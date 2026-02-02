Почему кроссовер Geely Monjaro стал основой для возрождения бренда «Волга» и какие риски ждут проект

2 февраля 2026, 17:34
В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте
В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте
На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.
Российский автопром переживает очередную попытку возродить классическую марку «Волга» — на этот раз с помощью китайского партнера Geely. Новая модель с индексом К50, построенная на базе популярного кроссовера Geely Monjaro, уже получила одобрение типа транспортного средства и приближается к выходу на рынок. Это событие вызывает живой интерес не только у поклонников, но и у всех, кто стремится к трансформации отечественного автопрома в условиях санкций и западных брендов здравоохранения.
Выбор Geely Monjaro в качестве донора для новой «Волги» не случаен. За последние три года этот кроссовер завоевал доверие российских покупателей: продано более 100 тысяч экземпляров, репутация модели среди владельцев китайских автомобилей остается высокой. Производство организовано на мощном заводе в Нижнем Новгороде, где ежегодно собираются десятки тысяч машин. Такой масштаб должен обеспечить проект экономической устойчивостью и создать условия для постепенного расширения доли российских комплектующих.
Однако за пределами оптимизма раскрываются и серьезные опасения. Предыдущая попытка возродить «Волгу» с помощью другого китайского партнера — Changan — завершилась провалом: компания внезапно вышла из проекта, оставив российскую сторону с незавершенными планами. Теперь эксперты внимательно следят за действиями нового игрока - компании «Нижегородские легковые автомобили», которая официально получила ОТТС сразу на три модели: кроссовер С-класса K40 (Geely Atlas), кроссовер D-класса K50 (Geely Monjaro) и седан D-класса C50 (Geely Preface).
Еще в 2024 году состоялась презентация новых моделей, на которую был приглашен премьер-министр Михаил Мишустин. Его реакция оказалась неоднозначной: глава правительства продемонстрировал недовольство качеством некоторых компонентов, что стало поводом для обсуждения в профессиональном сообществе. Кроме того, отсутствие прозрачной информации о планах компании «Нижегородские легковые автомобили» вызывает ряд вопросов о долгосрочном будущем проекта.
На фоне этих событий китайская корпорация Geely продолжает удивлять инновациями. Например, был представлен кроссовер EX5 с уникальной системой поворота колес на 90 градусов – технология, пока недоступная для российского рынка. Тем не менее, ставка на проверенную платформу Monjaro выглядит более прагматичной: модель имеет хорошую сборку, а ее технические характеристики и уровень оснащения соответствуют ожиданиям российских покупателей.
Вопрос локализации остается ключевым для успеха новой «Волги». Государство намерено постепенно увеличить долю российских комплектующих, что должно снизить зависимость от импорта и повысить конкурентоспособность. Однако эксперты предупреждают: без четкой стратегии и поддержки со стороны государства проект может столкнуться с теми же трудностями, что и его предшественники.
В целом, запуск новой «Волги» на базе Geely Monjaro воспринимается как попытка найти баланс между традициями и современными технологиями. Успех этого начала будет зависеть не только от технической базы, но и от способностей организаторов преодолеть бюрократические и производственные барьеры, а также завоевать доверие покупателей в условиях высокой конкуренции на рынке.
Похожие материалы Джили, Волга
-
02.02.2026, 07:51
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
29.01.2026, 15:28
Volga K50 и Geely Monjaro: что связывает две модели
Вокруг Volga K50 разгораются споры: действительно ли это новая модель или лишь копия Geely Monjaro? Представители обеих компаний хранят молчание, а дилеры не спешат раскрывать подробности. Разбираемся в ситуации и анализируем, что известно на данный момент.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 18:06
Как Belgee X50 стал лидером продаж среди новых авто в Москве в 2025 году
В 2025 году московский рынок новых легковых автомобилей удивил: кроссовер Belgee X50 занял первое место по продажам, обогнав даже именитых конкурентов. Эксперты раскрывают, как изменились предпочтения покупателей и что это значит для рынка.Читать далее
-
27.01.2026, 12:20
Geely Monjaro и Xingyue L: что скрывается за разницей в цене
Geely Monjaro и его двойник Xingyue L с параллельного импорта выглядят почти одинаково, но разница в цене и комплектациях может обернуться неожиданными расходами и проблемами. Разбираемся, почему официальный Monjaro оказывается выгоднее в долгосрочной перспективе и какие подводные камни ждут покупателей «серых» машин.Читать далее
-
27.01.2026, 09:18
Geely меняет подход: как российский бензин влияет на моторы китайских кроссоверов
Geely столкнулась с неожиданными проблемами на российском рынке: владельцы Monjaro, Tugella и Coolray жалуются на сбои в работе моторов. В чем причина, как реагирует производитель и что делать водителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 11:12
Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях
Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.Читать далее
-
20.01.2026, 11:14
Tesla Model Y вновь обошла конкурентов: рейтинг самых популярных SUV в Китае за 2025 год
Китайский рынок SUV удивил новыми расстановками. Электрокары и бензиновые модели борются за внимание. Лидеры сменились, а привычные фавориты уступили позиции. Кто оказался в топе - подробности в материале.Читать далее
Похожие материалы Джили, Волга
-
02.02.2026, 07:51
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
29.01.2026, 15:28
Volga K50 и Geely Monjaro: что связывает две модели
Вокруг Volga K50 разгораются споры: действительно ли это новая модель или лишь копия Geely Monjaro? Представители обеих компаний хранят молчание, а дилеры не спешат раскрывать подробности. Разбираемся в ситуации и анализируем, что известно на данный момент.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 18:06
Как Belgee X50 стал лидером продаж среди новых авто в Москве в 2025 году
В 2025 году московский рынок новых легковых автомобилей удивил: кроссовер Belgee X50 занял первое место по продажам, обогнав даже именитых конкурентов. Эксперты раскрывают, как изменились предпочтения покупателей и что это значит для рынка.Читать далее
-
27.01.2026, 12:20
Geely Monjaro и Xingyue L: что скрывается за разницей в цене
Geely Monjaro и его двойник Xingyue L с параллельного импорта выглядят почти одинаково, но разница в цене и комплектациях может обернуться неожиданными расходами и проблемами. Разбираемся, почему официальный Monjaro оказывается выгоднее в долгосрочной перспективе и какие подводные камни ждут покупателей «серых» машин.Читать далее
-
27.01.2026, 09:18
Geely меняет подход: как российский бензин влияет на моторы китайских кроссоверов
Geely столкнулась с неожиданными проблемами на российском рынке: владельцы Monjaro, Tugella и Coolray жалуются на сбои в работе моторов. В чем причина, как реагирует производитель и что делать водителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 11:12
Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях
Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.Читать далее
-
20.01.2026, 11:14
Tesla Model Y вновь обошла конкурентов: рейтинг самых популярных SUV в Китае за 2025 год
Китайский рынок SUV удивил новыми расстановками. Электрокары и бензиновые модели борются за внимание. Лидеры сменились, а привычные фавориты уступили позиции. Кто оказался в топе - подробности в материале.Читать далее