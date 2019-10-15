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15 октября 2019, 11:40

В России стартуют продажи BMW 8-Series Gran Coupe

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В салонах российских дилеров официально начинаются продажи четырехдверного спорткупе BMW 8-Series Gran Coupe. Цена базовой версии BMW 840i Gran Coupe с 340-сильным мотором составляет от 6 440 000 рублей, а топового BMW M850i xDrive Gran Coupe (540 л.с.) – от 8 330 000 рублей.
В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe

 

В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe

 

В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe

 

В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe

 

В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe

 

В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe

 

В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe

 

В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe

 

В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe

 

В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe
В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe
В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe
В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe
В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe
В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe
В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe
В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe
В России стартуют продажи BMW 8 Series Gran Coupe
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Большой четырехдверный седан с безрамочными дверями и купеобразным силуэтом BMW 8-Series Gran Coupe представили в июне 2019 года. Автомобиль построен на базе стандартного купе BMW 8-Series Coupe, но с максимальным использованием облегченных материалов. Поэтому несмотря на увеличенную по сравнению с купе колесную базу (+231 мм) масса «четырехдверки» выросла всего на 70 килограммов. Габаритные размеры 8-Series Gran Coupe: длина – 5 082 мм (+201 мм по сравнению с купе), ширина – 1 932 мм (+30 мм), высота – 1 407 мм (+61 мм). Объем багажника – 420 литров.

Конфигурация салона практически полностью воспроизводит интерьер купе, но во втором ряду Gran Coupe намного просторнее. Официальная посадочная формула 4+1. Это значит, что во втором ряду при необходимости можно посадить третьего пассажира – ремень безопасности для него есть.

В стандартное оснащение входит адаптивная M-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами, цифровая приборная панель, проекционный дисплей, система автоматического торможения и система предотвращения фронтальных столкновений с функцией распознавания пешеходов, система контроля рядности и парковочный ассистент. Штатно все 8-Series Gran Coupe получили спортивные сиденья с отделкой кожей Vernasca. Для топовой версии M850i предусмотрены передние кресла, обтянутые кожей Merino. За дополнительную плату можно заказать ковшеобразные сиденья M Sport и огромную панорамную крышу, которая простирается от лобового до заднего стекла. Кроме того, доступна крыша из углепластика и пакет M Carbon с углепластиковыми воздухозаборниками, корпусами наружных зеркал и задним диффузором.

В моторную гамму BMW 8-Series Gran Coupe вошла 3,0-литровая бензиновая «шестерка» (340 л.с.) и 4,4-литровый V8 (530 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель (320 л.с.). Все агрегаты работают в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод – передний или полный. Самая мощная версия BMW M850i Gran Coupe набирает первую «сотню» за 3,9 секунды. Цены начинаются от 6 440 000 рублей за «младшую» бензиновую версию BMW 840i Gran Coupe. Дизельный автомобиль BMW 840d xDrive Gran Coupe стоит от 6 580 000 рублей. За мощный BMW M850i xDrive Gran Coupe просят от 8 330 000 рублей.

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В России стартуют продажи BMW 8-Series Gran Coupe
{{material_127786}}Большой четырехдверный седан с безрамочными дверями и купеобразным силуэтом BMW 8-Series Gran Coupe представили в июне 2019 года. Автомобиль построен на базе стандартного купе BMW 8-Series Coupe, но с максимальным использованием облегченных материалов. Поэтому несмотря на увеличенную по сравнению с купе колесную базу (+231 мм) масса «четырехдверки» выросла всего на 70 килограммов. Габаритные размеры 8-Series Gran Coupe: длина – 5 082 мм (+201 мм по сравнению с купе), ширина – 1 932 мм (+30 мм), высота – 1 407 мм (+61 мм). Объем багажника – 420 литров.Конфигурация салона практически полностью воспроизводит интерьер купе, но во втором ряду Gran Coupe намного просторнее. Официальная посадочная формула 4+1. Это значит, что во втором ряду при необходимости можно посадить третьего пассажира – ремень безопасности для него есть.В стандартное оснащение входит адаптивная M-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами, цифровая приборная панель, проекционный дисплей, система автоматического торможения и система предотвращения фронтальных столкновений с функцией распознавания пешеходов, система контроля рядности и парковочный ассистент. Штатно все 8-Series Gran Coupe получили спортивные сиденья с отделкой кожей Vernasca. Для топовой версии M850i предусмотрены передние кресла, обтянутые кожей Merino. За дополнительную плату можно заказать ковшеобразные сиденья M Sport и огромную панорамную крышу, которая простирается от лобового до заднего стекла. Кроме того, доступна крыша из углепластика и пакет M Carbon с углепластиковыми воздухозаборниками, корпусами наружных зеркал и задним диффузором.В моторную гамму BMW 8-Series Gran Coupe вошла 3,0-литровая бензиновая «шестерка» (340 л.с.) и 4,4-литровый V8 (530 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель (320 л.с.). Все агрегаты работают в паре с 8-диапазонным «автоматом», привод – передний или полный. Самая мощная версия BMW M850i Gran Coupe набирает первую «сотню» за 3,9 секунды. Цены начинаются от 6 440 000 рублей за «младшую» бензиновую версию BMW 840i Gran Coupe. Дизельный автомобиль BMW 840d xDrive Gran Coupe стоит от 6 580 000 рублей. За мощный BMW M850i xDrive Gran Coupe просят от 8 330 000 рублей.
2019-10-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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