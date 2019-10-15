15 октября 2019, 11:40
В России стартуют продажи BMW 8-Series Gran Coupe
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В салонах российских дилеров официально начинаются продажи четырехдверного спорткупе BMW 8-Series Gran Coupe. Цена базовой версии BMW 840i Gran Coupe с 340-сильным мотором составляет от 6 440 000 рублей, а топового BMW M850i xDrive Gran Coupe (540 л.с.) – от 8 330 000 рублей.
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Конфигурация салона практически полностью воспроизводит интерьер купе, но во втором ряду Gran Coupe намного просторнее. Официальная посадочная формула 4+1. Это значит, что во втором ряду при необходимости можно посадить третьего пассажира – ремень безопасности для него есть.
В стандартное оснащение входит адаптивная M-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами, цифровая приборная панель, проекционный дисплей, система автоматического торможения и система предотвращения фронтальных столкновений с функцией распознавания пешеходов, система контроля рядности и парковочный ассистент. Штатно все 8-Series Gran Coupe получили спортивные сиденья с отделкой кожей Vernasca. Для топовой версии M850i предусмотрены передние кресла, обтянутые кожей Merino. За дополнительную плату можно заказать ковшеобразные сиденья M Sport и огромную панорамную крышу, которая простирается от лобового до заднего стекла. Кроме того, доступна крыша из углепластика и пакет M Carbon с углепластиковыми воздухозаборниками, корпусами наружных зеркал и задним диффузором.
В моторную гамму BMW 8-Series Gran Coupe вошла 3,0-литровая бензиновая «шестерка» (340 л.с.) и 4,4-литровый V8 (530 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель (320 л.с.). Все агрегаты работают в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод – передний или полный. Самая мощная версия BMW M850i Gran Coupe набирает первую «сотню» за 3,9 секунды. Цены начинаются от 6 440 000 рублей за «младшую» бензиновую версию BMW 840i Gran Coupe. Дизельный автомобиль BMW 840d xDrive Gran Coupe стоит от 6 580 000 рублей. За мощный BMW M850i xDrive Gran Coupe просят от 8 330 000 рублей.
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Через чур шикарных не бывает, бывает мало пива:)
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
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