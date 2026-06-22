Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

22 июня 2026, 14:04

В России стартует внедрение беспилотных тягачей и роботов в аэропортах

В России стартует внедрение беспилотных тягачей и роботов в аэропортах

Беспилотники в аэропортах меняют работу и экономят деньги

В России стартует внедрение беспилотных тягачей и роботов в аэропортах

Аэропорт «Пулково» запускает уникальный проект: на перроне появятся беспилотные тягачи и роботы для уборки и патрулирования. Это решение обещает повысить эффективность работы минимум на четверть и сэкономить крупные суммы. Почему именно сейчас такие перемены стали возможны, какие технологии уже проходят испытания и что это значит для всей отрасли - разбираемся в деталях.

Аэропорт «Пулково» запускает уникальный проект: на перроне появятся беспилотные тягачи и роботы для уборки и патрулирования. Это решение обещает повысить эффективность работы минимум на четверть и сэкономить крупные суммы. Почему именно сейчас такие перемены стали возможны, какие технологии уже проходят испытания и что это значит для всей отрасли - разбираемся в деталях.

Внедрение беспилотных технологий в российских аэропортах становится реальностью - и это событие может заметно изменить привычную работу авиационной инфраструктуры. Для автомобилистов и всех, кто связан с транспортной сферой, такие перемены означают не только рост эффективности, но и появление новых стандартов безопасности и обслуживания.

В «Пулково» уже готовятся к запуску беспилотных тягачей для перевозки багажа, а также роботов, которые займутся уборкой взлетно-посадочных полос и патрулированием территории. По расчетам специалистов, автоматизация позволит увеличить производительность труда минимум на 25% и ежегодно экономить свыше 150 миллионов рублей. Это особенно актуально на фоне растущих расходов на обслуживание и нехватки квалифицированного персонала.

Важным шагом для старта проекта стало одобрение закона об экспериментальных правовых режимах, который открыл путь для внедрения цифровых и технологических инноваций в реальных условиях. Благодаря этому «Пулково» станет первым аэропортом в России, где беспилотная техника начнет работать не в тестовом, а в полноценном режиме эксплуатации.

Пока в Санкт-Петербурге готовятся к запуску, в аэропорту «Жуковский» под Москвой уже завершился первый этап испытаний беспилотной грузовой платформы Evocargo. Эта система, оснащенная искусственным интеллектом, компьютерным зрением и мультисенсорной навигацией, самостоятельно перемещает грузы между самолетами и терминалами. За время тестов платформа проработала 368 часов, преодолела 225 километров и выполнила 150 маршрутов, выдержав температуры от минус 26 до плюс 31 градуса. По итогам испытаний разработчики подготовили предложения по доработке, которые будут учтены при масштабировании проекта.

Компания «ЭвоКарго» уже реализовала более 50 коммерческих внедрений автономного транспорта на промышленных объектах и в транспортной инфраструктуре. Это подтверждает, что российские решения в сфере беспилотных перевозок способны конкурировать с зарубежными аналогами. Кстати, интерес к интеллектуальным транспортным системам в России растет: например, недавно на рынке появилась новая платформа с ИИ и голосовым управлением для автомобилей, о которой подробнее рассказывалось в материале о внедрении умных ассистентов в авто.

Для справки: внедрение беспилотных решений в аэропортах - это не только экономия и повышение производительности, но и снижение человеческого фактора, что особенно важно для безопасности. По данным отраслевых экспертов, подобные технологии уже успешно применяются в ряде стран, а российский опыт может стать примером для других рынков. В ближайшие годы ожидается расширение подобных проектов и в других крупных транспортных узлах страны.

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