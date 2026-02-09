Новый компактвэн Mitsubishi удивил ценой и оснащением — дешевле конкурентов

9 февраля 2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и современным оснащением. Подробности - в нашем материале.
На российском рынке дебютировал Mitsubishi Xpander вместе с внедорожной версией Xpander Cross. Эти автомобили, завоевавшие популярность в странах Азии, теперь доступны и отечественным покупателям. Главная особенность новинки - просторный семиместный салон и оцинкованный кузов, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.
Как сообщает издание Автоновости дня, поставки осуществляются из Объединенных Арабских Эмиратов. Минимальная стоимость базовой версии составляет 2 262 600 рублей, что заметно ниже цен на большинство семиместных кроссоверов, представленных в России. Например, за Chery Tiggo 8 Pro Max просят от 3,3 миллиона рублей, а Geely Okavango и Jetour X90 Plus стоят еще дороже.
Самые доступные предложения зафиксированы в Омске, где можно приобрести автомобили 2023 и 2025 годов выпуска. Внедорожная модификация Xpander Cross предлагается исключительно в максимальной комплектации, а стандартный Xpander - в базовой и средней. В столице и Санкт-Петербурге цены на Xpander Cross варьируются от 2,29 до 3,05 миллиона рублей, в Иркутске - от 3,09 миллиона, а в Нижнем Новгороде - до 3,6 миллиона рублей.
Кроме того, в ряде городов доступны автомобили по предварительному заказу по сниженным ценам. Так, во Владивостоке стартовая стоимость составляет 2,32 миллиона рублей, в Тюмени - от 2,52 миллиона, в Новосибирске - от 2,55 миллиона (или от 2,71 миллиона за Xpander Cross), а в Мурманске и Перми - от 2,75 и 2,82 миллиона соответственно.
Комплектация включает галогенные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, кожаный мультифункциональный руль, климат-контроль с усиленным охлаждением, систему бесключевого доступа, мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном, круиз-контроль с ограничителем скорости, электростеклоподъемники и третий ряд сидений, который можно сложить для увеличения багажного пространства.
Все версии оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 лошадиных сил, работающим в паре с четырехступенчатым автоматом. Привод - исключительно передний.
Похожие материалы Митсубиси
-
07.01.2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.Читать далее
-
14.11.2024, 17:16
Россиянам предложили 7-местный Mitsubishi чуть дороже Lada Vesta SW
В Россию привезли 7-местные кросс-вэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross, которые стоят ощутимо дешевле китайских трехрядных кроссоверов. За первый просят 2,3 млн рублей, за второй – 2,56 млн рублей.Читать далее
-
13.06.2024, 11:52
В Россию привезли недорогой и практичный семейный Mitsubishi. Сколько он стоит?
В России появились в продаже бюджетные и вместительные компактвэны Mitsubishi Xpander. Удачное сочетание цены и практичности снискали им популярность в странах Юго-Восточной Азии.Читать далее
-
25.11.2021, 12:15
Трехрядная Toyota за 1,3 млн рублей пользуется ажиотажным спросом
Кризис производства автомобилей и снижение продаж совершенно не затронули рынок Индонезии. В октябре 2021 года реализация новых автомобилей выросла сразу в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Бестселлером стал обновленный кроссвэн Toyota Rush.Читать далее
-
09.02.2026, 20:05
Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров
Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.Читать далее
-
09.02.2026, 19:56
Hongqi HS5 глазами владельца: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Владелица Hongqi HS5 делится личными впечатлениями о кроссовере, отмечая как сильные стороны, так и досадные мелочи, которые проявляются в процессе эксплуатации. Особое внимание уделено электронике и комфорту, что важно для выбора автомобиля сегодня.Читать далее
-
09.02.2026, 19:37
Bugatti 16C Galibier: как 1000-сильный седан так и не стал серийным автомобилем
Bugatti была близка к запуску мощного четырехдверного седана, который мог бы изменить представление о люксовых авто. Однако проект Galibier так и не дошел до конвейера, а компания сделала ставку на развитие Chiron. Почему это решение до сих пор обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
09.02.2026, 18:42
В России появился новый роскошный личный самолет: что изменилось в сегменте частной авиации
Американский G3 Vision Jet стал самой обсуждаемой новинкой в мире частной авиации. Эксперты отмечают уникальные решения и уровень комфорта, который ранее был недоступен в этом классе. Почему этот самолет уже называют новым стандартом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 18:32
Ferrari Roma 2024 в уникальном цвете Blu Tour de France выставлен на аукцион
На аукционе появилась Ferrari Roma 2024 года с редким окрасом Blu Tour de France и салоном Iroko. Автомобиль с 3,9-литровым турбомотором V8 и пробегом 4100 миль может стать настоящей находкой для ценителей. Цена нового экземпляра превышала 300 тысяч долларов, что подчеркивает статус модели.Читать далее
-
09.02.2026, 18:25
Виртуальный рестомод Mercedes-Benz W140: классика возвращается в новом облике
Виртуальный проект от kelsonik возвращает культовый Mercedes-Benz W140 S-Class в цифровую эпоху, сочетая узнаваемый строгий дизайн с элементами актуального W223. Такой подход может изменить взгляд на рестомоды премиальных седанов.Читать далее
Похожие материалы Митсубиси
-
07.01.2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.Читать далее
-
14.11.2024, 17:16
Россиянам предложили 7-местный Mitsubishi чуть дороже Lada Vesta SW
В Россию привезли 7-местные кросс-вэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross, которые стоят ощутимо дешевле китайских трехрядных кроссоверов. За первый просят 2,3 млн рублей, за второй – 2,56 млн рублей.Читать далее
-
13.06.2024, 11:52
В Россию привезли недорогой и практичный семейный Mitsubishi. Сколько он стоит?
В России появились в продаже бюджетные и вместительные компактвэны Mitsubishi Xpander. Удачное сочетание цены и практичности снискали им популярность в странах Юго-Восточной Азии.Читать далее
-
25.11.2021, 12:15
Трехрядная Toyota за 1,3 млн рублей пользуется ажиотажным спросом
Кризис производства автомобилей и снижение продаж совершенно не затронули рынок Индонезии. В октябре 2021 года реализация новых автомобилей выросла сразу в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Бестселлером стал обновленный кроссвэн Toyota Rush.Читать далее
-
09.02.2026, 20:05
Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров
Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.Читать далее
-
09.02.2026, 19:56
Hongqi HS5 глазами владельца: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Владелица Hongqi HS5 делится личными впечатлениями о кроссовере, отмечая как сильные стороны, так и досадные мелочи, которые проявляются в процессе эксплуатации. Особое внимание уделено электронике и комфорту, что важно для выбора автомобиля сегодня.Читать далее
-
09.02.2026, 19:37
Bugatti 16C Galibier: как 1000-сильный седан так и не стал серийным автомобилем
Bugatti была близка к запуску мощного четырехдверного седана, который мог бы изменить представление о люксовых авто. Однако проект Galibier так и не дошел до конвейера, а компания сделала ставку на развитие Chiron. Почему это решение до сих пор обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
09.02.2026, 18:42
В России появился новый роскошный личный самолет: что изменилось в сегменте частной авиации
Американский G3 Vision Jet стал самой обсуждаемой новинкой в мире частной авиации. Эксперты отмечают уникальные решения и уровень комфорта, который ранее был недоступен в этом классе. Почему этот самолет уже называют новым стандартом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 18:32
Ferrari Roma 2024 в уникальном цвете Blu Tour de France выставлен на аукцион
На аукционе появилась Ferrari Roma 2024 года с редким окрасом Blu Tour de France и салоном Iroko. Автомобиль с 3,9-литровым турбомотором V8 и пробегом 4100 миль может стать настоящей находкой для ценителей. Цена нового экземпляра превышала 300 тысяч долларов, что подчеркивает статус модели.Читать далее
-
09.02.2026, 18:25
Виртуальный рестомод Mercedes-Benz W140: классика возвращается в новом облике
Виртуальный проект от kelsonik возвращает культовый Mercedes-Benz W140 S-Class в цифровую эпоху, сочетая узнаваемый строгий дизайн с элементами актуального W223. Такой подход может изменить взгляд на рестомоды премиальных седанов.Читать далее