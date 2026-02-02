В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте

На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.

Российский автопром переживает очередную попытку возродить классическую марку «Волга» — на этот раз с помощью китайского партнера Geely. Новая модель с индексом К50, построенная на базе популярного кроссовера Geely Monjaro, уже получила одобрение типа транспортного средства и приближается к выходу на рынок. Это событие вызывает живой интерес не только у поклонников, но и у всех, кто стремится к трансформации отечественного автопрома в условиях санкций и западных брендов здравоохранения.

Выбор Geely Monjaro в качестве донора для новой «Волги» не случаен. За последние три года этот кроссовер завоевал доверие российских покупателей: продано более 100 тысяч экземпляров, репутация модели среди владельцев китайских автомобилей остается высокой. Производство организовано на мощном заводе в Нижнем Новгороде, где ежегодно собираются десятки тысяч машин. Такой масштаб должен обеспечить проект экономической устойчивостью и создать условия для постепенного расширения доли российских комплектующих.

Однако за пределами оптимизма раскрываются и серьезные опасения. Предыдущая попытка возродить «Волгу» с помощью другого китайского партнера — Changan — завершилась провалом: компания внезапно вышла из проекта, оставив российскую сторону с незавершенными планами. Теперь эксперты внимательно следят за действиями нового игрока - компании «Нижегородские легковые автомобили», которая официально получила ОТТС сразу на три модели: кроссовер С-класса K40 (Geely Atlas), кроссовер D-класса K50 (Geely Monjaro) и седан D-класса C50 (Geely Preface).

Еще в 2024 году состоялась презентация новых моделей, на которую был приглашен премьер-министр Михаил Мишустин. Его реакция оказалась неоднозначной: глава правительства продемонстрировал недовольство качеством некоторых компонентов, что стало поводом для обсуждения в профессиональном сообществе. Кроме того, отсутствие прозрачной информации о планах компании «Нижегородские легковые автомобили» вызывает ряд вопросов о долгосрочном будущем проекта.

На фоне этих событий китайская корпорация Geely продолжает удивлять инновациями. Например, был представлен кроссовер EX5 с уникальной системой поворота колес на 90 градусов – технология, пока недоступная для российского рынка. Тем не менее, ставка на проверенную платформу Monjaro выглядит более прагматичной: модель имеет хорошую сборку, а ее технические характеристики и уровень оснащения соответствуют ожиданиям российских покупателей.

Вопрос локализации остается ключевым для успеха новой «Волги». Государство намерено постепенно увеличить долю российских комплектующих, что должно снизить зависимость от импорта и повысить конкурентоспособность. Однако эксперты предупреждают: без четкой стратегии и поддержки со стороны государства проект может столкнуться с теми же трудностями, что и его предшественники.

В целом, запуск новой «Волги» на базе Geely Monjaro воспринимается как попытка найти баланс между традициями и современными технологиями. Успех этого начала будет зависеть не только от технической базы, но и от способностей организаторов преодолеть бюрократические и производственные барьеры, а также завоевать доверие покупателей в условиях высокой конкуренции на рынке.