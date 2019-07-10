10 июля 2019, 14:17
В России стартовали продажи Renault Dokker Stepway
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Российские дилеры Renault начинают продажи вседорожной версии универсала Dokker. Новинка под названием Stepway будет доступна по цене от 1 059 990 рублей.
Renault Dokker
Выпускается с 2012 г.
Новый от 889 000 до 1 110 990 Р
Отзывов: 6
В начальную комплектацию входят кондиционер, круиз-контроль и обогрев передних сидений. За дополнительную плату можно заказать мультимедийную систему MediaNav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, а также камеру заднего вида и парктроник.
Модификация Stepway имеет увеличенный до 190 мм клиренс, модернизированную подвеску стальную защиту картера двигателя и топливопроводов. Внешне отличить вседорожную версию можно по пластиковому обвесу кузова и полноразмерной запаске.
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Цитата:| Кому: Михаил Соляра попадает в картер из рампы , с насосов высокого давления . На насосы одеты сальники , если пропускает то прямо в подон картера.
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