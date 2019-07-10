10 июля 2019, 14:17

В России стартовали продажи Renault Dokker Stepway

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Российские дилеры Renault начинают продажи вседорожной версии универсала Dokker. Новинка под названием Stepway будет доступна по цене от 1 059 990 рублей.

Renault Dokker
Выпускается с 2012 г.
Новый от 889 000 до 1 110 990 Р
Отзывов: 6
За эти деньги покупатели получат автомобиль с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 82 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». Также покупателям предложат фургон с 1,5-литровым дизелем на 90 л. с. За него придется заплатить 1 179 990 рублей.

В начальную комплектацию входят кондиционер, круиз-контроль и обогрев передних сидений. За дополнительную плату можно заказать мультимедийную систему MediaNav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, а также камеру заднего вида и парктроник.

Модификация Stepway имеет увеличенный до 190 мм клиренс, модернизированную подвеску стальную защиту картера двигателя и топливопроводов. Внешне отличить вседорожную версию можно по пластиковому обвесу кузова и полноразмерной запаске.


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Валерий MD
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В России стартовали продажи Renault Dokker Stepway
{{model_no_show_6347}}За эти деньги покупатели получат автомобиль с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 82 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». Также покупателям предложат фургон с 1,5-литровым дизелем на 90 л. с. За него придется заплатить 1 179 990 рублей.В начальную комплектацию входят кондиционер, круиз-контроль и обогрев передних сидений. За дополнительную плату можно заказать мультимедийную систему MediaNav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, а также камеру заднего вида и парктроник.Модификация Stepway имеет увеличенный до 190 мм клиренс, модернизированную подвеску стальную защиту картера двигателя и топливопроводов. Внешне отличить вседорожную версию можно по пластиковому обвесу кузова и полноразмерной запаске.
2019-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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