В России стартовали продажи Toyota Fortuner
В более продвинутой версии имеются также кожаная обивка кресел с электроприводом сиденья водителя, интеллектуальная система доступа и запуска двигателя без ключа, электропривод двери багажного отделения. Внешне автомобиль будет отличаться 18-дюймовыми колесными дисками с шоссейным рисунком покрышек.
Обе модификации адаптированы к условиям российской зимы. В зимний пакет входит подогрев передних сидений, рулевого колеса и зеркал, дополнительный электрический отопитель салона, догреватель двигателя, 2 аккумулятора, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, потолочные воздуховоды для задних пассажиров. Также все комплектации Fortuner оснащены 3 рядами сидений.
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