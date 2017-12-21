21 декабря 2017, 13:55

В России стартовали продажи Renault Dokker

Renault Россия объявляет о старте продаж Dokker в официальной дилерской сети. Новинка, которую также можно приобрести в онлайн-шоуруме, доступна по цене от 819 000 рублей.
^

Renault Dokker
Выпускается с 2012 г.
Ключевым преимуществом Dokker является вместительность и многофункциональность кузова. Оба варианта автомобиля имеют широкие сдвижные двери (703 мм). Новая модель также отличается широкими возможностями трансформации салона.

Объем багажного отделения автомобиля составляет рекордные в классе 800 литров, с возможностью увеличения до 3 000 литров. Ггрузовой Dokker Van имеет самый большой в классе объем – от 3 300 литров до 3 900 литров, в зависимости от конфигурации внутреннего пространства.

Для машины в обоих вариантах будут предлагаться бензиновый мотор 1,6 литра (82 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель мощностью 90 л.с. В паре с ним выступит 5-ступенчатая механическая трансмиссия. Renault полностью адаптировала новый автомобиль к российским дорожным и климатическим условиям.

Купить авто Рено Докер

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Premium
| Кому: Роман долгопа у меня сейчас такая же проблема, поменял акум и все непашет. Ты разобрался со своей?
Владимир
Форум Renault Trafic
| Кому: powiy Это у вас что=то не в порядке. Тот же насосик который эту воду подкачивает, может завоздушивается сильно и потом воздух выгоняет вместо того, чтобы сразу воду подавать. Таких проблем у себя не наблюдаю, воду выходит почти одновременно с началом работы щеток (щетки чуть чуть раньше начинают ...
Генадий
Форум Renault Espace
Я тоже на такой езжу. Много места внутри это конечно плюс. Ездил на ней и заграницу, все отлично помещается, нас было пятеро плюс куча вещей. Машина комфортная. Немножко напрягают загоны с электрикой, которой здесь напичкано куда только можно, но это у многих французов так. Сейчас задумался о том, стоил ...
Viktor
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Заводские успехи. Итоги 2017 года, часть II
Cordiant и Ярославский шинный: юбилей на двоих
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Renault Dokker
Объявления о продаже Renault Dokker
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 4 модели
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России стартовали продажи Renault Dokker
{{model_6347}}Ключевым преимуществом Dokker является вместительность и многофункциональность кузова. Оба варианта автомобиля имеют широкие сдвижные двери (703 мм). Новая модель также отличается широкими возможностями трансформации салона.Объем багажного отделения автомобиля составляет рекордные в классе 800 литров, с возможностью увеличения до 3 000 литров. Ггрузовой Dokker Van имеет самый большой в классе объем – от 3 300 литров до 3 900 литров, в зависимости от конфигурации внутреннего пространства.Для машины в обоих вариантах будут предлагаться бензиновый мотор 1,6 литра (82 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель мощностью 90 л.с. В паре с ним выступит 5-ступенчатая механическая трансмиссия. Renault полностью адаптировала новый автомобиль к российским дорожным и климатическим условиям.
2017-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ульяновск Краснодар Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG