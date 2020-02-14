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14 февраля 2020, 12:08

В России стартовали продажи Skoda Karoq

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Фото: Skoda
В шоу-румах российских дилеров появились первые экземпляры Skoda Karoq. Пока новый для нашей страны компактный кроссовер доступен в двух комплектациях в единственной версии со 150-сильным мотором и автоматической коробкой передач.
В России стартовали продажи Skoda Karoq

Фото: Skoda

В России стартовали продажи Skoda Karoq

Фото: Skoda

В России стартовали продажи Skoda Karoq

Фото: Skoda

В России стартовали продажи Skoda Karoq

Фото: Skoda

В России стартовали продажи Skoda Karoq

Фото: Skoda

В России стартовали продажи Skoda Karoq

Фото: Skoda

В России стартовали продажи Skoda Karoq

Фото: Skoda

В России стартовали продажи Skoda Karoq

Фото: Skoda

В России стартовали продажи Skoda Karoq

Фото: Skoda

В России стартовали продажи Skoda Karoq
В России стартовали продажи Skoda Karoq
В России стартовали продажи Skoda Karoq
В России стартовали продажи Skoda Karoq
В России стартовали продажи Skoda Karoq
В России стартовали продажи Skoda Karoq
В России стартовали продажи Skoda Karoq
В России стартовали продажи Skoda Karoq
В России стартовали продажи Skoda Karoq
Skoda Karoq
Выпускается с 2017 г.
Новый от 1 499 000 до 1 673 000 Р
Отзывов: 7
Кроссовер Skoda Karoq собирают для России на заводе в Нижнем Новгороде. На старте продаж покупателям предложат две «средние» комплектации с бензиновым турбомотором 1.4 TSI (150 л.с.) в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». В цветовую палитру вошли восемь оттенков: один базовый белый, один - перламутровый и шесть - «металликов». Версия Ambition стоит от 1 499 000 рублей и подразумевает наличие светодиодных задних фонарей, круиз-контроля, задних парктроников, двухзонного «климата», подогрева передних сидений и 6,5-дюймового экрана медиасистемы.

Комплектация Style стоит от 1 673 000 рублей. Здесь дополнительно появляется полностью светодиодная оптика, передние датчики парковки, система бесключевого доступа, электропривод боковых зеркал, подогрев руля и комбинированная отделка сидений. Колесные диски «подрастают» с 16 до 17 дюймов. 

Базовую комплектацию Active с 1,6-литровым атмосферным двигателем MPI придется подождать. Она поступит в продажу в четвертом квартале 2020 года. В список оснащения должен войти необходимый минимум опций комфорта и безопасности: кондиционер, подогрев сидений, мультимедийная система, четыре подушки безопасности, системы стабилизации и помощи при старте на подъеме, датчики давления в шинах, крепления Isofix и другие. Такой Skoda Karoq с механической коробкой передач будет стоить менее 1,3 млн рублей. Кроме того, «младший» агрегат сможет работать в паре и с 6-диапазонным «автоматом».

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Комментарии
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Отзывы по теме
В Нижнем Новгороде готовятся к выпуску Skoda Karoq
ГАЗ в своем репертуаре! Что то делаем, но что сами не знаем. Но зато по Европам автопробег устраивает, санкции виноваты, Европа, Трамп и США. Подумали бы головой, кому нужна шкода, когда за такие деньги можно легко Митцубиси аутлендер купить!
Петр
«Горячий» Skoda Karoq RS станет гибридным
Да нам бы хоть самый слабенький, базовый в Россию поставляли! Йети хорош, но давно уже требует смены поколений, почему в Skode считают, что для России больше подходит Кадьяк? Да, у нас много любителей больших кроссоверов, но немало и поклонников паркетников и популярность Йети тому в подтверждение.
Михаил
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
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В России стартовали продажи Skoda Karoq
{{model_no_show_6342}}Кроссовер Skoda Karoq собирают для России на заводе в Нижнем Новгороде. На старте продаж покупателям предложат две «средние» комплектации с бензиновым турбомотором 1.4 TSI (150 л.с.) в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». В цветовую палитру вошли восемь оттенков: один базовый белый, один - перламутровый и шесть - «металликов». Версия Ambition стоит от 1 499 000 рублей и подразумевает наличие светодиодных задних фонарей, круиз-контроля, задних парктроников, двухзонного «климата», подогрева передних сидений и 6,5-дюймового экрана медиасистемы.Комплектация Style стоит от 1 673 000 рублей. Здесь дополнительно появляется полностью светодиодная оптика, передние датчики парковки, система бесключевого доступа, электропривод боковых зеркал, подогрев руля и комбинированная отделка сидений. Колесные диски «подрастают» с 16 до 17 дюймов. Базовую комплектацию Active с 1,6-литровым атмосферным двигателем MPI придется подождать. Она поступит в продажу в четвертом квартале 2020 года. В список оснащения должен войти необходимый минимум опций комфорта и безопасности: кондиционер, подогрев сидений, мультимедийная система, четыре подушки безопасности, системы стабилизации и помощи при старте на подъеме, датчики давления в шинах, крепления Isofix и другие. Такой Skoda Karoq с механической коробкой передач будет стоить менее 1,3 млн рублей. Кроме того, «младший» агрегат сможет работать в паре и с 6-диапазонным «автоматом».
2020-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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