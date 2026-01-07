Японский компактвэн удивил ценой и оснащением — дешевле конкурентов из Китая

7 января 2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.
На российском рынке дебютировал востребованный в странах Азии компактвэн Mitsubishi Xpander, рассчитанный на семь пассажиров и оснащенный оцинкованным кузовом. Как сообщает «Автоновости дня», модель предлагается по цене от 2 262 600 рублей, что делает ее более доступной по сравнению с аналогичными предложениями от Geely и Chery.
В отличие от большинства семиместных кроссоверов, стоимость которых заметно выше, Xpander и его версия Xpander Cross не попали под декабрьские изменения утильсбора. Например, за Chery Tiggo 8 Pro Max в актуальных комплектациях просят минимум 3 305 000 рублей, а Geely Okavango оценивается дилерами не менее чем в 3 897 190 рублей. Jetour X90 Plus с тремя рядами сидений и вовсе стартует от 3 969 900 рублей.
Самые выгодные предложения на Mitsubishi Xpander сейчас доступны в Омске. Там базовая версия 2025 года индонезийской сборки стоит 2 262 600 рублей. В оснащение входят галогенные фары, 16-дюймовые литые диски, обогрев заднего стекла и тканевая отделка салона с механическими регулировками сидений. Помимо базовой, доступны средняя комплектация и топовая версия Xpander Cross с увеличенным дорожным просветом и расширенным списком опций.
В Санкт-Петербурге за 2 440 000 рублей можно заказать Xpander Cross с расширенным оснащением, включая кожаный мультифункциональный руль, сенсорную мультимедийную систему, камеру заднего вида, бесключевой доступ, круиз-контроль, кондиционер и подогрев передних сидений. Однако при покупке автомобиля из наличия потребуется оплатить коммерческий утильсбор, что увеличит цену до 3 240 000 рублей. В Краснодаре аналогичная модель стоит 2 550 000 рублей, а в Москве и Воронеже - 2 700 000 рублей при заказе. В Чите Xpander Cross можно приобрести за 2 790 000 рублей, в Москве - за 3 050 000 рублей, а в Сочи и Нижнем Новгороде цены достигают 3 600 000 рублей, причем в Сочи речь идет о стандартной версии без внедорожного обвеса.
Все модификации Mitsubishi Xpander и Xpander Cross оснащаются проверенным 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л. с., который работает в паре с классическим четырехступенчатым автоматом. Независимо от комплектации, привод всегда передний. Ранее на российском рынке появился компактный седан Mitsubishi Attrage, ориентированный на развивающиеся страны, который чаще всего продается под заказ и стоит от 1 470 000 рублей.
Похожие материалы Митсубиси
-
14.11.2024, 17:16
Россиянам предложили 7-местный Mitsubishi чуть дороже Lada Vesta SW
В Россию привезли 7-местные кросс-вэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross, которые стоят ощутимо дешевле китайских трехрядных кроссоверов. За первый просят 2,3 млн рублей, за второй – 2,56 млн рублей.Читать далее
-
13.06.2024, 11:52
В Россию привезли недорогой и практичный семейный Mitsubishi. Сколько он стоит?
В России появились в продаже бюджетные и вместительные компактвэны Mitsubishi Xpander. Удачное сочетание цены и практичности снискали им популярность в странах Юго-Восточной Азии.Читать далее
-
25.11.2021, 12:15
Трехрядная Toyota за 1,3 млн рублей пользуется ажиотажным спросом
Кризис производства автомобилей и снижение продаж совершенно не затронули рынок Индонезии. В октябре 2021 года реализация новых автомобилей выросла сразу в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Бестселлером стал обновленный кроссвэн Toyota Rush.Читать далее
-
07.01.2026, 18:41
Мини-дом на колесах Funluce Serengeti 525: японский ответ на тесноту и скуку
Funluce Serengeti 525 - это не просто компактный автодом. Он способен разместить до семи человек, несмотря на скромные размеры. Японцы снова удивили мир своим подходом к организации пространства. Почему этот мини-дом на колесах называют настоящим чудом инженерии? Узнайте, чем он отличается от европейских и американских аналогов.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 08:42
Уникальный Yamaha XV750 Cafe Racer: кастом с премиальными деталями от De Stijl Moto
В Портленде мастер кастомных мотоциклов Шон Хоган создает настоящие шедевры. Его Yamaha XV750 Cafe Racer - пример безупречного вкуса и внимания к деталям. Каждый проект мастера - это индивидуальный подход и премиальные компоненты. Узнайте, чем удивляет этот байк и почему он стал предметом восхищения.Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
Похожие материалы Митсубиси
-
14.11.2024, 17:16
Россиянам предложили 7-местный Mitsubishi чуть дороже Lada Vesta SW
В Россию привезли 7-местные кросс-вэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross, которые стоят ощутимо дешевле китайских трехрядных кроссоверов. За первый просят 2,3 млн рублей, за второй – 2,56 млн рублей.Читать далее
-
13.06.2024, 11:52
В Россию привезли недорогой и практичный семейный Mitsubishi. Сколько он стоит?
В России появились в продаже бюджетные и вместительные компактвэны Mitsubishi Xpander. Удачное сочетание цены и практичности снискали им популярность в странах Юго-Восточной Азии.Читать далее
-
25.11.2021, 12:15
Трехрядная Toyota за 1,3 млн рублей пользуется ажиотажным спросом
Кризис производства автомобилей и снижение продаж совершенно не затронули рынок Индонезии. В октябре 2021 года реализация новых автомобилей выросла сразу в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Бестселлером стал обновленный кроссвэн Toyota Rush.Читать далее
-
07.01.2026, 18:41
Мини-дом на колесах Funluce Serengeti 525: японский ответ на тесноту и скуку
Funluce Serengeti 525 - это не просто компактный автодом. Он способен разместить до семи человек, несмотря на скромные размеры. Японцы снова удивили мир своим подходом к организации пространства. Почему этот мини-дом на колесах называют настоящим чудом инженерии? Узнайте, чем он отличается от европейских и американских аналогов.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 08:42
Уникальный Yamaha XV750 Cafe Racer: кастом с премиальными деталями от De Stijl Moto
В Портленде мастер кастомных мотоциклов Шон Хоган создает настоящие шедевры. Его Yamaha XV750 Cafe Racer - пример безупречного вкуса и внимания к деталям. Каждый проект мастера - это индивидуальный подход и премиальные компоненты. Узнайте, чем удивляет этот байк и почему он стал предметом восхищения.Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее