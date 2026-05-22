Неожиданный дебют: как собранный в Петербурге Esteo MX изменит рынок SUV в стране

В Петербурге стартовало производство кроссоверов Esteo на заводе в Шушарах

В России появился новый бренд кроссоверов. Производство стартовало на современном заводе. Модель Esteo MX уже готова к выходу на рынок. Ожидаются новые подробности о линейке.

В России появился новый бренд кроссоверов. Производство стартовало на современном заводе. Модель Esteo MX уже готова к выходу на рынок. Ожидаются новые подробности о линейке.

На российском автомобильном рынке появился новый игрок - бренд Esteo, который начал серийное производство своих кроссоверов. Первая модель, получившая название MX, уже сошла с конвейера завода в Шушарах. Этот завод ранее принадлежал GM, а теперь здесь выпускают не только Esteo, но и автомобили марки Jeland.

Особенность Esteo MX заключается в том, что для российских покупателей это абсолютно новая модель, не имеющая прямых аналогов среди известных китайских автомобилей. На самом деле, в основе лежит глубоко переработанная версия Exeed TXL, но под новым именем и с доработанными характеристиками.

Фото: АГР

Производство организовано по полному циклу: кузова проходят сварку и окраску непосредственно на предприятии. Это позволяет обеспечить высокий уровень локализации и контроля качества на каждом этапе сборки.

Техническая часть Esteo MX заслуживает отдельного внимания. Под капотом установлен бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра, развивающий 197 лошадиных сил. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, а система полного привода обеспечивает уверенное поведение на любых дорогах. Клиренс в 210 мм делает автомобиль подходящим для российских условий эксплуатации.

Фото: АГР

Появление Esteo MX может стать началом новой эры для отечественного сегмента SUV. Ожидается, что в ближайшее время бренд расширит модельный ряд, предложив покупателям еще больше вариантов для выбора. Эксперты отмечают, что запуск производства на бывшем заводе GM - важный шаг для развития российской автопромышленности и укрепления позиций на внутреннем рынке.