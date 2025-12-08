Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

8 декабря 2025, 15:37

В России стартовали продажи полноприводного кроссовера Changan CS75 Plus

Полный привод и массаж в креслах: чем удивит новый Changan CS75 Plus за 4 миллиона?

Китайский бренд вывел на рынок новинку. Это полноприводный кроссовер. Он получил мощный турбомотор. Оснащение модели приятно удивляет. Цены на автомобиль уже известны. Узнайте подробности о комплектациях.

Китайский автоконцерн Changan продолжает расширять свое присутствие на российском рынке, объявляя о начале официальных продаж новой версии популярного кроссовера CS75 Plus. Теперь автомобиль доступен с долгожданной системой полного привода, что делает его еще более привлекательным для эксплуатации в российских условиях. Дилеры уже начали принимать заказы на новинку.

Под капотом полноприводной модификации установлен серьезный силовой агрегат - это двухлитровый бензиновый турбомотор, развивающий внушительные 235 лошадиных сил. В паре с ним работает современная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. За уверенное сцепление с дорогой отвечает интеллектуальная система полного привода, построенная на базе муфты BorgWarner шестого поколения. Такая связка обещает автомобилю отличную динамику и уверенность на любом покрытии, будь то скользкий асфальт или легкое бездорожье.

Фото: Changan

Стартовая комплектация, получившая название Luxe, оценена в 4,1 миллиона рублей. Уже в базовом исполнении кроссовер предлагает очень богатое оснащение. В список входят адаптивный круиз-контроль, дополненный целым комплексом активных систем безопасности и ассистентов водителя. За пассивную безопасность отвечают шесть подушек. Интерьер впечатляет цифровым кокпитом, состоящим из трех экранов общей диагональю 37 дюймов. Также в наличии телематические сервисы, двухзонный климат-контроль, полный «зимний пакет», камеры кругового обзора с функцией «прозрачного капота» и беспроводная зарядка для гаджетов.

Для более требовательных покупателей предложена версия Tech по цене 4,25 миллиона рублей. Как сообщает «Российская Газета», доплата открывает доступ к опциям премиум-класса. Среди них - передние кресла Zero Gravity с функциями массажа и вентиляции, высококлассная аудиосистема Pioneer с 14 динамиками, а также интеллектуальный ассистент автоматической парковки и система распознавания дорожных знаков. Этот запуск последовал вскоре после старта продаж электромобиля Avatr 12, что подчеркивает серьезные намерения Changan укрепить свои позиции в разных сегментах российского авторынка.

Упомянутые модели: Changan CS75 Plus
Упомянутые марки: Changan
