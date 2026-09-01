Avatr 11 2026: стильный электрокроссовер с ароматом и режимом невесомости - стоит ли своих 7 млн?

1 сентября 2026, 19:31
В России стартовали продажи обновленного электрокроссовера Avatr 11: все подробности
В России стартовали продажи обновленного электрокроссовера Avatr 11: все подробности
В России появился обновленный электрокроссовер Avatr 11. Модель получила свежий облик и новые опции. Техническая часть осталась прежней. Цена начинается от 6,99 млн рублей.
На российском рынке представлен модернизированный электрокроссовер Avatr 11 2026 года. Как сообщает пресс-служба бренда, премиальная модель получила заметные изменения во внешности, сохранив при этом прежние технические характеристики.
Внешний облик автомобиля стал более выразительным за счет новых глянцевых черных вставок, которые теперь проходят по всему периметру кузова. Нижняя часть также подверглась доработке: бамперы и пороги украшены яркой отделкой, а горизонтальные линии визуально удлиняют силуэт и подчеркивают устойчивую посадку кроссовера.
Внутри Avatr 11 теперь установлена система ароматизации с тремя сменными картриджами. Владельцы могут выбрать один из трех эксклюзивных ароматов, которые гармонируют с подсветкой и климат-контролем. Для отделки салона предложено четыре варианта исполнения, включая натуральную кожу. Передние кресла регулируются в восьми направлениях, а выдвижные оттоманки для ног - в четырех. Одним нажатием сиденье переходит в режим невесомости, также доступны функции подогрева, вентиляции и массажа с индивидуальными настройками.
Цифровое оснащение осталось на прежнем уровне: центральный дисплей диагональю 15,6 дюйма поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а за звук отвечает аудиосистема Meridian с 25 динамиками.
Каждый автомобиль комплектуется оригинальной зарядной станцией мощностью 11 кВт, которую можно установить дома. Для кузова доступно семь вариантов окраски: глянцевые черный, серый и белый, а также зеленый и песочный перламутр, плюс эксклюзивные матовые оттенки серого и белого.
Техническая часть изменений не претерпела: электрокроссовер по-прежнему оснащается мощными силовыми установками и полным или задним приводом. Стоимость базовой версии составляет 6 990 000 рублей, а топовые комплектации достигают 8 490 000 рублей. На все автомобили распространяется заводская гарантия сроком восемь лет.
Ранее эксперты отмечали высокий интерес к Avatr 11 среди покупателей новых электромобилей, а также популярность электрического гран-купе Avatr 12. До недавнего времени в российской линейке присутствовала только одна заднеприводная версия, но теперь выбор стал шире.
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