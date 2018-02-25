25 февраля 2018, 11:02
В России стартовали продажи обновленного Fiat Doblo
Российские дилеры Fiat начали прием заказов на обновленный фургон Fiat Doblo, который сменил на отечественном рынке Doblo Classic. Автомобиль доступен в двух модификациях: грузовой и грузопассажирской. Цены начинаются от 1 030 000 рублей.
FIAT Doblo
Выпускается с 2000 г.
Отзывов: 3
В ходе рестайлинга фургону немного освежили внешность – он получил новые бамперы в цвет кузова, увеличенную решетку радиатора, задние фонари другой формы, 16-дюймовые колесные диски, а также обновленную мультимедийную систему. Кроме того, в Doblo серьезно улучшилась шумоизоляция. Трехместное сидение в салоне может складываться в зависимости от ситуации. Сложив центральную часть, можно использовать ее качестве подлокотника. А складывающиеся крайние сидения позволяют перевозить длинномерные предметы. Дополнительно можно заказать климат-контроль и цветной экран информационно-развлекательной системы.
Автомобиль с успехом продавался в России с 2008 по 2016 годы. Но в связи со сложной экономической ситуацией Fiat не спешил привозить в нашу страну обновленную версию «каблучка», которая дебютировала еще в 2014 году. Раньше автомобили выпускались на совместном предприятии с российским Sollers. Теперь Doblo для отечественного рынка сходят с конвейера завода Fiat в Турции.
Читайте по теме
Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto
29.01.2018, 10:16
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Fiat Ducato празднует 35-летие
27.10.2016, 11:51
Разбираемся, как стартовали продажи Fiat Fullback
18.09.2016, 20:51
Читайте по теме
Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto
29.01.2018, 10:16
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Fiat Ducato празднует 35-летие
27.10.2016, 11:51
Разбираемся, как стартовали продажи Fiat Fullback
18.09.2016, 20:51
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Тачка офигенная если не смотреть на скорость ! 5 лет не каких проблем вообще не каких ! на приборе 130 000 колодки передние ходят по 30 000 масло через 20 000 больше нечего !
Тоже нравится Добло, брал два года назад, мотор 1.4 литра 77 коней. Хотя по цене я бы не сказал, что это недорогой семейный автомобиль. Брал трехлетку, за два года неторопливой езды по городу на работу поменял передние ступичные подшипники (правый загудел как вертолет) , внутренний ШРУС (тоже с права) ...
Была такая проблема, это скорей всего металлический патрубок выхлопных газов, находиться за воздушным фильтром ближе к салону, соединяеться хомутом и добратся до него очень неудобно, если это он, тогда один газует, а второй помошник туда руку просовывает и смотрит в саже она или нет, у меня так нашли ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное