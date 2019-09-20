20 сентября 2019, 12:05
В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe
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Фото: Porsche
В салонах российских дилеров Porsche официально стартовали продажи нового купеобразного кроссовера Cayenne Coupe. В шоу-румах появились первые автомобили. Цены начинаются от 5 877 000 рублей.
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
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Яркой деталью Cayenne Coupe стала крыша. В базе автомобиль оснащается прозрачной крышей, за доплату можно заменить ее на облегченную углепластиковую. Спорт-пакет также включает в себя облегченные 22-дюймовые «колеса», спортивный выпуск и особую отделку. Спортивные литые передние сидения входят в базовое оснащение. Во втором ряду можно установить трехместный диван или два кресла, разделенные подлокотником – это на цену не влияет.
Первоначально вышла стандартная модификация Cayenne Coupe (340 л.с.) и Cayenne Turbo Coupe (550 л.с.). Первую оценили в 5 877 000 рублей, вторую – в 11 013 000 рублей. В мае линейка пополнилась версией «S» мощностью 440 л.с., которая адресована тем, кому требуется больше мощности, чем предлагает базовый 340-сильный вариант, но кто не хочет переплачивать за версию Turbo с V8 отдачей 550 л.с. Cayenne S Coupe стоит от 7 630 000 рублей. Наконец, месяц назад были представлены две гибридные модификации. «Базовый» гибрид Cayenne E-Hybrid Coupe (462 л.с.) оценили в 7 958 000 рублей, а топовый Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (680 л.с.) – в 12 683 000 рублей. Но гибридные кроссоверы появятся в дилерских только в следующем году.
Комментарии
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Тест-драйв Porsche Panamera E-Hybrid: с электричеством на подхвате
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