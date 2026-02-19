Стратолинк вместо Starlink: на что способен стратосферный беспилотник «Аргус»

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

19 февраля 2026, 15:53

В России стартуют испытания стратосферного беспилотника для военного интернета

В марте в России начнутся тестовые полеты уникального стратосферного беспилотника, способного обеспечить высокоскоростной интернет и выполнять задачи радиоэлектронной борьбы. Эксперты отмечают, что проект может стать альтернативой зарубежным спутниковым системам и повлиять на развитие военных технологий.

В марте в России стартует серия испытательных полетов нового стратосферного беспилотника «Аргус», который призван обеспечить отечественные войска и гражданских пользователей высокоскоростным интернетом, а также выполнять задачи радиоэлектронной борьбы. По информации «Известий», этот проект может стать российским ответом на американскую систему Starlink, но с рядом уникальных особенностей.

«Аргус» способен подниматься на высоту от 15 до 24 километров, что делает его недосягаемым для большинства легких средств противовоздушной обороны. На такой высоте аппарат может не только раздавать интернет, но и вести наблюдение за поверхностью в режиме реального времени, а также глушить сигналы связи противника. Это открывает новые возможности для обеспечения безопасности и оперативного управления в условиях современных конфликтов.

Испытания начнутся с уменьшенной версии беспилотника, чтобы проверить основные технические решения и отработать алгоритмы управления. Если тесты пройдут успешно, специалисты приступят к созданию полноразмерного аппарата с размахом крыльев около 40 метров. Такой масштаб позволяет разместить на борту мощное оборудование для связи и наблюдения, а также системы радиоэлектронной борьбы.

Особое внимание эксперты уделяют экономической эффективности проекта. Для уничтожения «Аргуса» противнику потребуется использовать тяжелые ракеты, такие как С-300 или Patriot, стоимость которых в разы превышает цену самого беспилотника. Таким образом, даже в случае потери аппарата, затраты противника будут несопоставимо выше, что делает применение таких систем крайне выгодным с точки зрения военной экономики.

Функционал «Аргуса» приближен к возможностям искусственных спутников, однако его эксплуатация обходится значительно дешевле. Кроме того, беспилотник можно быстро развернуть в нужном районе, что особенно важно в условиях динамично меняющейся обстановки. По мнению специалистов, подобные технологии способны изменить подход к организации связи и разведки на поле боя, а также повысить устойчивость информационных систем к внешним воздействиям.

Ранее представители Минобороны России отмечали, что отключение зарубежных спутниковых систем, таких как Starlink, не оказало существенного влияния на управление войсками и функционирование связи в зоне проведения спецоперации. Появление отечественных альтернатив, подобных «Аргусу», может дополнительно укрепить независимость и технологическую безопасность страны в стратегически важных сферах.

