Японский компактвэн удивил ценой и оснащением — дешевле конкурентов из Китая

В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом

В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.

На российском рынке дебютировал востребованный в странах Азии компактвэн Mitsubishi Xpander, рассчитанный на семь пассажиров и оснащенный оцинкованным кузовом. Как сообщает «Автоновости дня», модель предлагается по цене от 2 262 600 рублей, что делает ее более доступной по сравнению с аналогичными предложениями от Geely и Chery.

В отличие от большинства семиместных кроссоверов, стоимость которых заметно выше, Xpander и его версия Xpander Cross не попали под декабрьские изменения утильсбора. Например, за Chery Tiggo 8 Pro Max в актуальных комплектациях просят минимум 3 305 000 рублей, а Geely Okavango оценивается дилерами не менее чем в 3 897 190 рублей. Jetour X90 Plus с тремя рядами сидений и вовсе стартует от 3 969 900 рублей.

Самые выгодные предложения на Mitsubishi Xpander сейчас доступны в Омске. Там базовая версия 2025 года индонезийской сборки стоит 2 262 600 рублей. В оснащение входят галогенные фары, 16-дюймовые литые диски, обогрев заднего стекла и тканевая отделка салона с механическими регулировками сидений. Помимо базовой, доступны средняя комплектация и топовая версия Xpander Cross с увеличенным дорожным просветом и расширенным списком опций.

В Санкт-Петербурге за 2 440 000 рублей можно заказать Xpander Cross с расширенным оснащением, включая кожаный мультифункциональный руль, сенсорную мультимедийную систему, камеру заднего вида, бесключевой доступ, круиз-контроль, кондиционер и подогрев передних сидений. Однако при покупке автомобиля из наличия потребуется оплатить коммерческий утильсбор, что увеличит цену до 3 240 000 рублей. В Краснодаре аналогичная модель стоит 2 550 000 рублей, а в Москве и Воронеже - 2 700 000 рублей при заказе. В Чите Xpander Cross можно приобрести за 2 790 000 рублей, в Москве - за 3 050 000 рублей, а в Сочи и Нижнем Новгороде цены достигают 3 600 000 рублей, причем в Сочи речь идет о стандартной версии без внедорожного обвеса.

Все модификации Mitsubishi Xpander и Xpander Cross оснащаются проверенным 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л. с., который работает в паре с классическим четырехступенчатым автоматом. Независимо от комплектации, привод всегда передний. Ранее на российском рынке появился компактный седан Mitsubishi Attrage, ориентированный на развивающиеся страны, который чаще всего продается под заказ и стоит от 1 470 000 рублей.