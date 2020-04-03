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3 апреля 2020, 15:29

В России стартовали продажи обновленного Audi Q7

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Фото: Audi
Первые экземпляры рестайлингового Audi Q7 начали поступать к дилерам еще в середине марта. Но из-за карантина намеченный на 1 апреля официальный старт продаж новинки оказался смазанным. Сейчас на сайте Audi можно скофигурировать желаемый автомобиль и отправить запрос дилеру. Цены начинаются от 4 805 000 рублей.
В России стартовали продажи обновленного Audi Q7

Фото: Audi

В России стартовали продажи обновленного Audi Q7

Фото: Audi

В России стартовали продажи обновленного Audi Q7

Фото: Audi

В России стартовали продажи обновленного Audi Q7

Фото: Audi

В России стартовали продажи обновленного Audi Q7

Фото: Audi

В России стартовали продажи обновленного Audi Q7

Фото: Audi

В России стартовали продажи обновленного Audi Q7

Фото: Audi

В России стартовали продажи обновленного Audi Q7

Фото: Audi

В России стартовали продажи обновленного Audi Q7
В России стартовали продажи обновленного Audi Q7
В России стартовали продажи обновленного Audi Q7
В России стартовали продажи обновленного Audi Q7
В России стартовали продажи обновленного Audi Q7
В России стартовали продажи обновленного Audi Q7
В России стартовали продажи обновленного Audi Q7
В России стартовали продажи обновленного Audi Q7
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Audi представила обновленный кроссовер Q7. Модель отличает от предшественника восьмиугольная радиаторная решетка ...
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Обновленный кроссовер Audi Q7 представили еще летом 2019 года. В декабре сборка стартовала на калининградском «Автоторе». Новинку можно опознать по восьмиугольной радиаторной решетке с шестью вертикальными планками, а также другим бамперам с более крупными воздухозаборниками. Оптика теперь полностью светодиодная в базовом оснащении, а за доплату (+ 178 100 рублей) можно заказать лазерные фары головного света HD Matrix LED c Audi Laser Light.

Российским покупателям пока предложили единственную модификацию Audi Q7 45 TDI – с 3,0-литровым дизельным турбомотором мощностью 249 л.с., автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 6,9 секунды. Максимальная скорость достигает 225 км/ч.

Стоит обновленный Audi Q7 от 4 805 000 рублей или на 150 000 рублей дороже предшественника. В список стандартного оснащения входят 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, комбинированная отделка сидений кожа+кожзам, электропривод передних кресел и двери багажника, двухзонный климат-контроль и медиасистема с 7-дюймовым цветным экраном, рейлинги и спойлер. Среди опций – колеса диаметром до 22 дюймов, панорамная крыша, обогрев руля и лобового стекла, четырехзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, премиальная «музыка» Bang & Olufsen и продвинутая медиасистема с навигатором.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
Эксперты Euro NCAP разбили 12 автомобилей в очередной серии тестов
ясно кисло
Roza22
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
Люди с деньгами не ездят на 10 летних валенках
манипул
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В России стартовали продажи обновленного Audi Q7
{{material_126864}}Обновленный кроссовер Audi Q7 представили еще летом 2019 года. В декабре сборка стартовала на калининградском «Автоторе». Новинку можно опознать по восьмиугольной радиаторной решетке с шестью вертикальными планками, а также другим бамперам с более крупными воздухозаборниками. Оптика теперь полностью светодиодная в базовом оснащении, а за доплату (+ 178 100 рублей) можно заказать лазерные фары головного света HD Matrix LED c Audi Laser Light.Российским покупателям пока предложили единственную модификацию Audi Q7 45 TDI – с 3,0-литровым дизельным турбомотором мощностью 249 л.с., автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 6,9 секунды. Максимальная скорость достигает 225 км/ч.Стоит обновленный Audi Q7 от 4 805 000 рублей или на 150 000 рублей дороже предшественника. В список стандартного оснащения входят 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, комбинированная отделка сидений кожа+кожзам, электропривод передних кресел и двери багажника, двухзонный климат-контроль и медиасистема с 7-дюймовым цветным экраном, рейлинги и спойлер. Среди опций – колеса диаметром до 22 дюймов, панорамная крыша, обогрев руля и лобового стекла, четырехзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, премиальная «музыка» Bang & Olufsen и продвинутая медиасистема с навигатором.
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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