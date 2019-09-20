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20 сентября 2019, 12:05

В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe

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Фото: Porsche
В салонах российских дилеров Porsche официально стартовали продажи нового купеобразного кроссовера Cayenne Coupe. В шоу-румах появились первые автомобили. Цены начинаются от 5 877 000 рублей.
В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe

Фото: Porsche

В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe

Фото: Porsche

В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe

Фото: Porsche

В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe

Фото: Porsche

В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe

Фото: Porsche

В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe

Фото: Porsche

В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe

Фото: Porsche

В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe

Фото взято из открытых источников

В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe
В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe
В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe
В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe
В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe
В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe
В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe
В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe
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Новый купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe дебютировал в марте 2019 года. Тогда же были названы рублевые цены, а российские дилеры начали принимать предварительные заказы. Новинка представляет собой купеобразную версию стандартного «Кайена», которая отличается заваленной линией крыши в духе Panamera. Ее габариты изменились незначительно. Длина составляет – 4 931 мм (+13 мм), ширина – 1 983 мм, высота – 1 676 мм (-20 мм). Объем багажника предсказуемо сократился и теперь равен 625 литрам (-145 литров). Если сложить задние сидения можно получить 1 540 литров полезного объема, но это все равно на 170 литров меньше, чем у обычного Cayenne.

Яркой деталью Cayenne Coupe стала крыша. В базе автомобиль оснащается прозрачной крышей, за доплату можно заменить ее на облегченную углепластиковую. Спорт-пакет также включает в себя облегченные 22-дюймовые «колеса», спортивный выпуск и особую отделку. Спортивные литые передние сидения входят в базовое оснащение. Во втором ряду можно установить трехместный диван или два кресла, разделенные подлокотником – это на цену не влияет. 

Первоначально вышла стандартная модификация Cayenne Coupe (340 л.с.) и Cayenne Turbo Coupe (550 л.с.). Первую оценили в 5 877 000 рублей, вторую – в 11 013 000 рублей. В мае линейка пополнилась версией «S» мощностью 440 л.с., которая адресована тем, кому требуется больше мощности, чем предлагает базовый 340-сильный вариант, но кто не хочет переплачивать за версию Turbo с V8 отдачей 550 л.с. Cayenne S Coupe стоит от 7 630 000 рублей. Наконец, месяц назад были представлены две гибридные модификации. «Базовый» гибрид Cayenne E-Hybrid Coupe (462 л.с.) оценили в 7 958 000 рублей, а топовый Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (680 л.с.) – в 12 683 000 рублей. Но гибридные кроссоверы появятся в дилерских только в следующем году.


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В России стартовали продажи Porsche Cayenne Coupe
{{material_126518}}Новый купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe дебютировал в марте 2019 года. Тогда же были названы рублевые цены, а российские дилеры начали принимать предварительные заказы. Новинка представляет собой купеобразную версию стандартного «Кайена», которая отличается заваленной линией крыши в духе Panamera. Ее габариты изменились незначительно. Длина составляет – 4 931 мм (+13 мм), ширина – 1 983 мм, высота – 1 676 мм (-20 мм). Объем багажника предсказуемо сократился и теперь равен 625 литрам (-145 литров). Если сложить задние сидения можно получить 1 540 литров полезного объема, но это все равно на 170 литров меньше, чем у обычного Cayenne.Яркой деталью Cayenne Coupe стала крыша. В базе автомобиль оснащается прозрачной крышей, за доплату можно заменить ее на облегченную углепластиковую. Спорт-пакет также включает в себя облегченные 22-дюймовые «колеса», спортивный выпуск и особую отделку. Спортивные литые передние сидения входят в базовое оснащение. Во втором ряду можно установить трехместный диван или два кресла, разделенные подлокотником – это на цену не влияет. Первоначально вышла стандартная модификация Cayenne Coupe (340 л.с.) и Cayenne Turbo Coupe (550 л.с.). Первую оценили в 5 877 000 рублей, вторую – в 11 013 000 рублей. В мае линейка пополнилась версией «S» мощностью 440 л.с., которая адресована тем, кому требуется больше мощности, чем предлагает базовый 340-сильный вариант, но кто не хочет переплачивать за версию Turbo с V8 отдачей 550 л.с. Cayenne S Coupe стоит от 7 630 000 рублей. Наконец, месяц назад были представлены две гибридные модификации. «Базовый» гибрид Cayenne E-Hybrid Coupe (462 л.с.) оценили в 7 958 000 рублей, а топовый Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (680 л.с.) – в 12 683 000 рублей. Но гибридные кроссоверы появятся в дилерских только в следующем году.
2019-09-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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