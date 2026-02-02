Почему кроссовер Geely Monjaro стал основой для возрождения бренда «Волга» и какие риски ждут проект

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 17:34

В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте

В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте

Почему кроссовер Geely Monjaro стал основой для возрождения бренда «Волга» и какие риски ждут проект

В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте

На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.

На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.

Российский автопром переживает очередную попытку возродить классическую марку «Волга» — на этот раз с помощью китайского партнера Geely. Новая модель с индексом К50, построенная на базе популярного кроссовера Geely Monjaro, уже получила одобрение типа транспортного средства и приближается к выходу на рынок. Это событие вызывает живой интерес не только у поклонников, но и у всех, кто стремится к трансформации отечественного автопрома в условиях санкций и западных брендов здравоохранения.

Выбор Geely Monjaro в качестве донора для новой «Волги» не случаен. За последние три года этот кроссовер завоевал доверие российских покупателей: продано более 100 тысяч экземпляров, репутация модели среди владельцев китайских автомобилей остается высокой. Производство организовано на мощном заводе в Нижнем Новгороде, где ежегодно собираются десятки тысяч машин. Такой масштаб должен обеспечить проект экономической устойчивостью и создать условия для постепенного расширения доли российских комплектующих.

Однако за пределами оптимизма раскрываются и серьезные опасения. Предыдущая попытка возродить «Волгу» с помощью другого китайского партнера — Changan — завершилась провалом: компания внезапно вышла из проекта, оставив российскую сторону с незавершенными планами. Теперь эксперты внимательно следят за действиями нового игрока - компании «Нижегородские легковые автомобили», которая официально получила ОТТС сразу на три модели: кроссовер С-класса K40 (Geely Atlas), кроссовер D-класса K50 (Geely Monjaro) и седан D-класса C50 (Geely Preface).

Еще в 2024 году состоялась презентация новых моделей, на которую был приглашен премьер-министр Михаил Мишустин. Его реакция оказалась неоднозначной: глава правительства продемонстрировал недовольство качеством некоторых компонентов, что стало поводом для обсуждения в профессиональном сообществе. Кроме того, отсутствие прозрачной информации о планах компании «Нижегородские легковые автомобили» вызывает ряд вопросов о долгосрочном будущем проекта.

На фоне этих событий китайская корпорация Geely продолжает удивлять инновациями. Например, был представлен кроссовер EX5 с уникальной системой поворота колес на 90 градусов – технология, пока недоступная для российского рынка. Тем не менее, ставка на проверенную платформу Monjaro выглядит более прагматичной: модель имеет хорошую сборку, а ее технические характеристики и уровень оснащения соответствуют ожиданиям российских покупателей.

Вопрос локализации остается ключевым для успеха новой «Волги». Государство намерено постепенно увеличить долю российских комплектующих, что должно снизить зависимость от импорта и повысить конкурентоспособность. Однако эксперты предупреждают: без четкой стратегии и поддержки со стороны государства проект может столкнуться с теми же трудностями, что и его предшественники.

В целом, запуск новой «Волги» на базе Geely Monjaro воспринимается как попытка найти баланс между традициями и современными технологиями. Успех этого начала будет зависеть не только от технической базы, но и от способностей организаторов преодолеть бюрократические и производственные барьеры, а также завоевать доверие покупателей в условиях высокой конкуренции на рынке.

Упомянутые модели: Geely Monjaro
Упомянутые марки: Geely, Volga
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Волга

Похожие материалы Джили, Волга

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Казань Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться