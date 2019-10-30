30 октября 2019, 15:15
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
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Фото: Toyota
Российский офис Toyota объявил о начале продаж кроссовера RAV4 пятого поколения. Новинка стоит минимум 1 756 000 рублей или на 140 000 рублей дороже предшественника. В цену уже включена программа «Пакетное ТО», дополнительный четвертый год заводской гарантии и программа «Помощь на дороге».
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Покупатели смогут выбирать из четырех уровней оснащения: «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety». Впервые для разных комплектаций подготовили разный тип полного привода. Более доступная «Комфорт» получит классическую систему Dynamic Torque Control AWD с муфтой подключения задней оси. Для более дорогих комплектаций предусмотрели инновационную Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя раздельными муфтами на каждом из задних колес. Она заметно улучшает поведение автомобиля на асфальте и легко справляется с диагональным вывешиванием.
Уже базовая комплектация «Стандарт» (от 1 756 000 рублей) имеет 7 подушек безопасности, систему динамической стабилизации, светодиодную оптику, легкосплавные колесные диски, кондиционер и аудиосистему с 6 динамиками, поддержкой Bluetooth, разъемом для подключения внешних устройств, USB-портом и поддержкой аудиофайлов форматов MP3 и WMA. Плюс покупатели получат пакет «Зимний комфорт» с обогревом руля, передних кресел, наружных зеркал и зоны покоя стеклоочистителей. В штатную комплектацию входят и противоугонные системы: иммобилайзер, сигнализация, центральный замок с дистанционной управлением, маркировка VIN-номером дополнительных деталей автомобиля и датчик разбития стекла задней двери.
Покупателям нового RAV4 будет доступен бесплатный постгарантийный контракт «Формула уверенности» сроком на один год, который автоматически активируется при прохождении всех ТО в период заводской гарантии (три года) у любого официального дилера Toyota. Кроме того, в стоимость автомобиля уже включена программа «Пакетное ТО» на три регулярных ТО. Но при желании от нее можно отказаться и получить скидку на покупку нового Toyota RAV4. Дополнительно для покупателей действует программа «Помощь на дороге», включающая вызов аварийного комиссара, техническую помощь на месте, услугу «Трезвый водитель», эвакуацию автомобиля, а также набор услуг для продолжения поездки в случае непредвиденных обстоятельств. Поближе познакомиться с новым кроссовером можно будет на презентации, которая пройдет во всех дилерских центрах с 16 ноября. Жителей Москвы и Петербурга приглашают посетить уникальное мультимедийное шоу RAV4STORY.
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Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
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