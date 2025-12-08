Полный привод и массаж в креслах: чем удивит новый Changan CS75 Plus за 4 миллиона?

8 декабря 2025, 15:37
В России стартовали продажи полноприводного кроссовера Changan CS75 Plus
Китайский бренд вывел на рынок новинку. Это полноприводный кроссовер. Он получил мощный турбомотор. Оснащение модели приятно удивляет. Цены на автомобиль уже известны. Узнайте подробности о комплектациях.
Китайский автоконцерн Changan продолжает расширять свое присутствие на российском рынке, объявляя о начале официальных продаж новой версии популярного кроссовера CS75 Plus. Теперь автомобиль доступен с долгожданной системой полного привода, что делает его еще более привлекательным для эксплуатации в российских условиях. Дилеры уже начали принимать заказы на новинку.
Под капотом полноприводной модификации установлен серьезный силовой агрегат - это двухлитровый бензиновый турбомотор, развивающий внушительные 235 лошадиных сил. В паре с ним работает современная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. За уверенное сцепление с дорогой отвечает интеллектуальная система полного привода, построенная на базе муфты BorgWarner шестого поколения. Такая связка обещает автомобилю отличную динамику и уверенность на любом покрытии, будь то скользкий асфальт или легкое бездорожье.
Стартовая комплектация, получившая название Luxe, оценена в 4,1 миллиона рублей. Уже в базовом исполнении кроссовер предлагает очень богатое оснащение. В список входят адаптивный круиз-контроль, дополненный целым комплексом активных систем безопасности и ассистентов водителя. За пассивную безопасность отвечают шесть подушек. Интерьер впечатляет цифровым кокпитом, состоящим из трех экранов общей диагональю 37 дюймов. Также в наличии телематические сервисы, двухзонный климат-контроль, полный «зимний пакет», камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота» и беспроводная зарядка для гаджетов.
Для более требовательных покупателей предложена версия Tech по цене 4,25 миллиона рублей. Как сообщает «Российская Газета», доплата открывает доступ к опциям премиум-класса. Среди них - передние кресла Zero Gravity с функциями массажа и вентиляции, высококлассная аудиосистема Pioneer с 14 динамиками, а также интеллектуальный ассистент автоматической парковки и система распознавания дорожных знаков. Этот запуск последовал вскоре после старта продаж электромобиля Avatr 12, что подчеркивает серьезные намерения Changan укрепить свои позиции в разных сегментах российского авторынка.
