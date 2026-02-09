Новый компактвэн Mitsubishi удивил ценой и оснащением — дешевле конкурентов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

9 февраля 2026, 17:59

В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом

В стране появился новый семиместный автомобиль. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и современным оснащением. Подробности - в нашем материале.

На российском рынке дебютировал Mitsubishi Xpander вместе с внедорожной версией Xpander Cross. Эти автомобили, завоевавшие популярность в странах Азии, теперь доступны и отечественным покупателям. Главная особенность новинки - просторный семиместный салон и оцинкованный кузов, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.

Как сообщает издание Автоновости дня, поставки осуществляются из Объединенных Арабских Эмиратов. Минимальная стоимость базовой версии составляет 2 262 600 рублей, что заметно ниже цен на большинство семиместных кроссоверов, представленных в России. Например, за Chery Tiggo 8 Pro Max просят от 3,3 миллиона рублей, а Geely Okavango и Jetour X90 Plus стоят еще дороже.

Самые доступные предложения зафиксированы в Омске, где можно приобрести автомобили 2023 и 2025 годов выпуска. Внедорожная модификация Xpander Cross предлагается исключительно в максимальной комплектации, а стандартный Xpander - в базовой и средней. В столице и Санкт-Петербурге цены на Xpander Cross варьируются от 2,29 до 3,05 миллиона рублей, в Иркутске - от 3,09 миллиона, а в Нижнем Новгороде - до 3,6 миллиона рублей.

Кроме того, в ряде городов доступны автомобили по предварительному заказу по сниженным ценам. Так, во Владивостоке стартовая стоимость составляет 2,32 миллиона рублей, в Тюмени - от 2,52 миллиона, в Новосибирске - от 2,55 миллиона (или от 2,71 миллиона за Xpander Cross), а в Мурманске и Перми - от 2,75 и 2,82 миллиона соответственно.

Комплектация включает галогенные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, кожаный мультифункциональный руль, климат-контроль с усиленным охлаждением, систему бесключевого доступа, мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном, круиз-контроль с ограничителем скорости, электростеклоподъемники и третий ряд сидений, который можно сложить для увеличения багажного пространства.

Все версии оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 лошадиных сил, работающим в паре с четырехступенчатым автоматом. Привод - исключительно передний.

Упомянутые модели: Mitsubishi Xpander
Упомянутые марки: Mitsubishi
