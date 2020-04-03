3 апреля 2020, 15:29
В России стартовали продажи обновленного Audi Q7
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Фото: Audi
Первые экземпляры рестайлингового Audi Q7 начали поступать к дилерам еще в середине марта. Но из-за карантина намеченный на 1 апреля официальный старт продаж новинки оказался смазанным. Сейчас на сайте Audi можно скофигурировать желаемый автомобиль и отправить запрос дилеру. Цены начинаются от 4 805 000 рублей.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Российским покупателям пока предложили единственную модификацию Audi Q7 45 TDI – с 3,0-литровым дизельным турбомотором мощностью 249 л.с., автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 6,9 секунды. Максимальная скорость достигает 225 км/ч.
Стоит обновленный Audi Q7 от 4 805 000 рублей или на 150 000 рублей дороже предшественника. В список стандартного оснащения входят 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, комбинированная отделка сидений кожа+кожзам, электропривод передних кресел и двери багажника, двухзонный климат-контроль и медиасистема с 7-дюймовым цветным экраном, рейлинги и спойлер. Среди опций – колеса диаметром до 22 дюймов, панорамная крыша, обогрев руля и лобового стекла, четырехзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, премиальная «музыка» Bang & Olufsen и продвинутая медиасистема с навигатором.
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Комментарии пользователей
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Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
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