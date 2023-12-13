В России стартовали продажи очень красного кроссовера Omoda C5
Сейчас цветовая гамма кроссовера Omoda C5 состоит из восьми оттенков, два из которых можно дополнить декоративными красными вставками, а три – двухцветной окраской кузова с черной крышей (+30 000 рублей).
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В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
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Omoda подняла цены на весь модельный ряд: сколько сейчас стоят в России C5 и S5?
Китайская марка Omoda второй раз за месяц проиндексировала цены автомобилей, представленных на российском рынке. Кроссоверы C5 и седаны S5 подорожали во всех комплектациях.Читать далее
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04.08.2023, 14:38
5 самых популярных кроссоверов июля 2023 года (новый лидер)
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-
13.12.2023, 08:50
Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
-
03.11.2023, 11:31
Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в октябре 2023 года
В минувшем месяце в России было продано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, выяснил «Автостат». Самым востребованным представителем сегмента SUV вновь стал китайский кроссовер.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
11.08.2023, 15:49
Omoda подняла цены на весь модельный ряд: сколько сейчас стоят в России C5 и S5?
Китайская марка Omoda второй раз за месяц проиндексировала цены автомобилей, представленных на российском рынке. Кроссоверы C5 и седаны S5 подорожали во всех комплектациях.Читать далее
-
04.08.2023, 14:38
5 самых популярных кроссоверов июля 2023 года (новый лидер)
В июле 2023 года российские дилеры реализовали более 95 тысяч новых легковых автомобилей, что в 2,7 раза больше, чем в июле 2022-го, выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат».Читать далее
- 2 367 000 РOMODA C5 2022 в Москве
- 2 969 900 РOMODA C5 2023 в Москве
- 2 698 000 РOMODA C5 2022 в Москве
- 2 798 000 РOMODA C5 2022 в Москве
- 2 785 000 РOMODA C5 2023 в Москве
- 2 795 000 РOMODA C5 2023 в Москве
- 2 390 000 РOMODA C5 2023 в Москве
- 2 569 000 РOMODA C5 2022 в Москве
- 2 660 000 РOMODA C5 2023 в Москве
- 2 200 000 РOMODA C5 2022 в Зеленограде
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