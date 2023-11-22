В России стартовали продажи роскошного минивэна по космической цене
Фото: Voyah
Фото: Voyah
Фото: Voyah
Фото: Voyah
Фото: Voyah
В списке доступного оснащения First значится трехзонный климат-контроль с раздельной регулировкой в передней части салона и отдельной зоной для второго ряда, портативный холодильник, подстаканники с функцией подогрева и охлаждения для задних пассажиров, максимальная шумоизоляция и пневматическая подвеска с функцией Magic Carpet, премиальная аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками, атмосферная подсветка на 64 цвета, ионизатор и ароматизатор воздуха, а также опциональный потолок «Звездное небо», как в автомобилях Rolls-Royce.
Шофера порадует система полного привода, интеллектуальная система ночного видения, светодиодные фары проекционного типа с функцией автоматической регулировки по высоте, а также более 20 интеллектуальных ассистентов. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой (394 л.с., 610 Нм), разменивает первую «сотню» за 6,6 секунды и может разогнаться максимум до 200 км/ч. Заводская гарантия составляет 5 лет или 100 тысяч километров пробега. Цены начинаются от 17 млн рублей.
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Российские дилеры китайской марки Voyah начали принимать предказазы на минивэны Dream в эксклюзивной версии First. Вместо прежних двух рядов сидений, рассчитанных на пятерых человек, установили два роскошных кресла и огромный телевизор.Читать далее
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Самые доступные гибридные автомобили в России в сентябре 2023 года
Гибридные автомобили можно назвать компромиссом между машинами с классическими ДВС и чистыми электрокарами. Они значительно более экономичны по сравнению с первыми, ощутимо дешевле вторых и постепенно набирают популярность в России.Читать далее
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Какие элементы оцинкованы у китайских автомобилей, продающихся в России: «Москвич 3», Sollers Atlant, Kaiyi E5 и Evolute i-PRO и другие
Бытует мнение, что китайские автомобили сделаны из фольги и начинают ржаветь сразу же после схода с конвейера. Эксперты вооружились толщиномером и проверили, какие детали оцинкованы у современных китайских машин, представленных на российском рынке. Оцинковку обнаружили не у всех.Читать далее
-
12.06.2023, 23:35
4 самых интересных гибридных автомобиля в России в 2023 году
Гибридные автомобили можно назвать компромиссом между машинами с классическими ДВС и чистыми электрокарами. Они значительно более экономичны по сравнению с первыми, предлагают ощутимо большую дальность хода, чем вторые, и постепенно набирают популярность в России.Читать далее
-
22.11.2023, 15:09
Мигрантам запретили управлять общественным транспортом и такси с 1 января 2024 года
В середине января вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил запретить мигрантам работать таксистами, курьерами и продавцами, поскольку «такая ответственная работа» не для людей, плохо знающих русский язык. Предложение парламентария услышали на Колыме.Читать далее
-
22.11.2023, 13:52
В Петербурге судят мародера, который обокрал погибшего в ДТП дальнобойщика
Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Невский районный суд уголовное дело, возбужденное в отношении 36-летнего мужчины. В январе 2023 года он обокрал водителя большегруза, погибшего в ДТП на трассе М-11.Читать далее
-
22.11.2023, 12:42
Эксперт рассказал, что может сломаться в автомобиле после зимы
С наступлением зимы некоторые автовладельцы все реже выезжают на автомобиле, а то и вовсе оставляют своих железных коней дожидаться весны. Долгий простой может обернуться неприятностями.Читать далее
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