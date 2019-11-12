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12 ноября 2019, 08:43

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

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В салонах российских дилеров появились первые экземпляры обновленного внедорожника Lexus GX 460. Автомобиль отличается слегка посвежевшим дизайном и новым комплексом электронных систем безопасности Lexus Safety System+. Цены начинаются от 4 565 000 рублей.
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

 

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

 

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

 

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

 

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

 

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

 

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

 

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

 

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

 

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX
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Обновленный в очередной раз флагманский внедорожник Lexus GX представили в июне 2019 года. Автомобиль получил иную радиаторную решетку с затейливой трехмерной сеткой. Фары головного света изменили графику и стали полностью светодиодными. В салоне появился более изящный трехспицевый руль и новые варианты отделки в холодных тонах - деревянный шпон и алюминий. 

Мотор остался прежним - 4,6-литровый бензиновый V8 мощностью 296 л.с. и 438 Нм крутящего момента, работающий в сочетании с 6-диапазонным «автоматом», системой полного привода и 2-ступенчатой раздаточной коробкой.

Российским покупателям предложат три комплектации на выбор плюс опциональный дизайн-пакет Sport. В список базового оснащения входит круиз-контроль и камера заднего вида, медиасистема с навигатором и двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, электронная блокировка дифференциала, парктроник и система контроля давления в шинах. Адаптивный «круиз» появляется в старших комплектациях Premium и Premium Sport и входит в состав комплекса электронных систем безопасности Lexus Safety System+ с камерами кругового обзора. 

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В России стартовали продажи обновленного Lexus GX
{{material_127462}}Обновленный в очередной раз флагманский внедорожник Lexus GX представили в июне 2019 года. Автомобиль получил иную радиаторную решетку с затейливой трехмерной сеткой. Фары головного света изменили графику и стали полностью светодиодными. В салоне появился более изящный трехспицевый руль и новые варианты отделки в холодных тонах - деревянный шпон и алюминий. Мотор остался прежним - 4,6-литровый бензиновый V8 мощностью 296 л.с. и 438 Нм крутящего момента, работающий в сочетании с 6-диапазонным «автоматом», системой полного привода и 2-ступенчатой раздаточной коробкой.Российским покупателям предложат три комплектации на выбор плюс опциональный дизайн-пакет Sport. В список базового оснащения входит круиз-контроль и камера заднего вида, медиасистема с навигатором и двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, электронная блокировка дифференциала, парктроник и система контроля давления в шинах. Адаптивный «круиз» появляется в старших комплектациях Premium и Premium Sport и входит в состав комплекса электронных систем безопасности Lexus Safety System+ с камерами кругового обзора. 
2019-11-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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