Автолюбителям представили серию S10 — чем удивят новые лампы? - Инновации для фар: что изменилось

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 декабря 2025, 16:58

В России стартовали продажи новых светодиодных автоламп S10 от бренда «Маяк»

В России стартовали продажи новых светодиодных автоламп S10 от бренда «Маяк»

Автолюбителям представили серию S10 — чем удивят новые лампы? - Инновации для фар: что изменилось

В России стартовали продажи новых светодиодных автоламп S10 от бренда «Маяк»

Бренд «Маяк» представил свежую линейку светодиодных ламп S10. Новинки уже доступны для покупки. Производитель обещает интересные технические решения. Подробности о характеристиках и особенностях - в нашем материале.

Бренд «Маяк» представил свежую линейку светодиодных ламп S10. Новинки уже доступны для покупки. Производитель обещает интересные технические решения. Подробности о характеристиках и особенностях - в нашем материале.

Российский бренд «Маяк» сообщил о начале реализации новой серии светодиодных ламп для автомобильных фар под индексом S10. По информации Движка, эти лампы уже поступили в продажу и доступны для автолюбителей, которые ищут современные решения для освещения дороги.

Главной особенностью новинок стала цветовая температура 4300К, что обеспечивает комфортный для глаз свет, близкий к дневному. Световой поток составляет 2000 люменов, что позволяет рассчитывать на хорошую видимость в темное время суток и при плохих погодных условиях.

Лампы S10 выпускаются с разными типами цоколей: Н1, Н3, Н4, Н7, Н8/Н9/Н11, Н16, НВ3 и НВ4. Такой широкий выбор позволяет подобрать подходящий вариант практически для любого автомобиля, независимо от марки и модели. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает самостоятельно обновлять светотехнику своего авто.

Важным преимуществом новой серии стала интегрированная система охлаждения. Благодаря ей лампы не перегреваются даже при длительной работе, что положительно сказывается на сроке службы и стабильности светового потока. Кроме того, производитель предусмотрел возможность установки ламп без необходимости доработки или изменения конструкции фары. Это значительно упрощает процесс замены и делает новинку доступной для широкой аудитории.

По словам представителей бренда, новая серия S10 разрабатывалась с учетом пожеланий российских автомобилистов. В «Маяке» отмечают, что особое внимание уделили надежности и простоте монтажа. Лампы прошли необходимые испытания и соответствуют актуальным стандартам безопасности.

Появление на рынке светодиодных ламп S10 может заинтересовать как владельцев новых автомобилей, так и тех, кто эксплуатирует машины с пробегом. Универсальность, современный дизайн и продуманная конструкция делают их привлекательным выбором для замены штатных галогенных источников света.

Таким образом, запуск продаж новой серии автоламп от «Маяка» расширяет возможности для автомобилистов, желающих повысить уровень безопасности и комфорта при вождении. Ожидается, что новинка быстро найдет своих покупателей среди тех, кто ценит качество и технологичность автомобильных аксессуаров.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Владивосток Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться