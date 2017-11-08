8 ноября 2017, 10:37

В России стартовали продажи Toyota Fortuner

Новый рамный внедорожник Fortuner доступен для покупки в российских дилерских центрах Toyota. Автомобиль будет доступен с 2,8-литровым 4-цилиндровым турбодизелем двигателем серии GD мощностью 177 л. с. и 450 Нм крутящего момента.
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  В России стартовали продажи Toyota Fortuner Toyota Fortuner В России стартовали продажи Toyota Fortuner
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Toyota Fortuner
Выпускается с 2005 г.
Отзывов: 1
В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Вывод версии Fortuner с 4-цилиндровым бензиновым двигателем запланирован на 1 квартал 2018 года. В начальной комплектации внедорожник имеет светодиодные фары ближнего и дальнего света, климат-контроль, 7 подушек безопасности, мультимедийную систему Toyota Touch 2 с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида.

В более продвинутой версии имеются также кожаная обивка кресел с электроприводом сиденья водителя, интеллектуальная система доступа и запуска двигателя без ключа, электропривод двери багажного отделения. Внешне автомобиль будет отличаться 18-дюймовыми колесными дисками с шоссейным рисунком покрышек.

Обе модификации адаптированы к условиям российской зимы. В зимний пакет входит подогрев передних сидений, рулевого колеса и зеркал, дополнительный электрический отопитель салона, догреватель двигателя, 2 аккумулятора, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, потолочные воздуховоды для задних пассажиров. Также все комплектации Fortuner оснащены 3 рядами сидений.

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Отзывы по теме
Форум Toyota Fortuner
Для тех, кому реально нравится Toyota Fortuner советую обратить внимание на страницу www.toyta.com.ar там есть модель Toyota SW4. Механика с 3-л дизелем. Выпускают в Аргентине. Супер !!!!!!!!!!!!!!! Для тех кому нравятся "проходимцы" !!!!! А нам тут в Европе "альтернативу" впихивают в виде Прадо. Этому ...
МИР
Выбрать автомобиль до 1500000 рублей
теана и только теана список опций будет огромный такого не предложит ни кто
v46
Отзыв о Toyota Fortuner 2006 года
Автомашина "СУППЕР"что надо мне она очень нравится по всем параметрам-чувствуешь себя "мужшиной"с большой буквы
Fartuna
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В России стартовали продажи Toyota Fortuner
{{model_2236}} В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Вывод версии Fortuner с 4-цилиндровым бензиновым двигателем запланирован на 1 квартал 2018 года. В начальной комплектации внедорожник имеет светодиодные фары ближнего и дальнего света, климат-контроль, 7 подушек безопасности, мультимедийную систему Toyota Touch 2 с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. В более продвинутой версии имеются также кожаная обивка кресел с электроприводом сиденья водителя, интеллектуальная система доступа и запуска двигателя без ключа, электропривод двери багажного отделения. Внешне автомобиль будет отличаться 18-дюймовыми колесными дисками с шоссейным рисунком покрышек. Обе модификации адаптированы к условиям российской зимы. В зимний пакет входит подогрев передних сидений, рулевого колеса и зеркал, дополнительный электрический отопитель салона, догреватель двигателя, 2 аккумулятора, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, потолочные воздуховоды для задних пассажиров. Также все комплектации Fortuner оснащены 3 рядами сидений.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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