6 июня 2019, 17:13

В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения

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В салонах российских дилеров Land Rover официально начались продажи кроссовера Evoque второго поколения. Покупатели могут выбирать из пяти силовых установок и шести уровней оснащения. Цены начинаются от 2 941 000 рублей. Особая версия First Edition стоит минимум 4 637 000 рублей.
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
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Новый Range Rover Evoque представили осенью 2018 года. Кроссовер сменил платформу и стал намного технологичнее. По оснащению топовых версий он даже превосходит старшие модели Range Rover. Новинка, первой из всех Jaguar и Land Rover, обзавелась цифровым салонным зеркалом заднего вида и функцией «прозрачный капот». В список стандартного оборудования вошла система автоматического торможения, система контроля рядности и система слежения за усталостью водителя, а также камера заднего вида и медиасистема Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном.

Российским покупателям предложат кроссоверы с 2,0-литровыми дизельными «турбочетверками» мощностью 150 и 180 л.с., а также с бензиновыми агрегатами аналогичного объема отдачей 200 или 249 л.с. Пятый вариант - «мягкий гибрид» MHEV мощностью 300 л.с. Все кроссоверы по умолчанию оснащаются 9-ступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода с функцией распознавания типа поверхности для выбора оптимальных настроек.

Кроме того, специально для российского рынка Range Rover Evoque оснастили штатным предпусковым обогревателем двигателя, а также подогревом руля, сидений и ветрового стекла. Управлять «зимними» функциями можно при помощи специального приложения для смартфона. Кроссовер представлен в комплектациях Standard, S, SE, а также в динамичных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Цены на новый Evoque находятся в диапазоне от 2 941 000 рублей до 4 318 000 рублей. Специально к началу продаж компания подготовила особое исполнение First Edition (от 4 637 000 рублей).


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Комментарии
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Отзывы по теме
Открытый Range Rover Evoque оценили в 4 097 000 рублей
а вроде - урод.
Saimaa
Форум Land Rover Range Rover Vogue
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Павел
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
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В России стартовали продажи Range Rover Evoque нового поколения
{{material_126048}}Новый Range Rover Evoque представили осенью 2018 года. Кроссовер сменил платформу и стал намного технологичнее. По оснащению топовых версий он даже превосходит старшие модели Range Rover. Новинка, первой из всех Jaguar и Land Rover, обзавелась цифровым салонным зеркалом заднего вида и функцией «прозрачный капот». В список стандартного оборудования вошла система автоматического торможения, система контроля рядности и система слежения за усталостью водителя, а также камера заднего вида и медиасистема Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном.Российским покупателям предложат кроссоверы с 2,0-литровыми дизельными «турбочетверками» мощностью 150 и 180 л.с., а также с бензиновыми агрегатами аналогичного объема отдачей 200 или 249 л.с. Пятый вариант - «мягкий гибрид» MHEV мощностью 300 л.с. Все кроссоверы по умолчанию оснащаются 9-ступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода с функцией распознавания типа поверхности для выбора оптимальных настроек.Кроме того, специально для российского рынка Range Rover Evoque оснастили штатным предпусковым обогревателем двигателя, а также подогревом руля, сидений и ветрового стекла. Управлять «зимними» функциями можно при помощи специального приложения для смартфона. Кроссовер представлен в комплектациях Standard, S, SE, а также в динамичных версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Цены на новый Evoque находятся в диапазоне от 2 941 000 рублей до 4 318 000 рублей. Специально к началу продаж компания подготовила особое исполнение First Edition (от 4 637 000 рублей).
2019-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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