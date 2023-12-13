В России стартовали продажи очень красного кроссовера Omoda C5

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Пока кроссовер Omoda C5 в исполнении Trendy Red доступен исключительно в комплектации Lifestyle с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и вариатором по цене от 2 819 900 рублей без учета скидок и спецпредложений. С января 2024 года насыщенный красный оттенок кузова предложат для всех остальных комплектаций, включая версии с полным приводом. Яркий красный кузов гармонично сочетается с лаконичным черным интерьером.

Сейчас цветовая гамма кроссовера Omoda C5 состоит из восьми оттенков, два из которых можно дополнить декоративными красными вставками, а три – двухцветной окраской кузова с черной крышей (+30 000 рублей).

Упомянутые модели: OMODA C5 (от 2 499 900 Р )

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