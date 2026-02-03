Почему новый компактвэн Suzuki может изменить рынок семейных авто — подробности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

3 февраля 2026, 17:59

В России стартовали продажи семиместного Suzuki Ertiga с выгодной ценой

На российском рынке появился новый семиместный компактвэн Suzuki Ertiga, который сразу привлек внимание благодаря своей цене и техническим особенностям. Как сообщает Автоновости дня, модель поступила в продажу по цене от 2,1 миллиона рублей, что делает ее одной из самых доступных среди аналогичных предложений.

Этот автомобиль, ранее известный на рынках Азии, Африки и Южной Америки, теперь доступен и российским покупателям. Поставки осуществляются по параллельным каналам, что позволяет предлагать машину как из наличия, так и под заказ. В Москве, Омске и Воронеже зафиксированы самые низкие цены - от 2 090 000 до 2 100 000 рублей. В других регионах стоимость варьируется: в Краснодаре - от 2 149 000 рублей, в Перми - до 2 570 000 рублей. В Уфе и Тюмени автомобили продаются по 2 599 000 рублей, а в Нижнем Новгороде цена доходит до 2 999 000 рублей.

На фоне конкурентов Suzuki Ertiga выглядит особенно привлекательно. Например, минивэн Sollers SF1, выпускаемый в Татарстане, стоит минимум 2 250 000 рублей, а трехрядные кроссоверы, такие как Chery Tiggo 8 Pro Max, обойдутся не дешевле 3 305 000 рублей. Таким образом, Ertiga становится одним из самых доступных вариантов для семей, которым требуется просторный салон и семь посадочных мест.

Техническая часть модели заслуживает отдельного внимания. Все автомобили поставляются из Индии и оснащаются 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 л.с. с цепным приводом ГРМ. В паре с мотором работает классический шестиступенчатый автомат, а привод - только передний. Клиренс составляет 185 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя на российских дорогах, даже вне асфальта.

Стоит отметить, что ранее на рынке уже появлялся еще один семиместный компактвэн - Toyota Veloz, также ориентированный на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Однако Suzuki Ertiga выделяется более доступной ценой и простотой конструкции, что может стать решающим фактором для многих покупателей.

Таким образом, выход Suzuki Ertiga способен изменить расстановку сил в сегменте семейных автомобилей, предложив оптимальное сочетание цены, вместимости и надежности.

Упомянутые модели: Suzuki Ertiga
Упомянутые марки: Suzuki
Похожие материалы Сузуки

