duster, Lada Vesta, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray и других моделей могут не беспокоиться о совместимости - производитель обещает простую установку без лишних хлопот.

Материалы и технологии, использованные при производстве, заслуживают отдельного внимания. Щетки выполнены из натурального каучука, который сохраняет эластичность и работоспособность в экстремальных температурных условиях - от минус 40 до плюс 80 градусов. В состав резиновой смеси добавлен технический углерод для повышения износостойкости, а тефлоновый порошок обеспечивает дополнительную защиту от ультрафиолета и способствует лучшему отводу влаги.

Стальной каркас толщиной 1 мм придает конструкции прочность и устойчивость к деформациям, что особенно важно для эксплуатации в российских климатических реалиях. Технология двойной микропрецизионной резки гарантирует плотное прилегание щетки к стеклу и равномерную очистку по всей длине, что снижает риск появления разводов и пропусков даже при интенсивных осадках.

Производитель заявляет о гарантии на новые щетки - 6 месяцев или 10 тысяч километров пробега. Это позволяет рассчитывать на стабильную работу в течение всего межсезонья или даже дольше, в зависимости от интенсивности эксплуатации. Приобрести Autorepar можно у официальных дилеров Peugeot и Citroen, в сервисных центрах Eurorepar Car Service, а также на популярных онлайн-площадках.

Появление на рынке универсальных щеток с расширенным температурным диапазоном и улучшенной износостойкостью может стать заметным событием для тех, кто привык тщательно подходить к выбору расходников. В условиях, когда ассортимент качественных комплектующих для автомобилей постоянно меняется, подобные решения способны облегчить жизнь автовладельцам и снизить риск ошибок при покупке.

Как сообщает пресс-служба «Пежо Ситроен Рус», новые щетки уже доступны для заказа, а первые отзывы пользователей обещают высокий спрос на новинку. В ближайшее время станет ясно, насколько оправданы ожидания и сможет ли Autorepar закрепиться в числе лидеров сегмента.