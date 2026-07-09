Мини‑G‑Class за 1,3 млн рублей: как ZIF Morena удивила российских автолюбителей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

9 июля 2026, 18:59

В России стартовало производство компактных внедорожников в стиле Mercedes-Benz G-Class

В России стартовало производство компактных внедорожников в стиле Mercedes-Benz G-Class

Мини‑G‑Class за 1,3 млн рублей: как ZIF Morena удивила российских автолюбителей

В России стартовало производство компактных внедорожников в стиле Mercedes-Benz G-Class

Российский рынок электромобилей пополнился необычной новинкой: ZIF Auto наладила выпуск компактных внедорожников, внешне повторяющих Mercedes-Benz G-Class. Модель уже доступна по цене от 1,3 млн рублей, что вызывает интерес у автолюбителей и экспертов. Какие особенности отличают этот электрокар, как организовано производство и что может повлиять на спрос - разбираемся в деталях.

Российский рынок электромобилей пополнился необычной новинкой: ZIF Auto наладила выпуск компактных внедорожников, внешне повторяющих Mercedes-Benz G-Class. Модель уже доступна по цене от 1,3 млн рублей, что вызывает интерес у автолюбителей и экспертов. Какие особенности отличают этот электрокар, как организовано производство и что может повлиять на спрос - разбираемся в деталях.

Появление на российском рынке уменьшенной копии Mercedes-Benz G-Class в исполнении ZIF Morena - событие, которое может заметно повлиять на сегмент доступных внедорожников. Для многих автолюбителей это шанс получить узнаваемый дизайн культового автомобиля по цене, которая в разы ниже оригинала. В условиях, когда западные бренды ограничивают поставки, такие проекты становятся особенно актуальными.

Как сообщает Motor.Ru, компания ZIF Auto освоила сборку компактных электрокаров, которые внешне практически неотличимы от знаменитого «Гелендвагена». Габариты новинки составляют 4010х1850х1850 мм, а колесная база - 2450 мм. Клиренс в 200 мм и пружинная подвеска позволяют уверенно чувствовать себя на российских дорогах. Электродвигатель мощностью 10,2 л.с. работает в паре с литий-железо-фосфатной батареей на 14,4 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 200 км. Для тех, кто планирует дальние поездки, предусмотрена опция установки бензогенератора, превращающая электрокар в гибрид.

В базовой комплектации ZIF Morena покупатель получает мультируль, кондиционер и современный медиацентр с крупным сенсорным экраном. Несмотря на локализацию сборки в России, собственного завода у ZIF Auto нет - производство организовано на партнерских площадках. Такой подход позволяет быстро реагировать на спрос и гибко настраивать объемы выпуска.

Дизайн ZIF Morena практически полностью повторяет облик Mercedes-Benz G-Class, что может привлечь внимание поклонников немецкой классики. При этом цена стартует от 1,3 млн рублей, что делает модель одной из самых доступных в своем сегменте. Эксперты отмечают, что подобные решения способны изменить отношение к электромобилям в России, где до сих пор преобладали скептические настроения по отношению к «зеленым» технологиям.

Интересно, что на фоне появления новых моделей в России, зарубежные производители также ищут пути оптимизации производства. Например, недавно стало известно, что выпуск компактной версии Mercedes-Benz G-Class перенесен из Германии в Венгрию. А в сегменте полноразмерных внедорожников продолжается рост цен: подробности о причинах высокой стоимости Toyota Sequoia также вызывают интерес у покупателей.

Для справки: литий-железо-фосфатные батареи, используемые в ZIF Morena, отличаются высокой надежностью и долговечностью, а дисковые тормоза и пружинная подвеска обеспечивают уверенное управление. Важно отметить, что несмотря на компактные размеры, автомобиль рассчитан на эксплуатацию в городских и пригородных условиях. Появление таких моделей может стать стимулом для развития инфраструктуры электромобилей в России и повысить интерес к альтернативным видам транспорта среди широкой аудитории.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Веста получила автоматический климат-контроль без повышения цены
Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Иркутск Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться