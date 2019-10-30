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30 октября 2019, 15:15

В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения

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Фото: Toyota
Российский офис Toyota объявил о начале продаж кроссовера RAV4 пятого поколения. Новинка стоит минимум 1 756 000 рублей или на 140 000 рублей дороже предшественника. В цену уже включена программа «Пакетное ТО», дополнительный четвертый год заводской гарантии и программа «Помощь на дороге».
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
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Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения дебютировал весной 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль переехал на новую платформу TNGA-K, стал более прочным и устойчивым. Отечественным клиентам предложили два мотора на выбор: 2.0 литра (149 л.с.) или 2.5 литра (199 л.с.). Оба можно заправлять бензином АИ-92. «Младший» двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» и с новым вариатором Direct Shift, второй мотор сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом», который считается лучшим в сегменте по коэффициенту полезного действия. Автомобили для российского рынка собирают на заводе в Петербурге.

Покупатели смогут выбирать из четырех уровней оснащения: «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety». Впервые для разных комплектаций подготовили разный тип полного привода. Более доступная «Комфорт» получит классическую систему Dynamic Torque Control AWD с муфтой подключения задней оси. Для более дорогих комплектаций предусмотрели инновационную Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя раздельными муфтами на каждом из задних колес. Она заметно улучшает поведение автомобиля на асфальте и легко справляется с диагональным вывешиванием. 

Уже базовая комплектация «Стандарт» (от 1 756 000 рублей) имеет 7 подушек безопасности, систему динамической стабилизации, светодиодную оптику, легкосплавные колесные диски, кондиционер и аудиосистему с 6 динамиками, поддержкой Bluetooth, разъемом для подключения внешних устройств, USB-портом и поддержкой аудиофайлов форматов MP3 и WMA. Плюс покупатели получат пакет «Зимний комфорт» с обогревом руля, передних кресел, наружных зеркал и зоны покоя стеклоочистителей. В штатную комплектацию входят и противоугонные системы: иммобилайзер, сигнализация, центральный замок с дистанционной управлением, маркировка VIN-номером дополнительных деталей автомобиля и датчик разбития стекла задней двери. 

Покупателям нового RAV4 будет доступен бесплатный постгарантийный контракт «Формула уверенности» сроком на один год, который автоматически активируется при прохождении всех ТО в период заводской гарантии (три года) у любого официального дилера Toyota. Кроме того, в стоимость автомобиля уже включена программа «Пакетное ТО» на три регулярных ТО. Но при желании от нее можно отказаться и получить скидку на покупку нового Toyota RAV4. Дополнительно для покупателей действует программа «Помощь на дороге», включающая вызов аварийного комиссара, техническую помощь на месте, услугу «Трезвый водитель», эвакуацию автомобиля, а также набор услуг для продолжения поездки в случае непредвиденных обстоятельств. Поближе познакомиться с новым кроссовером можно будет на презентации, которая пройдет во всех дилерских центрах с 16 ноября. Жителей Москвы и Петербурга приглашают посетить уникальное мультимедийное шоу RAV4STORY.

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В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
{{material_127699}}Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения дебютировал весной 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль переехал на новую платформу TNGA-K, стал более прочным и устойчивым. Отечественным клиентам предложили два мотора на выбор: 2.0 литра (149 л.с.) или 2.5 литра (199 л.с.). Оба можно заправлять бензином АИ-92. «Младший» двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» и с новым вариатором Direct Shift, второй мотор сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом», который считается лучшим в сегменте по коэффициенту полезного действия. Автомобили для российского рынка собирают на заводе в Петербурге.Покупатели смогут выбирать из четырех уровней оснащения: «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety». Впервые для разных комплектаций подготовили разный тип полного привода. Более доступная «Комфорт» получит классическую систему Dynamic Torque Control AWD с муфтой подключения задней оси. Для более дорогих комплектаций предусмотрели инновационную Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя раздельными муфтами на каждом из задних колес. Она заметно улучшает поведение автомобиля на асфальте и легко справляется с диагональным вывешиванием. Уже базовая комплектация «Стандарт» (от 1 756 000 рублей) имеет 7 подушек безопасности, систему динамической стабилизации, светодиодную оптику, легкосплавные колесные диски, кондиционер и аудиосистему с 6 динамиками, поддержкой Bluetooth, разъемом для подключения внешних устройств, USB-портом и поддержкой аудиофайлов форматов MP3 и WMA. Плюс покупатели получат пакет «Зимний комфорт» с обогревом руля, передних кресел, наружных зеркал и зоны покоя стеклоочистителей. В штатную комплектацию входят и противоугонные системы: иммобилайзер, сигнализация, центральный замок с дистанционной управлением, маркировка VIN-номером дополнительных деталей автомобиля и датчик разбития стекла задней двери. Покупателям нового RAV4 будет доступен бесплатный постгарантийный контракт «Формула уверенности» сроком на один год, который автоматически активируется при прохождении всех ТО в период заводской гарантии (три года) у любого официального дилера Toyota. Кроме того, в стоимость автомобиля уже включена программа «Пакетное ТО» на три регулярных ТО. Но при желании от нее можно отказаться и получить скидку на покупку нового Toyota RAV4. Дополнительно для покупателей действует программа «Помощь на дороге», включающая вызов аварийного комиссара, техническую помощь на месте, услугу «Трезвый водитель», эвакуацию автомобиля, а также набор услуг для продолжения поездки в случае непредвиденных обстоятельств. Поближе познакомиться с новым кроссовером можно будет на презентации, которая пройдет во всех дилерских центрах с 16 ноября. Жителей Москвы и Петербурга приглашают посетить уникальное мультимедийное шоу RAV4STORY.
2019-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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