Мини‑G‑Class за 1,3 млн рублей: как ZIF Morena удивила российских автолюбителей

В России стартовало производство компактных внедорожников в стиле Mercedes-Benz G-Class

Российский рынок электромобилей пополнился необычной новинкой: ZIF Auto наладила выпуск компактных внедорожников, внешне повторяющих Mercedes-Benz G-Class. Модель уже доступна по цене от 1,3 млн рублей, что вызывает интерес у автолюбителей и экспертов. Какие особенности отличают этот электрокар, как организовано производство и что может повлиять на спрос - разбираемся в деталях.

Российский рынок электромобилей пополнился необычной новинкой: ZIF Auto наладила выпуск компактных внедорожников, внешне повторяющих Mercedes-Benz G-Class. Модель уже доступна по цене от 1,3 млн рублей, что вызывает интерес у автолюбителей и экспертов. Какие особенности отличают этот электрокар, как организовано производство и что может повлиять на спрос - разбираемся в деталях.

Появление на российском рынке уменьшенной копии Mercedes-Benz G-Class в исполнении ZIF Morena - событие, которое может заметно повлиять на сегмент доступных внедорожников. Для многих автолюбителей это шанс получить узнаваемый дизайн культового автомобиля по цене, которая в разы ниже оригинала. В условиях, когда западные бренды ограничивают поставки, такие проекты становятся особенно актуальными.

Как сообщает Motor.Ru, компания ZIF Auto освоила сборку компактных электрокаров, которые внешне практически неотличимы от знаменитого «Гелендвагена». Габариты новинки составляют 4010х1850х1850 мм, а колесная база - 2450 мм. Клиренс в 200 мм и пружинная подвеска позволяют уверенно чувствовать себя на российских дорогах. Электродвигатель мощностью 10,2 л.с. работает в паре с литий-железо-фосфатной батареей на 14,4 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 200 км. Для тех, кто планирует дальние поездки, предусмотрена опция установки бензогенератора, превращающая электрокар в гибрид.

В базовой комплектации ZIF Morena покупатель получает мультируль, кондиционер и современный медиацентр с крупным сенсорным экраном. Несмотря на локализацию сборки в России, собственного завода у ZIF Auto нет - производство организовано на партнерских площадках. Такой подход позволяет быстро реагировать на спрос и гибко настраивать объемы выпуска.

Дизайн ZIF Morena практически полностью повторяет облик Mercedes-Benz G-Class, что может привлечь внимание поклонников немецкой классики. При этом цена стартует от 1,3 млн рублей, что делает модель одной из самых доступных в своем сегменте. Эксперты отмечают, что подобные решения способны изменить отношение к электромобилям в России, где до сих пор преобладали скептические настроения по отношению к «зеленым» технологиям.

Интересно, что на фоне появления новых моделей в России, зарубежные производители также ищут пути оптимизации производства. Например, недавно стало известно, что выпуск компактной версии Mercedes-Benz G-Class перенесен из Германии в Венгрию. А в сегменте полноразмерных внедорожников продолжается рост цен: подробности о причинах высокой стоимости Toyota Sequoia также вызывают интерес у покупателей.

Для справки: литий-железо-фосфатные батареи, используемые в ZIF Morena, отличаются высокой надежностью и долговечностью, а дисковые тормоза и пружинная подвеска обеспечивают уверенное управление. Важно отметить, что несмотря на компактные размеры, автомобиль рассчитан на эксплуатацию в городских и пригородных условиях. Появление таких моделей может стать стимулом для развития инфраструктуры электромобилей в России и повысить интерес к альтернативным видам транспорта среди широкой аудитории.