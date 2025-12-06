Уникальный кемпер на базе НИВЫ: комфорт и проходимость в одном автомобиле – что внутри и для кого он создан

6 декабря 2025, 06:29
Кемпер на базе LADA NIVA для путешествий: проходимость и комфорт для российских условий
В России появился новый кемпер на базе LADA NIVA. Он сочетает проходимость и комфорт. Внутри есть все для жизни. Узнайте, чем удивляет этот автомобиль. Оцените его возможности для путешествий.
На рынке автомобилей для активного отдыха появилось решение, сочетающее проверенную платформу с функциональностью компактного жилого модуля. Речь идет о кемпере, созданном на основе полноприводного внедорожника LADA NIVA (модель ВИС 2346).
Проект реализован в условиях серийного производства с официальной процедурой регистрации изменений в документах транспортного средства. Базовая платформа подверглась значительным доработкам для повышения надежности и грузоподъемности. Конструкция получила усиленную раму, модернизированную подвеску с пневматическим элементом на задней оси, а также измененную главную пару в трансмиссии для оптимизации тяговых характеристик. Частичное энергоснабжение бортовых систем обеспечивают две интегрированные солнечные панели.
Внутренняя планировка кемпера рассчитана на размещение до четырех человек, с двумя постоянными спальными местами. Несмотря на компактные габариты базового автомобиля, в модуле удалось разместить комплекс удобств для автономного проживания: систему горячего водоснабжения, санузел с душем и естественным освещением, газовую плиту и холодильник. Подобная комплектация для автомобилей данного класса является редкостью.
Ключевым преимуществом решения является сохранение и усиление внедорожных качеств исходной модели LADA NIVA. Благодаря доработкам шасси и изначально высоким параметрам проходимости, кемпер способен преодолевать сложные участки местности, недоступные для большинства классических «домов на колесах». Это открывает возможности для путешествий по труднодоступным регионам.
Салон автомобиля сохранил характерный дизайн и основные элементы управления базовой модели. При этом уровень комфорта для водителя и пассажиров значительно повышен, что снижает утомляемость в длительных поездках. Все технические решения, применяемые при переоборудовании, адаптированы для эксплуатации в различных климатических и дорожных условиях.
