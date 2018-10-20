20 октября 2018, 18:43

В России стартовали продажи обновленного Renault Sandero Stepway

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В салонах российских дилеров Renault появились первые экземпляры вседорожного хэтчбека Sandero Stepway. Автомобиль пережил рестайлинг и был представлен публике в августе на Московском автосалоне. Цены начинаются от 709 990 рублей, это на 30 000 рублей больше, чем стоил дорестайлинговый хэтчбек.
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Внешне обновленный Sandero Stepway отличается черной решеткой радиатора с хромированными полосами, хромированной обводкой «противотуманок» и светодиодными ходовыми огнями. В салоне появился руль иной формы и обновленная информационно-развлекательная система MediaNav 4.0. Кроме того, покупателям предложат возможность дистанционного запуска двигателя.

Моторная гамма обновленного Sandero Stepway осталась без изменений. Хэтчбек, по-прежнему, предлагается с 1,6-литровыми моторами, доступными в трех вариантах мощности: 82 л.с., 102 л.с. и 113 л.с. Коробки передач: 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат». Чуть позже покупателям предложат новую версию Sandero Stepway City с топовым 113-сильным мотором и вариатором X-Tronic.

Цены на Renault Sandero Stepway начинаются от 709 990 рублей. За эти деньги клиенты получат автомобиль с 82-сильным двигателем и МКПП. В список базового оборудования входит кондиционер, противотуманные фары, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и аудиосистема с поддержкой Bluetooth. Главным конкурентом французского вседорожного хэтчбека станет отечественная Lada Xray Cross, которую оценили в 729 900 рублей.

По собственной информации 110km.ru
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Комментарии
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Отзывы по теме
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
Иван
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
Ремни безопасности не возвращаются
Хорошая у Вас машина, сам о такой думал, даже катался. Мне показалось что ремни безопасности, имею ввиду само крепление, там вообще не очень удачно расположены, слишком низко как по мне. Вполне возможно что нарвались Вы на заводской брак, я бы не стал связываться с гарантийкой, лишние хлопоты. Купить ...
Виктор
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В России стартовали продажи обновленного Renault Sandero Stepway
{{material_124221}}Внешне обновленный Sandero Stepway отличается черной решеткой радиатора с хромированными полосами, хромированной обводкой «противотуманок» и светодиодными ходовыми огнями. В салоне появился руль иной формы и обновленная информационно-развлекательная система MediaNav 4.0. Кроме того, покупателям предложат возможность дистанционного запуска двигателя.Моторная гамма обновленного Sandero Stepway осталась без изменений. Хэтчбек, по-прежнему, предлагается с 1,6-литровыми моторами, доступными в трех вариантах мощности: 82 л.с., 102 л.с. и 113 л.с. Коробки передач: 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат». Чуть позже покупателям предложат новую версию Sandero Stepway City с топовым 113-сильным мотором и вариатором X-Tronic.Цены на Renault Sandero Stepway начинаются от 709 990 рублей. За эти деньги клиенты получат автомобиль с 82-сильным двигателем и МКПП. В список базового оборудования входит кондиционер, противотуманные фары, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и аудиосистема с поддержкой Bluetooth. Главным конкурентом французского вседорожного хэтчбека станет отечественная Lada Xray Cross, которую оценили в 729 900 рублей.
2018-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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