В России стартовали продажи роскошного 4-местного минивэна GAC M8 Lounge. Сколько он стоит?
Для работы и развлечений пассажиров второго ряда предусмотрены: независимая аудиосистема с 13 динамиками и сабвуфером, беспроводные зарядные устройства, USB-разъемы и складные столики у каждого места. В перегородке установлен мини-бар с возможностью охлаждения до –10 °C. Также доступны трехзонный климат-контроль, ароматизация воздуха, потолок с подсветкой «звездное небо» и отделка с текстурой агатового дерева.
Под капотом – штатный бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра с отдачей 231 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 8-ступенчатый «автомат» Aisin. Машина оснащена электромагнитной подвеской для улучшения плавности хода. Расход топлива в смешанном цикле – 9,7 л/100 км. Покупатели смогут выбирать из трех оттенков кузова (белый, черный, золотой) и двух вариантов интерьера (светлый и коричневый). Стоит GAC M8 Lounge от 7 499 999 рублей.
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23.06.2025, 11:26
В Петербурге стартует сборка кроссоверов GAC
Российские автолюбители вскоре смогут приобрести автомобили китайской марки GAC, произведенные в нашей стране. На заводе «Группы АГР» в Санкт-Петербурге начнется выпуск трех моделей: двух кроссоверов и вместительного минивэна. Читать далее
-
01.07.2025, 09:49
«Дедушкин» ВАЗ-2101 1973 года продают в Сызрани дешево
На Авто.ру появилось необычное предложение – ВАЗ-2101 1973 года выпуска в идеальном состоянии и с минимальным пробегом. Владелец оценил машину сравнительно дешево. Обычно подобные экземпляры стоят минимум вдвое дороже.Читать далее
-
01.07.2025, 09:27
Что ждет российский авторынок во втором полугодии 2025?
Ситуация на российском авторынке остается нестабильной, однако эксперты указывают на признаки умеренного оживления. Дилеры предполагают, что август и сентябрь могут стать периодом относительного улучшения спроса, хотя объективных причин для существенного роста пока не наблюдается.Читать далее
-
01.07.2025, 08:58
Водителям объяснили, запустят ли камеры на ОСАГО с 1 июля 2025
С 1 июля 2025 года в России должен был начаться запланированный ранее эксперимент по выявлению водителей без полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. Его запуск несколько раз переносили, а сейчас решили вовсе отказаться. Этап тестирования пропустят, а перейдут сразу к рассылке штрафов.Читать далее
-
01.07.2025, 08:46
Что изменится для водителей в России с 1 июля 2025 года?
С 1 июля 2025 года российских водителей ожидает сразу несколько важных изменений. Они касаются оформления ДТП, покупки автомобиля в кредит и повышения штрафов за нарушение ПДД.Читать далее
-
30.06.2025, 15:57
Минпромторг хочет поддерживать разработки, а не копирование
Минпромторг предложил реформу, которая может стать важным шагом в развитии отечественной промышленности. Действующую с 2015 года комиссию по импортозамещению планируют преобразовать в комиссию по промышленности. Такой шаг должен сместить фокус с простого дублирования иностранных технологий на разработку собственных.Читать далее
-
30.06.2025, 15:07
Россиян предупредили о новой схеме мошенников: звонят от имени автосервисов
Российских автовладельцев предупреждают о росте случаев телефонного мошенничества, связанного с ремонтом автомобилей. Злоумышленники выдают себя за сотрудников станций техобслуживания и под различными предлогами пытаются получить денежные переводы якобы за выполненные работы. Читать далее
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