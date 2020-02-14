14 февраля 2020, 12:08
В России стартовали продажи Skoda Karoq
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Фото: Skoda
В шоу-румах российских дилеров появились первые экземпляры Skoda Karoq. Пока новый для нашей страны компактный кроссовер доступен в двух комплектациях в единственной версии со 150-сильным мотором и автоматической коробкой передач.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Skoda Karoq
Выпускается с 2017 г.
Новый от 1 499 000 до 1 673 000 Р
Отзывов: 7
Комплектация Style стоит от 1 673 000 рублей. Здесь дополнительно появляется полностью светодиодная оптика, передние датчики парковки, система бесключевого доступа, электропривод боковых зеркал, подогрев руля и комбинированная отделка сидений. Колесные диски «подрастают» с 16 до 17 дюймов.
Базовую комплектацию Active с 1,6-литровым атмосферным двигателем MPI придется подождать. Она поступит в продажу в четвертом квартале 2020 года. В список оснащения должен войти необходимый минимум опций комфорта и безопасности: кондиционер, подогрев сидений, мультимедийная система, четыре подушки безопасности, системы стабилизации и помощи при старте на подъеме, датчики давления в шинах, крепления Isofix и другие. Такой Skoda Karoq с механической коробкой передач будет стоить менее 1,3 млн рублей. Кроме того, «младший» агрегат сможет работать в паре и с 6-диапазонным «автоматом».
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Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
28.09.2018, 07:58
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
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Комментарии пользователей
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