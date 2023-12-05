В России стартовали продажи сразу трех кроссоверов: бренд китайский, сборка калининградская

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О начале серийного производства трех моделей бренда SWM на «Автоторе» официально объявили еще в апреле 2023 года. Но до дилеров автомобили добрались только сейчас. С чем связана задержка в несколько месяцев не сообщается. Зато с 5 декабря покупатели могут выбирать из трех новинок: среднеразмерного кроссовера SWM G01, его условно спортивной версии SWM G01F и более крупного кроссовера SWM G05 Pro.

Строго говоря, бренд SWM был основан в Италии в 1971 году, но со временем его перекупил китайский концерн Shineray Group. Самая младшая модель в российской линейке SWM – кроссовер G01. Его габаритная длина – 4 610 мм, колесная база – 2 750 мм. Под капотом 1,5-литровый турбомотор мощностью 139 сил трудится в паре с преселективным «роботом» DCT. Цена – от 2 438 220 рублей.

Фото: пресс-служба SWM

Ступенькой выше стоит «приспортивленная» версия G01F. Она отличается более агрессивным обвесом и богатой комплектацией, но под капотом все тот же бензиновый агрегат на 139 сил в паре с 7DCT. Цены стартуют от 2 588 340 рублей.

Фото: пресс-служба SWM

Более крупный SWM G05 Pro оснащен все той же 139-сильной «турбочетверкой». Его габаритная длина – 4 750 мм, но колесная база аналогична двум младшим моделям (2 750 мм). Зато за счет увеличенных свесов в салоне можно установить третий ряд сидений. Пятиместный вариант стоит от 2 625 960 рублей, семиместный – от 2 733 460 рублей.

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