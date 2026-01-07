Японский компактвэн удивил ценой и оснащением — дешевле конкурентов из Китая

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

7 января 2026, 13:40

В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом

В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом

Японский компактвэн удивил ценой и оснащением — дешевле конкурентов из Китая

В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом

В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.

В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.

На российском рынке дебютировал востребованный в странах Азии компактвэн Mitsubishi Xpander, рассчитанный на семь пассажиров и оснащенный оцинкованным кузовом. Как сообщает «Автоновости дня», модель предлагается по цене от 2 262 600 рублей, что делает ее более доступной по сравнению с аналогичными предложениями от Geely и Chery.

В отличие от большинства семиместных кроссоверов, стоимость которых заметно выше, Xpander и его версия Xpander Cross не попали под декабрьские изменения утильсбора. Например, за Chery Tiggo 8 Pro Max в актуальных комплектациях просят минимум 3 305 000 рублей, а Geely Okavango оценивается дилерами не менее чем в 3 897 190 рублей. Jetour X90 Plus с тремя рядами сидений и вовсе стартует от 3 969 900 рублей.

Самые выгодные предложения на Mitsubishi Xpander сейчас доступны в Омске. Там базовая версия 2025 года индонезийской сборки стоит 2 262 600 рублей. В оснащение входят галогенные фары, 16-дюймовые литые диски, обогрев заднего стекла и тканевая отделка салона с механическими регулировками сидений. Помимо базовой, доступны средняя комплектация и топовая версия Xpander Cross с увеличенным дорожным просветом и расширенным списком опций.

В Санкт-Петербурге за 2 440 000 рублей можно заказать Xpander Cross с расширенным оснащением, включая кожаный мультифункциональный руль, сенсорную мультимедийную систему, камеру заднего вида, бесключевой доступ, круиз-контроль, кондиционер и подогрев передних сидений. Однако при покупке автомобиля из наличия потребуется оплатить коммерческий утильсбор, что увеличит цену до 3 240 000 рублей. В Краснодаре аналогичная модель стоит 2 550 000 рублей, а в Москве и Воронеже - 2 700 000 рублей при заказе. В Чите Xpander Cross можно приобрести за 2 790 000 рублей, в Москве - за 3 050 000 рублей, а в Сочи и Нижнем Новгороде цены достигают 3 600 000 рублей, причем в Сочи речь идет о стандартной версии без внедорожного обвеса.

Все модификации Mitsubishi Xpander и Xpander Cross оснащаются проверенным 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л. с., который работает в паре с классическим четырехступенчатым автоматом. Независимо от комплектации, привод всегда передний. Ранее на российском рынке появился компактный седан Mitsubishi Attrage, ориентированный на развивающиеся страны, который чаще всего продается под заказ и стоит от 1 470 000 рублей.

Упомянутые модели: Mitsubishi Xpander
Упомянутые марки: Mitsubishi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Митсубиси

Похожие материалы Митсубиси

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пятигорск Ленинградская область Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться