В России стартовали продажи роскошного минивэна по космической цене

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До недавнего времени минивэн Voyah Dream предлагался в России только с 7-местным салоном, в котором сидения были расположены по формуле 2+2+3. Новая люксовая версия First подразумевает компоновку 2+2, где основные преимущества получили пассажиры второго ряда. Кресла Wisdom Royal предлагают максимальный комфорт благодаря электрорегулировкам по 10 направлениям, подставкам для ног, подогреву, вентиляции и функции массажа. Между пассажирами и водителем поднимается огромный 34-дюймовый экран.

В списке доступного оснащения First значится трехзонный климат-контроль с раздельной регулировкой в передней части салона и отдельной зоной для второго ряда, портативный холодильник, подстаканники с функцией подогрева и охлаждения для задних пассажиров, максимальная шумоизоляция и пневматическая подвеска с функцией Magic Carpet, премиальная аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками, атмосферная подсветка на 64 цвета, ионизатор и ароматизатор воздуха, а также опциональный потолок «Звездное небо», как в автомобилях Rolls-Royce.

Фото: Voyah

Шофера порадует система полного привода, интеллектуальная система ночного видения, светодиодные фары проекционного типа с функцией автоматической регулировки по высоте, а также более 20 интеллектуальных ассистентов. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой (394 л.с., 610 Нм), разменивает первую «сотню» за 6,6 секунды и может разогнаться максимум до 200 км/ч. Заводская гарантия составляет 5 лет или 100 тысяч километров пробега. Цены начинаются от 17 млн рублей.

Упомянутые модели: Voyah Dream

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