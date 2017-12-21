21 декабря 2017, 13:55
В России стартовали продажи Renault Dokker
Renault Россия объявляет о старте продаж Dokker в официальной дилерской сети. Новинка, которую также можно приобрести в онлайн-шоуруме, доступна по цене от 819 000 рублей.
Renault Dokker
Выпускается с 2012 г.
Объем багажного отделения автомобиля составляет рекордные в классе 800 литров, с возможностью увеличения до 3 000 литров. Ггрузовой Dokker Van имеет самый большой в классе объем – от 3 300 литров до 3 900 литров, в зависимости от конфигурации внутреннего пространства.
Для машины в обоих вариантах будут предлагаться бензиновый мотор 1,6 литра (82 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель мощностью 90 л.с. В паре с ним выступит 5-ступенчатая механическая трансмиссия. Renault полностью адаптировала новый автомобиль к российским дорожным и климатическим условиям.
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Я тоже на такой езжу. Много места внутри это конечно плюс. Ездил на ней и заграницу, все отлично помещается, нас было пятеро плюс куча вещей. Машина комфортная. Немножко напрягают загоны с электрикой, которой здесь напичкано куда только можно, но это у многих французов так. Сейчас задумался о том, стоил ...
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