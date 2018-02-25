25 февраля 2018, 11:02

В России стартовали продажи обновленного Fiat Doblo

Российские дилеры Fiat начали прием заказов на обновленный фургон Fiat Doblo, который сменил на отечественном рынке Doblo Classic. Автомобиль доступен в двух модификациях: грузовой и грузопассажирской. Цены начинаются от 1 030 000 рублей.
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  В России стартовали продажи обновленного Fiat Doblo FIAT Doblo В России стартовали продажи обновленного Fiat Doblo FIAT Doblo В России стартовали продажи обновленного Fiat Doblo FIAT Doblo В России стартовали продажи обновленного Fiat Doblo FIAT Doblo В России стартовали продажи обновленного Fiat Doblo FIAT Doblo В России стартовали продажи обновленного Fiat Doblo
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FIAT Doblo
Выпускается с 2000 г.
Отзывов: 3
Грузовая версия Doblo Cargo с цельнометаллическим кузовом стоит от 1 030 000 рублей. Ее грузоподъемность составляет 900 килограмм. Грузопассажирская вмещает 5 человек и 425 килограмм груза. Ее стоимость составляет от 1 120 000 рублей. Обе версии будут оснащаться 95-сильным двигателем объемом 1,4 литра, работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой». Привод – передний с независимой задней подвеской Bi-link.

В ходе рестайлинга фургону немного освежили внешность – он получил новые бамперы в цвет кузова, увеличенную решетку радиатора, задние фонари другой формы, 16-дюймовые колесные диски, а также обновленную мультимедийную систему. Кроме того, в Doblo серьезно улучшилась шумоизоляция. Трехместное сидение в салоне может складываться в зависимости от ситуации. Сложив центральную часть, можно использовать ее качестве подлокотника. А складывающиеся крайние сидения позволяют перевозить длинномерные предметы. Дополнительно можно заказать климат-контроль и цветной экран информационно-развлекательной системы.

Автомобиль с успехом продавался в России с 2008 по 2016 годы. Но в связи со сложной экономической ситуацией Fiat не спешил привозить в нашу страну обновленную версию «каблучка», которая дебютировала еще в 2014 году. Раньше автомобили выпускались на совместном предприятии с российским Sollers. Теперь Doblo для отечественного рынка сходят с конвейера завода Fiat в Турции.
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Форум FIAT Doblo
Тачка офигенная если не смотреть на скорость ! 5 лет не каких проблем вообще не каких ! на приборе 130 000 колодки передние ходят по 30 000 масло через 20 000 больше нечего !
Borns
Тест Fiat Doblo: просто и понятно
Тоже нравится Добло, брал два года назад, мотор 1.4 литра 77 коней. Хотя по цене я бы не сказал, что это недорогой семейный автомобиль. Брал трехлетку, за два года неторопливой езды по городу на работу поменял передние ступичные подшипники (правый загудел как вертолет) , внутренний ШРУС (тоже с права) ...
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В России стартовали продажи обновленного Fiat Doblo
{{model_391}}Грузовая версия Doblo Cargo с цельнометаллическим кузовом стоит от 1 030 000 рублей. Ее грузоподъемность составляет 900 килограмм. Грузопассажирская вмещает 5 человек и 425 килограмм груза. Ее стоимость составляет от 1 120 000 рублей. Обе версии будут оснащаться 95-сильным двигателем объемом 1,4 литра, работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой». Привод – передний с независимой задней подвеской Bi-link.В ходе рестайлинга фургону немного освежили внешность – он получил новые бамперы в цвет кузова, увеличенную решетку радиатора, задние фонари другой формы, 16-дюймовые колесные диски, а также обновленную мультимедийную систему. Кроме того, в Doblo серьезно улучшилась шумоизоляция. Трехместное сидение в салоне может складываться в зависимости от ситуации. Сложив центральную часть, можно использовать ее качестве подлокотника. А складывающиеся крайние сидения позволяют перевозить длинномерные предметы. Дополнительно можно заказать климат-контроль и цветной экран информационно-развлекательной системы.Автомобиль с успехом продавался в России с 2008 по 2016 годы. Но в связи со сложной экономической ситуацией Fiat не спешил привозить в нашу страну обновленную версию «каблучка», которая дебютировала еще в 2014 году. Раньше автомобили выпускались на совместном предприятии с российским Sollers. Теперь Doblo для отечественного рынка сходят с конвейера завода Fiat в Турции.
2018-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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