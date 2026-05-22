Неожиданный дебют: как собранный в Петербурге Esteo MX изменит рынок SUV в стране

22 мая 2026, 09:37
В Петербурге стартовало производство кроссоверов Esteo на заводе в Шушарах
В Петербурге стартовало производство кроссоверов Esteo на заводе в Шушарах
В России появился новый бренд кроссоверов. Производство стартовало на современном заводе. Модель Esteo MX уже готова к выходу на рынок. Ожидаются новые подробности о линейке.
На российском автомобильном рынке появился новый игрок - бренд Esteo, который начал серийное производство своих кроссоверов. Первая модель, получившая название MX, уже сошла с конвейера завода в Шушарах. Этот завод ранее принадлежал GM, а теперь здесь выпускают не только Esteo, но и автомобили марки Jeland.
Особенность Esteo MX заключается в том, что для российских покупателей это абсолютно новая модель, не имеющая прямых аналогов среди известных китайских автомобилей. На самом деле, в основе лежит глубоко переработанная версия Exeed TXL, но под новым именем и с доработанными характеристиками.
Производство организовано по полному циклу: кузова проходят сварку и окраску непосредственно на предприятии. Это позволяет обеспечить высокий уровень локализации и контроля качества на каждом этапе сборки.
Техническая часть Esteo MX заслуживает отдельного внимания. Под капотом установлен бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра, развивающий 197 лошадиных сил. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, а система полного привода обеспечивает уверенное поведение на любых дорогах. Клиренс в 210 мм делает автомобиль подходящим для российских условий эксплуатации.
Появление Esteo MX может стать началом новой эры для отечественного сегмента SUV. Ожидается, что в ближайшее время бренд расширит модельный ряд, предложив покупателям еще больше вариантов для выбора. Эксперты отмечают, что запуск производства на бывшем заводе GM - важный шаг для развития российской автопромышленности и укрепления позиций на внутреннем рынке.
Похожие материалы Эксид
-
24.05.2026, 05:05
Fiat 500R: новый взгляд на культовую модель с широкой посадкой и спортивным характером
Fiat 500R - свежий цифровой проект, который может вдохнуть новую жизнь в известную модель. В условиях снижающегося интереса к компактным авто в США, необычный дизайн и спортивный облик могут стать шансом для Fiat выделиться на мировом рынке.Читать далее
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:50
УАЗ Навигатор: первый серийный автодом на базе Патриота для российских дорог
УАЗ Навигатор - первый отечественный автодом на базе Патриота, рассчитанный на четверых, с тремя комплектациями и акцентом на автономность. Новинка может изменить подход к путешествиям по России, предлагая сочетание проходимости и комфорта именно тогда, когда спрос на такие решения растет.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
23.05.2026, 20:06
Renault Niagara: новый взгляд на компактные пикапы и конкуренция на рынке
Renault готовит к выходу Niagara - свежий игрок в сегменте компактных пикапов с оригинальным дизайном и амбициями. На фоне активности Toyota, Volkswagen и Stellantis, интерес к новинке подогревают не только слухи, но и работы известных виртуальных дизайнеров.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 20:32
Toyota Corolla 2026 не вошла в список лучших по безопасности IIHS - причины и детали
Страховой институт дорожной безопасности США не включил Toyota Corolla 2026 года в число лучших по безопасности. Эксперты выявили у модели ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор покупателей. Разбираемся, что именно не устроило специалистов и как это скажется на популярности седана.Читать далее
-
22.05.2026, 20:01
Виртуальный Audi R8 Spyder: свежий взгляд на дизайн и будущее спорткаров
Итальянский дизайнер Лука Серафини представил виртуальный концепт Audi R8 Spyder с необычной внешностью. На фоне перемен в модельном ряду Audi и слухов о возвращении R8, проект вызывает интерес к будущему спорткаров бренда. Почему именно сейчас этот концепт оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 19:56
Freelander 8: новые подробности о трехрядном внедорожнике для Европы и Китая
Свежие данные из китайского реестра MIIT раскрыли ключевые параметры Freelander 8 - трехрядного внедорожника Chery-JLR, который готовится к выходу на европейский рынок. Новая платформа, гибридные технологии и расчет на европейские нормы - почему эта модель может изменить правила игры.Читать далее
Похожие материалы Эксид
-
24.05.2026, 05:05
Fiat 500R: новый взгляд на культовую модель с широкой посадкой и спортивным характером
Fiat 500R - свежий цифровой проект, который может вдохнуть новую жизнь в известную модель. В условиях снижающегося интереса к компактным авто в США, необычный дизайн и спортивный облик могут стать шансом для Fiat выделиться на мировом рынке.Читать далее
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:50
УАЗ Навигатор: первый серийный автодом на базе Патриота для российских дорог
УАЗ Навигатор - первый отечественный автодом на базе Патриота, рассчитанный на четверых, с тремя комплектациями и акцентом на автономность. Новинка может изменить подход к путешествиям по России, предлагая сочетание проходимости и комфорта именно тогда, когда спрос на такие решения растет.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
23.05.2026, 20:06
Renault Niagara: новый взгляд на компактные пикапы и конкуренция на рынке
Renault готовит к выходу Niagara - свежий игрок в сегменте компактных пикапов с оригинальным дизайном и амбициями. На фоне активности Toyota, Volkswagen и Stellantis, интерес к новинке подогревают не только слухи, но и работы известных виртуальных дизайнеров.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 20:32
Toyota Corolla 2026 не вошла в список лучших по безопасности IIHS - причины и детали
Страховой институт дорожной безопасности США не включил Toyota Corolla 2026 года в число лучших по безопасности. Эксперты выявили у модели ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор покупателей. Разбираемся, что именно не устроило специалистов и как это скажется на популярности седана.Читать далее
-
22.05.2026, 20:01
Виртуальный Audi R8 Spyder: свежий взгляд на дизайн и будущее спорткаров
Итальянский дизайнер Лука Серафини представил виртуальный концепт Audi R8 Spyder с необычной внешностью. На фоне перемен в модельном ряду Audi и слухов о возвращении R8, проект вызывает интерес к будущему спорткаров бренда. Почему именно сейчас этот концепт оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.05.2026, 19:56
Freelander 8: новые подробности о трехрядном внедорожнике для Европы и Китая
Свежие данные из китайского реестра MIIT раскрыли ключевые параметры Freelander 8 - трехрядного внедорожника Chery-JLR, который готовится к выходу на европейский рынок. Новая платформа, гибридные технологии и расчет на европейские нормы - почему эта модель может изменить правила игры.Читать далее