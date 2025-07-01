В России стартовали продажи роскошного 4-местного минивэна GAC M8 Lounge. Сколько он стоит?

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Длина минивэна GAC M8 составляет 5212 мм, колесная база – 3070 мм. Версия Lounge отличается эксклюзивным интерьером с индивидуальными креслами во втором ряду. Каждое регулируется в 10 направлениях, включая подголовник и оттоманку (по 4 направления). Сиденья оснащены вентиляцией, подогревом и массажем. Для повышения приватности между первым и вторым рядом установлена звукоизоляционная перегородка с 34-дюймовым экраном мультимедиа и электрохромным стеклом с функцией затемнения.

Для работы и развлечений пассажиров второго ряда предусмотрены: независимая аудиосистема с 13 динамиками и сабвуфером, беспроводные зарядные устройства, USB-разъемы и складные столики у каждого места. В перегородке установлен мини-бар с возможностью охлаждения до –10 °C. Также доступны трехзонный климат-контроль, ароматизация воздуха, потолок с подсветкой «звездное небо» и отделка с текстурой агатового дерева.

Фото: GAC

Под капотом – штатный бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра с отдачей 231 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 8-ступенчатый «автомат» Aisin. Машина оснащена электромагнитной подвеской для улучшения плавности хода. Расход топлива в смешанном цикле – 9,7 л/100 км. Покупатели смогут выбирать из трех оттенков кузова (белый, черный, золотой) и двух вариантов интерьера (светлый и коричневый). Стоит GAC M8 Lounge от 7 499 999 рублей.

Упомянутые модели: GAC M8

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