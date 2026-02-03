Почему новый компактвэн Suzuki может изменить рынок семейных авто — подробности

3 февраля 2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Suzuki Ertiga с выгодной ценой
В России стартовали продажи семиместного Suzuki Ertiga с выгодной ценой
В стране появился новый семиместный компактвэн. Его стоимость удивит даже опытных автолюбителей. Модель уже доступна в нескольких городах. Подробности о технических характеристиках и ценах - в материале.
На российском рынке появился новый семиместный компактвэн Suzuki Ertiga, который сразу привлек внимание благодаря своей цене и техническим особенностям. Как сообщает Автоновости дня, модель поступила в продажу по цене от 2,1 миллиона рублей, что делает ее одной из самых доступных среди аналогичных предложений.
Этот автомобиль, ранее известный на рынках Азии, Африки и Южной Америки, теперь доступен и российским покупателям. Поставки осуществляются по параллельным каналам, что позволяет предлагать машину как из наличия, так и под заказ. В Москве, Омске и Воронеже зафиксированы самые низкие цены - от 2 090 000 до 2 100 000 рублей. В других регионах стоимость варьируется: в Краснодаре - от 2 149 000 рублей, в Перми - до 2 570 000 рублей. В Уфе и Тюмени автомобили продаются по 2 599 000 рублей, а в Нижнем Новгороде цена доходит до 2 999 000 рублей.
На фоне конкурентов Suzuki Ertiga выглядит особенно привлекательно. Например, минивэн Sollers SF1, выпускаемый в Татарстане, стоит минимум 2 250 000 рублей, а трехрядные кроссоверы, такие как Chery Tiggo 8 Pro Max, обойдутся не дешевле 3 305 000 рублей. Таким образом, Ertiga становится одним из самых доступных вариантов для семей, которым требуется просторный салон и семь посадочных мест.
Техническая часть модели заслуживает отдельного внимания. Все автомобили поставляются из Индии и оснащаются 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 л.с. с цепным приводом ГРМ. В паре с мотором работает классический шестиступенчатый автомат, а привод - только передний. Клиренс составляет 185 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя на российских дорогах, даже вне асфальта.
Стоит отметить, что ранее на рынке уже появлялся еще один семиместный компактвэн - Toyota Veloz, также ориентированный на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Однако Suzuki Ertiga выделяется более доступной ценой и простотой конструкции, что может стать решающим фактором для многих покупателей.
Таким образом, выход Suzuki Ertiga способен изменить расстановку сил в сегменте семейных автомобилей, предложив оптимальное сочетание цены, вместимости и надежности.
Похожие материалы Сузуки
-
29.08.2024, 14:14
В Россию привезли конкурента Lada Largus от Suzuki с надежным мотором и «автоматом»
Универсалы и фургоны Lada Largus предлагаются с моторами мощностью 90 или 106 л.с., которые работают исключительно в паре с «механикой». Интересной альтернативой им может стать японский кроссвэн Suzuki Ertiga с экономичным «атмосферником» и классическим «автоматом».Читать далее
-
03.02.2026, 18:01
Mazda CX-5 2027: электрическая версия кроссовера обсуждается в Сети
Mazda CX-5 остается ключевым игроком среди компактных кроссоверов, несмотря на жесткую конкуренцию. В Сети обсуждают возможность появления полностью электрической версии, вдохновленной европейскими новинками бренда. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 17:50
SpaceX выкупила убыточный xAI за рекордную сумму: что ждет Tesla после сделки
В автомобильной и технологической индустрии назревают перемены: SpaceX неожиданно приобрела стартап xAI, оцененный в четверть триллиона долларов. Это событие может повлиять на будущее Tesla и изменить баланс сил на рынке. Эксперты обсуждают возможные последствия сделки.Читать далее
-
03.02.2026, 16:34
Массовые поломки Zeekr 9X в России: владельцы сталкиваются с дефектом редуктора
В России владельцы Zeekr 9X неожиданно столкнулись с массовыми отказами заднего мотор-редуктора. Эксперты объяснили, что стало причиной, и как теперь решают проблему. Что грозит тем, кто уже купил эти автомобили - подробности в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 16:28
Trialli представил 45 новых позиций автозапчастей для легковых и грузовых машин
Trialli расширил линейку автозапчастей сразу на 45 новых позиций, охватив как популярные иномарки, так и отечественные модели. Какие детали теперь доступны, что изменилось для владельцев машин и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 16:16
Рынок прицепов и полуприцепов: после падения цен в 2025 году начался новый рост
Динамика цен на прицепы и полуприцепы в России резко изменилась. После заметного снижения в течение прошлого года, январь 2026-го принес неожиданный разворот тренда. Что происходит на рынке и как это отразится на перевозчиках - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал такого поворота.Читать далее
-
03.02.2026, 15:33
В России стартовали продажи новых каркасных щеток Autorepar для популярных авто
На российском рынке появились каркасные щетки Autorepar, подходящие для большинства популярных моделей. Почему их универсальность и состав могут изменить подход к выбору расходников - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 15:32
Tesla Model Y AWD за 41 990 долларов: новая версия с неожиданными особенностями
Tesla выпустила обновленную версию Model Y AWD по цене 41 990 долларов, что всего на 2 000 долларов дороже заднеприводной версии. Однако за привлекательной стоимостью скрываются спорные технические решения, которые могут повлиять на интерес покупателей. Эксперты уже обсуждают, насколько оправдан такой шаг компании и как это скажется на рынке электромобилей.Читать далее
-
03.02.2026, 15:27
Китай первым в мире запретил скрытые дверные ручки на электромобилях
В Китае введен запрет на скрытые дверные ручки в электромобилях после ряда трагических случаев. Новые требования затронут как местные бренды, так и мировых лидеров рынка. Решение может изменить подход к безопасности в автоиндустрии.Читать далее
-
03.02.2026, 15:03
Лучше, чем ожидалось: базовая Lada Granta удивила уровнем безопасности
Лада Гранта в базовой комплектации стала неожиданным открытием для тех, кто ищет баланс между доступной ценой и достойным уровнем комфорта. В материале - личный опыт эксплуатации, детали покупки и нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.Читать далее
-
03.02.2026, 14:51
Honda теряет позиции в Японии, но наращивает продажи в России: неожиданный разворот
Honda столкнулась с падением спроса на родине, но в России спрос на новые и подержанные автомобили марки неожиданно вырос. Какие факторы повлияли на такой контраст и что это значит для рынка - разбираемся подробно.Читать далее
